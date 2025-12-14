Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

SZA hé lộ hậu trường chụp ảnh bìa album SOS "nghệ cả củ" sau 3 năm phát hành

Quỳnh Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ngay khi SOS ra mắt, ảnh bìa album lập tức trở thành tâm điểm bàn luận. Không phông xanh, không dàn dựng phức tạp, SZA chọn xuất hiện một mình giữa không gian rộng lớn của biển cả - một hình ảnh vừa tĩnh lặng vừa gợi bất an. Theo chia sẻ từ chính nữ ca sĩ, đây là lựa chọn bối cảnh mang tính chủ ý, phản ánh trực tiếp tinh thần cảm xúc của album.

Khi được ra mắt vào tháng 12/2022, bìa album SOS đã nhanh chóng trở thành một trong những đề tài được bàn luận nhiều nhất của năm. Hình ảnh SZA ngồi một mình trên mép ván nhảy, giữa mặt nước xanh mênh mông, tĩnh lặng tạo nên cảm giác mong manh, tự do đúng với tinh thần xuyên suốt album.

Hình ảnh bìa album được nhận xét là đơn giản nhưng đậm tính nghệ thuật.
Hình ảnh bìa album được nhận xét là đơn giản nhưng đậm tính nghệ thuật.

SZA chia sẻ rằng hình ảnh này được lấy cảm hứng từ bức ảnh nổi tiếng chụp cố Công nương Diana vào năm 1997, khi bà ngồi một mình trên boong tàu giữa biển. Cô nhấn mạnh rằng đây không phải là sự tái hiện, mà là một tham chiếu thị giác nhằm truyền tải trạng thái cảm xúc tương đồng.

Với SZA, hình ảnh này mang tính biểu tượng của sự cô lập, tự do và tổn thương cùng tồn tại.
Với SZA, hình ảnh này mang tính biểu tượng của sự cô lập, tự do và tổn thương cùng tồn tại.

Trước đây, nhiều khán giả từng tin rằng bìa album SOS được thực hiện bằng phông xanh trong phòng studio. Tuy nhiên, nhân dịp album tròn 3 năm ra mắt mới đây, SZA đã bất ngờ công bố đoạn video hậu trường, hé lộ sự thật phía sau hình ảnh mang tính biểu tượng này. Không phông xanh, không đạo cụ cầu kỳ, khung hình chỉ đơn giản ghi lại khoảnh khắc SZA ngồi lặng lẽ giữa làn nước xanh mênh mang.

Nữ ca sĩ cho biết ban đầu ê-kíp từng cân nhắc chụp bìa album trên một con tàu lớn hoặc sà lan, nhưng do những hạn chế trong việc tiếp cận bối cảnh, phương án này buộc phải hủy bỏ. Cuối cùng, một ván nhảy được dựng trên mặt nước - một lựa chọn tối giản nhưng vẫn giữ trọn cảm giác “giữa biển”, đồng thời tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

Nhiều người bất ngờ vì đã nghĩ SZA sử dụng phông xanh cho đến khi thấy video hậu trường.

Đoạn video hậu trường này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Nhiều người không giấu được sự thán phục trước tinh thần “chịu chơi” của SZA, khi nữ ca sĩ sẵn sàng dấn thân hoàn toàn để tạo nên một bìa album vừa tối giản, vừa mang tính biểu tượng cao. Chính điều này đã biến SOS trở thành một trong những bìa album đáng nhớ nhất của thập niên.

SZA nhận về nhiều lời khen khi &quot;chịu chơi&quot; để thực hiện bìa album.
SZA nhận về nhiều lời khen khi "chịu chơi" để thực hiện bìa album.
image-1.jpg
Quỳnh Phương
#SZA #SOS #bìa album #hậu trường #biểu tượng #cảm xúc #nữ ca sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục