SZA hé lộ hậu trường chụp ảnh bìa album SOS "nghệ cả củ" sau 3 năm phát hành

HHTO - Ngay khi SOS ra mắt, ảnh bìa album lập tức trở thành tâm điểm bàn luận. Không phông xanh, không dàn dựng phức tạp, SZA chọn xuất hiện một mình giữa không gian rộng lớn của biển cả - một hình ảnh vừa tĩnh lặng vừa gợi bất an. Theo chia sẻ từ chính nữ ca sĩ, đây là lựa chọn bối cảnh mang tính chủ ý, phản ánh trực tiếp tinh thần cảm xúc của album.

Khi được ra mắt vào tháng 12/2022, bìa album SOS đã nhanh chóng trở thành một trong những đề tài được bàn luận nhiều nhất của năm. Hình ảnh SZA ngồi một mình trên mép ván nhảy, giữa mặt nước xanh mênh mông, tĩnh lặng tạo nên cảm giác mong manh, tự do đúng với tinh thần xuyên suốt album.

Hình ảnh bìa album được nhận xét là đơn giản nhưng đậm tính nghệ thuật.

SZA chia sẻ rằng hình ảnh này được lấy cảm hứng từ bức ảnh nổi tiếng chụp cố Công nương Diana vào năm 1997, khi bà ngồi một mình trên boong tàu giữa biển. Cô nhấn mạnh rằng đây không phải là sự tái hiện, mà là một tham chiếu thị giác nhằm truyền tải trạng thái cảm xúc tương đồng.

Với SZA, hình ảnh này mang tính biểu tượng của sự cô lập, tự do và tổn thương cùng tồn tại.

Trước đây, nhiều khán giả từng tin rằng bìa album SOS được thực hiện bằng phông xanh trong phòng studio. Tuy nhiên, nhân dịp album tròn 3 năm ra mắt mới đây, SZA đã bất ngờ công bố đoạn video hậu trường, hé lộ sự thật phía sau hình ảnh mang tính biểu tượng này. Không phông xanh, không đạo cụ cầu kỳ, khung hình chỉ đơn giản ghi lại khoảnh khắc SZA ngồi lặng lẽ giữa làn nước xanh mênh mang.

Nữ ca sĩ cho biết ban đầu ê-kíp từng cân nhắc chụp bìa album trên một con tàu lớn hoặc sà lan, nhưng do những hạn chế trong việc tiếp cận bối cảnh, phương án này buộc phải hủy bỏ. Cuối cùng, một ván nhảy được dựng trên mặt nước - một lựa chọn tối giản nhưng vẫn giữ trọn cảm giác “giữa biển”, đồng thời tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

Nhiều người bất ngờ vì đã nghĩ SZA sử dụng phông xanh cho đến khi thấy video hậu trường.

Đoạn video hậu trường này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Nhiều người không giấu được sự thán phục trước tinh thần “chịu chơi” của SZA, khi nữ ca sĩ sẵn sàng dấn thân hoàn toàn để tạo nên một bìa album vừa tối giản, vừa mang tính biểu tượng cao. Chính điều này đã biến SOS trở thành một trong những bìa album đáng nhớ nhất của thập niên.