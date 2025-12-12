Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Jung Kook BTS ngầm "thả hint" trước khi nhận job Đại sứ toàn cầu Chanel Beauty?

MIDI
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Có nhiều chi tiết đáng chú ý đằng sau lần "nổ job" của Jung Kook BTS - Tân đại sứ toàn cầu Chanel mảng nước hoa và mỹ phẩm.

Chiều 11/12/2025 (theo giờ Việt Nam), thương hiệu Chanel chính thức thông báo Jung Kook BTS là Đại sứ toàn cầu cho dòng sản phẩm nước hoa và mỹ phẩm.

chanel-jung-kook.jpg

Ông Thomas du Pré de Saint Maur - Giám đốc Toàn cầu phụ trách sáng tạo mảng Fragrances & Beauty của thương hiệu bày tỏ niềm vinh dự, háo hức khi chào đón gương mặt đại diện mới. Ông nhận xét nam idol 28 tuổi là hiện thân hoàn hảo cho những giá trị mà Chanel hướng đến, từ tinh thần tự do thể hiện cá tính tới những lựa chọn sáng tạo đầy táo bạo.

jung-kook-bts-chanel-beauty-1.jpg
jung-kook-bts-chanel-beauty-10.jpg

“Tôi vô cùng hạnh phúc khi trở thành đại sứ toàn cầu của Chanel mảng Fragrances & Beauty. Với tôi, Chanel là biểu tượng tiên phong trong việc tôn vinh các di sản vượt thời gian, đồng thời không ngừng đổi mới bản thân bằng tinh thần hiện đại.

Là một nghệ sĩ, tôi luôn cố gắng giữ vững phong cách riêng, cũng như đón nhận thử thách mới. Vì vậy, sự hợp tác với Chanel đặc biệt có ý nghĩa đối với tôi.” - Tân đại sứ chia sẻ với truyền thông.

Việc Chanel Beauty công bố thông tin trực tiếp qua nền tảng mạng xã hội được xem là một bước đi bất ngờ. Trong nhiều năm qua, Chanel Beauty duy trì truyền thống công bố đại sứ thông qua các tạp chí thời trang trước khi phát hành thông cáo chính thức. Đây cũng là lần hiếm hoi Chanel bổ nhiệm vị trí đại sứ thương hiệu toàn cầu mảng làm đẹp.

jung-kook-bts-chanel-beauty-8.jpg
jung-kook-bts-chanel-beauty-9.jpg

Thế nhưng đối với cộng đồng người hâm mộ, thông tin này đã "râm ran" từ trước đó. Cụ thể, vào sáng ngày 11/12, mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện một bức ảnh chụp màn hình lại bài đăng của tạp chí Allure về việc thông báo danh phận mới của Jung Kook BTS với Chanel.

Vì bài viết đã nhanh chóng "bốc hơi", netizen "nửa tin nửa ngờ" về tính chính xác của hình ảnh được lan truyền. Cho đến chiều cùng ngày, khi tài khoản Instagram của Chanel có động thái xác nhận, người hâm mộ mới "vỡ òa".

Trong một video phỏng vấn cho tờ VOGUE đăng tải cách đây 5 ngày, Jung Kook BTS tiết lộ Bleu De Chanel là mùi hương yêu thích của mình. Chi tiết này cũng được xem như cách "thả hint" ngầm của em út BTS về màn hợp tác với nhà mốt Pháp.

123.jpg
MIDI
#Jung Kook #BTS #Chanel #đại sứ Chanel #Jung Kook BTS #Jung Kook hint #Chanel Beauty

