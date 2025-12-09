Miss Cosmo 2025: Hoa hậu Phương Linh vắng mặt trong Top 17 Carnival Costume

HHTO - Sau 3 phần thi phụ tại Miss Cosmo 2025, đại diện Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh không hề có tên trong bất kỳ nhóm thí sinh nào lọt Top.

Cuộc thi Miss Cosmo (Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế) 2025 đã trải qua 3 phần thi phụ: Best Catwalk (Người đẹp catwalk xuất sắc nhất), Best in Swimsuit (Người đẹp trình diễn Áo tắm xuất sắc nhất) và Carnival Costume. Các phần thi này đều đã có danh sách Top những thí sinh xuất sắc nhất, đại diện Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh không có tên trong cả 3 danh sách này.

Trong sự kiện mới nhất của Miss Cosmo 2025, xuất hiện trên đường phố Đà Lạt, Hoa hậu Phương Linh tràn đầy năng lượng trong phiên bản gọn nhẹ của thiết kế The Rising Dragon, đồng hành cùng dàn thí sinh Miss Cosmo 2025 giao lưu với người dân địa phương giữa không khí lễ hội rộn ràng.

Ngày 7/12, tại hậu trường đêm Bế mạc Lễ hội Trà Quốc tế - World T.E.A Fest 2025, Phương Linh đã có những chia sẻ chân thật về cảm xúc và tình trạng sức khỏe sau nhiều ngày hoạt động liên tục. Nàng hậu thừa nhận bản thân đang gặp không ít khó khăn vì thời tiết lạnh đặc trưng của Đà Lạt. “Linh hơi chao đảo một chút vì không quen khí hậu và cái lạnh 14 độ. Mắt của Linh lại bắt đầu đỏ trở lại nữa”, cô chia sẻ. Nhiều ngày liên tục phải hoạt động ngoài trời và đeo lens trong thời gian dài khiến mắt của Phương Linh bị kích ứng, trở nên nhạy cảm và đỏ hơn bình thường.

Tại phần công bố Top 17 Carnival Costume, Phương Linh tiếp tục vắng mặt. Người đẹp không giấu được vẻ hụt hẫng. Đây đã là lần thứ ba cô lỡ hẹn với các giải thưởng phụ, sau Top 5 Best Catwalk tại Fashion Show Hello Cosmo From Vietnam và Top 5 Best In Swimsuit.

Dù vậy, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2024 khẳng định cô vẫn cố gắng giữ tinh thần tốt để tiếp tục đồng hành cùng các thí sinh. Tại sự kiện Cosmo Carnival Parade, Phương Linh cùng 72 đại diện quốc tế Miss Cosmo 2025 tham gia diễu hành trong trang phục Carnival, kết hợp trình diễn nghệ thuật đường phố, thu hút đông đảo người dân và du khách tại trung tâm thành phố.