2 cặp "đối thủ trời sinh": Dương Tử thắng Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư vượt Ngu Thư Hân

HHTO - Sau năm 2025 có quá nhiều biến động, kết quả cuộc đối đầu giữa hai cặp "đối thủ trời sinh" trong C-Biz: Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư - Ngu Thư Hân như thế nào?

Trong số các tiểu hoa 90 của làng phim Hoa ngữ (những người sinh trong khoảng những năm 1990) thì Dương Tử cùng Địch Lệ Nhiệt Ba đang là hai cái tên nổi bật nhất cả về danh tiếng, nhan sắc lẫn số lượng phim nổi bật. Còn thế hệ tiểu hoa 95 thì Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân luôn được đặt lên bàn cân. Thật không ngờ chỉ trong năm 2025, cuộc đua giữa các “đối thủ trời sinh” này đã có kết quả thật rõ ràng.

Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đều có phim chiếu trong 2025

Nếu như năm nay, Dương Tử có Quốc Sắc Phương Hoa thành công rực rỡ, đưa cô trở thành bảo chứng rating thì Địch Lệ Nhiệt Ba gặp phải cảnh đóng phim nào xịt phim đó. Dương Tử giờ đây đã có trong tay nhiều dự án chính kịch được đầu tư cao, có thể đảm đương những vai nặng ký có tâm lý phức tạp thì Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị xem là ngôi sao giải trí chứ không phải diễn viên thực lực. Mỹ nhân Tân Cương vẫn nổi bật khi tham gia sự kiện, vẫn có nhiều hợp đồng quảng cáo nhưng nếu kéo dài tình trạng không phim ăn khách thiếu vai diễn hay thì sức hút của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ sụt giảm.

Triệu Lộ Tư tiếp tục thành công

Cuộc đối đầu giữa Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân cũng mang lại chiến thắng rõ ràng cho Triệu Lộ Tư dù đầu năm nay, vị thế của hai người vẫn ngang nhau. Thậm chí cuối năm ngoái, Triệu Lộ Tư còn gặp sự cố phải nhập viện vì suy kiệt sức khỏe, bị khán giả chỉ trích nặng nề là mang bệnh tâm lý ra gây chú ý, còn lên tiếng tố cáo công ty quản lý. Nhưng chẳng ngờ phim mới của cô lại ăn khách, thậm chí trang phục hay đồ Triệu Lộ Tư dùng trong phim cũng được khán giả săn lùng.

Ngu Thư Hân gặp hạn

Trong khi đó, Ngu Thư Hân lại gặp hạn khi liên tục bị tố cáo bắt nạt đồng nghiệp, thiếu tôn trọng người khác, thông tin về gia đình giàu có của cô cũng bị nghi là phông bạt. Kết quả là Ngu Thư Hân đang bị khán giả tẩy chay, phim mới có nguy cơ đắp chiếu lâu dài.