Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Conan Movie 29 tung teaser đầu tiên, “Nữ thần gió” Chihaya trở lại đường đua

ĐÔNG MIÊN
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Mới đây, hãng Toho đã cho ra mắt đoạn giới thiệu đầu tiên của movie Conan thứ 29 với tên gọi "Fallen Angel of the Highway" (tạm dịch: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ), tiết lộ trọng tâm là những pha hành động tốc độ cao cùng lực lượng cảnh sát tỉnh Kanagawa.

Phần phim thứ 29 của thương hiệu Thám tử lừng danh Conan lấy bối cảnh chính tại Yokohama, nơi Conan, Ran, Sonoko và Kogoro đến tham dự Lễ hội Mô tô Kanagawa cùng với thám tử trung học Masumi Sera. Đây cũng là nơi đầu tiên trưng bày mẫu mô tô trắng trang bị công nghệ mới có tên "Angel".

2026-4-10.jpg
Poster nét chì của "Detective Conan: Fallen Angel of the Highway". Ảnh: Toho

Tuy nhiên, sự kiện nhanh chóng bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của một chiếc mô tô đen bí ẩn, bất ngờ lao vọt qua chiếc xe của nhóm Conan. Người lập tức truy đuổi chiếc mô tô này là Chihaya Hagiwara, thành viên đội tuần tra giao thông thuộc Sở Cảnh sát tỉnh Kanagawa.

20251204175511.jpg
6cad540611609e3ec771-1.jpg
Chihaya là nhân vật có biệt danh "Nữ thần gió" bởi biệt tài trên đường đua tốc độ. Ảnh: Toho

Chihaya được biết đến là một nữ cảnh sát có kỹ năng lái mô tô điêu luyện, từng được Ran gọi là "Nữ thần gió". Mặc dù Chihaya đã thực hiện các kỹ thuật điêu luyện để đuổi theo, song kẻ bí ẩn vẫn tẩu thoát trong gang tấc. Vì chiếc xe màu đen có nét tương đồng với Angel nên lực lượng chức năng đã đặt biệt danh cho phương tiện này là "Lucifer", tạo thế đối lập thú vị dẫn dắt vào vụ án.

Trước đó trong phần phim Dư Ảnh Của Độc Nhãn, nhân vật Chihaya đã được hé lộ ở đoạn cuối tạo bước dẫn tự nhiên cho câu chuyện mới.

6ab2e4ea2e8da1d3f89c.jpg
Chihaya và Conan trong movie mới. Ảnh: Toho

Tuyến truyện của Detective Conan: Fallen Angel of the Highway dự kiến đi sâu vào lực lượng cảnh sát tỉnh Kanagawa. Ngoài nhân vật trung tâm là Chihaya Hagiwara, teaser cũng hé lộ thêm sự xuất hiện của Kenji Hagiwara, em trai đã mất của cô, cùng người bạn học Jinpei Matsuda.

2201e8ae89c806965fd9.jpg
c71aa1b7c0d14f8f16c0.jpg
Ảnh kỷ niệm của Kenji và Matsuda với ngày "11/7" được lồng ghép trong teaser, gợi mở về mối liên hệ bí ẩn giữa vụ án lần này với quá khứ. Ảnh: Toho
595056539-122142637106923882-5971090101649056947-n.jpg
Dù "đoản mệnh", Jinpei Matsuda được ghi nhận là một trong những nhân vật có sức hút nổi bật đối với khán giả của thương hiệu Conan. Ảnh: Toho

Phim được thực hiện bởi biên kịch Takahiro Okura và đạo diễn Takahiro Hasui, dự kiến ra mắt tại phòng vé Nhật Bản từ ngày 10/4/2026.

bb540c726cdce082b9cd.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Anime #Conan #Thám Tử Lừng Danh Conan #Fallen Angel of the Highway #Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ #Chihaya Hagiwara #Jinpei Matsuda

Xem thêm

Cùng chuyên mục