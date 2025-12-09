Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Suzy khoe hình ở Việt Nam, check-in LED của fan được "bà ngoại" Ahn Eun Jin thả tim

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nếu Kim Seon Ho sắp hòa tan với người bản địa đến nơi đến kể từ sau video chạy bộ Hồ Tây thì những hình ảnh của Suzy tại Việt Nam không có chút manh mối trong hơn 1 tuần qua. Khi fan tưởng rằng phải chờ mòn mỏi đến khi cô quay xong mới được thấy thì "tình đầu quốc dân" đã đăng một loạt ảnh xinh ở Việt Nam.

Suzy, Kim Seon Ho cùng đoàn phim Portraits of Delusion đã đến Việt Nam vào cuối tháng 11 để ghi hình. Nam diễn viên cứ trung bình mỗi ngày "1 cữ" được fan nhận ra một địa điểm nào đó tại trung tâm Thủ đô Hà Nội. Mới đây, anh cập nhật Story Instagram chụp với màn hình LED chạy quảng cáo chào đón của fan Việt.

kim-seon-ho-4.jpg
kim-seon-ho-3.jpg﻿
kim-seon-ho-e.jpg

Đối lập với Seon Ho, Suzy như thể đã rời khỏi Việt Nam vì hơn 1 tuần qua, kể từ sau video chạy bộ ở Hồ Tây, không có bất kỳ hình ảnh/ clip nào về cô tại phim trường bị rò rỉ hay fan bắt gặp cô dạo phố ở Hà Nội. Quen thuộc với thói quen cứ tập trung quay phim là ngừng cập nhật mạng xã hội của thần tượng, fan vẫn không ngừng mong ngóng sẽ có tin tức mới về Suzy tại Việt Nam.

Ngày 9/12, "tình đầu quốc dân" đã "xả ảnh" một loạt trên Instagram, bao gồm ảnh chụp ở Việt Nam và Latvia - nơi cũng được chọn là địa điểm quay của Portraits of Delusion. Người hâm mộ vỡ òa trong hạnh phúc khi lướt đến tấm ảnh cô check-in cùng LED chào đón của V-fan. Các "quạt" cũng tò mò nữ diễn viên đã đi chụp, uống cà phê vào thời điểm nào mà kín bưng thông tin, không ai hay biết.

suzy-2.jpg
suzy-3.jpg
Suzy chụp ảnh với màn LED chào đón của fan.
suzy-5.jpg
suzy-6.jpg
suzy-7.jpg
suzy-1.jpg
"Tình đầu quốc dân" với phông nền cà phê ven đường quen thuộc tại Việt Nam.

Diễn viên Ahn Eun Jin - người vào vai bà ngoại trẻ hóa của Suzy trong Genie, Make a wish (Thần Đèn ơi ước đi) "thả tim" ngay tắp lự, khen "cháu gái": "Công chúa đây rồi". Mỹ nhân lai Dasha Taran, diễn viên Han Jei cũng bình luận đầy si mê. Trong khi đó nhiều tài khoản fan Việt bình luận bằng tiếng Anh và Hàn để lại lời cổ vũ, chào đón cô đến với đất nước hình chữ S xinh đẹp, "rì-viu" nữ diễn viên một vài món ăn.

screenshot-882.png

Dự kiến Kim Seon Ho, Suzy cùng đoàn phim Portraits of Delusion sẽ ở lại Việt Nam khoảng 2 - 3 tháng để hoàn tất các cảnh quay. Người hâm mộ Việt kêu gọi fan không cố ý bám đuôi, truy tìm lịch trình di chuyển, tránh làm ảnh hưởng đến công việc chung và quyền riêng tư của họ.

cover-1.jpg
Sam
#Suzy #Suzy Việt Nam #Suzy Hà Nội #ảnh Suzy ở Việt Nam #Ahn Eun Jin #Delusion #Portraits of Delusion

Xem thêm

Cùng chuyên mục