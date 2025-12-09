Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lee Min Ho lại vô duyên với vai nghèo, viết chuyện tình "cấm kị" với Moon Ga Young

Sam

HHTO - Đạo diễn của "Dear X" sắp bắt tay vào dự án tiếp theo cũng dựa trên webtoon nổi tiếng. Lee Min Ho và Moon Ga Young là 2 ngôi sao được mời vào vai chính.

Truyền thông Hàn đưa tin Lee Min Ho và Moon Ga Young sẽ hợp tác trong bộ phim dựa trên webtoon nổi tiếng Bam-ui Hyang (tạm dịch: Hương đêm/ Scent of the Night). Công ty quản lý của hai ngôi sao xác nhận đây là một trong những dự án họ nhận được lời mời và cân nhắc.

ava-2025-12-08t184843341.png

Hương Đêm lấy bối cảnh thời Joseon (Hàn Quốc), kể về chuyện tình bi thương và cuồng nhiệt của tiểu thư Seo Hong (Moon Ga Young). Cô là con gái của một gia đình giàu nhất Hanyang, không chấp những định kiến của xã hội về phụ nữ, sống đúng với đam mê của mình.

Lee Min Ho vào vai Seo Jae Ha, con trai của một người bán thịt. Dù cuộc sống giản đơn nhưng gia đình họ hòa thuận, hạnh phúc. Một ngày, cha anh mất. Dòng đời xô đẩy đưa anh trở thành con trai của Seo Dong Won - cha của Seo Hong. Vốn dĩ đã phải che giấu những ham muốn của mình, Jae Ha lại nảy sinh tình cảm với "em gái" Seo Hong.

screenshot-881.png

Fan của hai diễn viên đều ngóng chờ ngày đoàn phim xác nhận dàn cast chính thức. Lee Min Ho nổi tiếng là người đàn ông "không nghèo nổi" của màn ảnh. Nếu những vai chính trong Pachinko, Huyền Thoại Biển Xanh, Quân Vương Bất Diệt... là "phú ông", nhà vua giàu có, uy quyền, kiêu ngạo thì Jae Ha sẽ khác biệt khi phải cam chịu, nhún nhường khi ép mình vào danh xưng con trai gia tộc giàu nhất vùng.

Đạo diễn của Hương Đêm được giao cho Lee Eung Bok - người vừa tạo tiếng vang với Dear X và trước đó là loạt phim kinh điển như Mr. Sunshine, Sweet Home... Thời gian phat hành cũng như nền tảng phát sóng vẫn chưa được quyết định.

cover-1.jpg
Sam
#Lee Min Ho #Moon Ga Young #Scent of the Night #Hương đêm #đạo diễn dear x #Lee Min Ho Moon Ga Young hợp tác

