Dynamite Kiss tập 11, 12: Gong Ji Hyuk - Da Rim lén hẹn hò, vượt "kiếp nạn" chị gái

Sam
HHTO - "Dynamite Kiss" (Nụ Hôn Bùng Nổ) đã bước vào giai đoạn hẹn hò của đôi chính Go Da Rim - Gong Ji Hyuk. Chị gái của anh - Ji Hye biến Da Rim thành tội đồ nhằm gây áp lực nặng nề hơn cho Ji Hyuk.

Cuối tập 10 của Dynamite Kiss, Go Da Rim (Ahn Eun Jin) đã cứu được Gong Ji Hyuk (Jang Ki Yong) ra khỏi đám cháy. Cô đáp lại anh bằng một nụ hôn. Qua tập 11, cả hai chính thức bước vào giai đoạn yêu đương nồng nhiệt.

screenshot-2025-12-12-095508.png

Ji Hyuk - Da Rim bí mật hẹn hò chốn công sở. Như cách anh "tấn công" cô dồn dập sau khi biết sự thật Da Rim còn độc thân, chàng "tổng tài" không bỏ lỡ phút giây nào thể hiện tình cảm, thân mật với cô. Tuy nhiên, họ phải để ý ánh mắt của đồng nghiệp và giả vờ cãi cọ để không bị phát hiện.

Đầu tập 11 dự kiến sẽ là một loạt tình huống "ngập đường" và dở khóc dở cười từ cặp đôi chính. Khó khăn mới sẽ tới khi Ji Hye (Jung Ga Hee) ra quyết định chuyển các bà mẹ TF qua bộ phận chăm sóc khách hàng. Họ bị hành lên xuống bởi các cuộc gọi.

screenshot-2025-12-12-095535.png
screenshot-2025-12-12-101545.png

Teaser cho thấy sơ suất đã xảy ra khiến team TF gánh tội. Các bà mẹ đến biểu tình. Họ nhận ra giọng của Go Da Rim khi cô cố khuyên ngăn và bắt đầu tấn công cô. Gong Ji Hye đứng từ xa quan sát với nụ cười đắc thắng, cho thấy khả năng cao cô là người dàn xếp rắc rối này. Cô lợi dụng báo chí để khuếch đại và biến vụ việc này thành khủng hoảng truyền thông mới.

Đoạn nhá hàng có cảnh Ji Hye đối mặt với Ji Hyuk kèm câu thoại có ý đe dọa công khai chuyện hẹn hò của em trai với "bà mẹ" gây rắc rối Da Rim. Dự đoán, họ sẽ giải quyết rắc rối nhanh gọn. Tập 11 Dynamite Kiss được nhá hàng xuất hiện một tình huống kinh điển của phim tình cảm - đôi chính bị nhốt/ kẹt lại trong một nhà kho tối. Đây là thời điểm họ giãi bày lòng mình và thấu hiểu nhau hơn. Liệu một "nụ hôn bùng nổ" có xuất hiện?

screenshot-2025-12-12-101607.png﻿
﻿screenshot-2025-12-12-101629.png
screenshot-2025-12-12-101552.png

Từ tập 12 trở đi, những rắc rối trong tập đoàn Nature BeBe sẽ được đẩy lên. Trong tập 10, Yu Tae Young đã thành công thao túng Ji Hye mạnh tay hơn với em trai. Anh ta trở thành cổ đông của tập đoàn, nói rằng sẽ giao phần của mình cho cô để cô có được lợi thế đối đầu với bố.

Tuy nhiên, dường như đó không phải mục đích thực sự của Tae Young. Những khung hình đầu tiên về anh đã cho thấy dã tâm rõ nét, nên không loại trừ khả năng Tae Young đang lợi dụng Ji Hye để chiếm được Nature BeBe.

Ji Hye không phải người xấu. Cô hiểu Ji Hyuk không cố ý tranh giành tập đoàn hay hơn thua với cô. Ji Hye chỉ muốn được bố công nhận và có được vị trí xứng đáng với nỗ lực, tài sức mình bỏ ra. Liệu cô có sớm nhận ra Tae Young đang cố ý bẻ hướng để về lại đúng đường?

Mặt khác, dường như mẹ của Ji Hyuk sẽ góp phần giải quyết những rắc rối cuối cùng. Bà là cổ đông lớn, người xây dựng tập đoàn. Vì thế, có thể sau khi lấy lại được quyền kiểm soát Nature BeBe, cổ phần của bà sẽ có ích lớn giúp Ji Hyuk thắng thế "con cáo" Tae Young.

Teaser Dynamite Kiss tập 11.

Dynamite Kiss gồm 14 tập, lên sóng vào tối thứ Tư, thứ Năm hằng tuần. Khán giả Việt có thể theo dõi trên Netflix.

cover-1471.jpg
Sam
