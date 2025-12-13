Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngoại hình mới của Troye Sivan khiến người hâm mộ bàng hoàng vì không nhận ra

Duy Minh
HHTO - Ngôi sao nhạc Pop Troye Sivan xuất hiện khác lạ tại NGV Gala 2025, gây tranh luận về sự thay đổi rõ nét trong ngoại hình và phong cách cá nhân.

Mới đây, Troye Sivan đã thu hút nhiều sự chú ý khi xuất hiện tại sự kiện thời trang NGV Gala 2025. Tuy nhiên, hình ảnh của nam ca sĩ lại gây tranh cãi khi lựa chọn bộ suit xám than kết hợp cổ áo đỏ nổi bật cùng áo sơ mi sọc dọc cùng quần short, bị nhận xét là già dặn và thiếu hài hòa. Không chỉ trang phục, diện mạo của Troye Sivan cũng khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ, thậm chí là khó nhận ra bởi gương mặt trông đứng tuổi và kiểu tóc có phần luộm thuộm.

Trang phục của Troye Sivan đã vấp phải nhiều ý kiến tiêu cực từ công chúng.
Trang phục của Troye Sivan đã vấp phải nhiều ý kiến tiêu cực từ công chúng.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng gương mặt của anh trông gầy gò, hốc hác, nhiều nếp nhăn quanh mắt với đường nét xương hàm, gò má trở nên sắc và nổi khối trong thiếu sức sống. Sự thay đổi này khi kết hợp cùng mái tóc xoăn bồng bềnh và chi tiết trang sức răng grillz hầm hố đã khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bàng hoàng.

Ngoại hình gây sốt của Troye Sivan tại sự kiện.
Ngoại hình gây sốt của Troye Sivan tại sự kiện.

Trước đây, Troye Sivan thường được nhớ đến với vẻ ngoài tinh tế và chỉn chu mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ, anh luôn lựa chọn trang phục được cắt may tỉ mỉ, có gam màu mềm mại. Phong cách thời trang của anh thường pha trộn yếu tố hiện đại và phi giới tính, thể hiện cá tính cá nhân một cách tự tin và nghệ thuật. Đặc biệt, gương mặt Troye Sivan khi ấy luôn toát lên vẻ căng tràn sức sống, góp phần tạo nên hình ảnh trẻ trung và cuốn hút trong mắt công chúng.

z7321432380007-d85b3cae0175423a67fbffc586eb64d8.jpg
Bộ ảnh của Troye Sivan từ cuối năm 2023 từng gây sốt mạng xã hội.
z7321432380025-bde0cb5d12e50c78321c68cfebaed483.jpg
Nam ca sĩ luôn chỉn chu mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ.
z7321432380026-e37327c0bf08b31937b0afd21150ece0.jpg
Anh thường xuyên diện những trang phụ phi giới tính đầy táo bạo.
z7321432419212-01f37b3d6dfbb3911a6a0976df7c20ba.jpg
Troye Sivan không hề kém sắc khi ngồi cạnh nam thần Hyunjin của Stray Kids.
z7321432466346-bcff886874af41548fae9a171c786bac.jpg
Vẻ đẹp phi giới tính của nam ca sĩ trong MV One Of Your Girls.

Nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối trước hình ảnh trẻ trung, trong trẻo từng gắn liền với Troye Sivan suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, sự thay đổi về ngoại hình cũng là điều khó tránh khỏi khi thời gian trôi đi. Điều quan trọng hơn cả là việc công chúng học cách nhìn nhận những biến chuyển ấy như một phần tự nhiên trong hành trình của mỗi nghệ sĩ, thay vì chỉ níu giữ mãi hình ảnh của quá khứ.

image-1.jpg
Duy Minh
