Không cần nhờ app chỉnh ảnh, "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi giờ gầy đi thật rồi

HHTO - Thật không thể ngờ Lưu Diệc Phi lại có ngày xuất hiện với thân hình mảnh mai như thế này.

Lưu Diệc Phi chưa bao giờ khiến người ta phải tranh cãi về mặt nhan sắc khi hơn 20 năm qua, ngôi vị “thần tiên tỷ tỷ” của cô chưa bao giờ bị lung lay. Các thế hệ đàn em dù có xinh đẹp đến mấy vẫn không thể làm lu mờ Lưu Diệc Phi và cô vẫn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Thế nhưng vóc dáng luôn là nỗi đau đầu của Lưu Diệc Phi khi cô có thân hình mũm mĩm, cơ địa dễ tăng cân. Phòng làm việc của nữ diễn viên luôn phải chỉnh sửa ảnh rất kỹ để Lưu Diệc Phi nhìn thon thả hơn, nhưng khi so với ảnh chụp cam thường thì khán giả nhanh chóng nhận ra điều khác biệt. Từ đó mà “thần tiên tỷ tỷ” bị chê cười là ham sống ảo.

Nhưng mới đây, netizen đã nhận không ra Lưu Diệc Phi khi cô tới Abu Dahbi để quảng bá du lịch cho tiểu vương quốc này. Trong loạt ảnh không cần chỉnh sửa, Lưu Diệc Phi tự tin mặc áo lửng, quần short khoe đôi chân thon gọn, vòng eo nhỏ nhắn.

Gương mặt nữ diễn viên cũng nhỏ nhắn đi thấy rõ, phần cằm thon hơn hẳn trước đây. Sắc vóc hiện tại của Lưu Diệc Phi khiến cho ai cũng bất ngờ, vì lâu nay đã quen với hình ảnh có phần tròn trịa của cô.

Khi xuất hiện tại đường đua F1, “thần tiên tỷ tỷ” cũng tự tin với chiếc váy đen ngắn ôm vừa vặn lấy cơ thể, kiểu trang phục mà trước kia cô hiếm khi mặc. Khán giả đoán rằng Lưu Diệc Phi đã giảm khoảng 7 kg mới tạo nên màn lột xác ngoạn mục như thế này.

Lưu Diệc Phi đã nhiều lần nỗ lực giảm cân nhưng đều thất bại, đây có lẽ là lần mảnh mai nhất của cô từ khi vào showbiz. Và khán giả đều phải công nhận “thần tiên tỷ tỷ” phiên bản hiện tại nhìn càng kiêu sa, thu hút và rất nên nhận một vai diễn tiểu thư nhà giàu sang chảnh.