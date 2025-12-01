Sony Pictures ra mắt phim hoạt hình "GOAT" có nhiều điểm tương đồng "Zootopia"?

HHTO - Vừa qua, hãng Sony Pictures đã giới thiệu đến khán giả trailer chính thức của "GOAT", một tác phẩm hoạt hình mới khai thác về "thế giới động vật".

Cốt truyện phim xoay quanh Will (Caleb McLaughlin lồng tiếng), một chú dê có vóc dáng nhỏ bé nhưng mang trong mình những ước mơ lớn. Will khao khát trở thành ngôi sao của Roarball, một môn thể thao giả tưởng tốc độ cao, cường độ mạnh và có tính đối kháng toàn diện.

Roarball là môn thể thao bị thống trị bởi những loài động vật nhanh nhất và hung dữ nhất. Khi Will có được cơ hội gia nhập đội Thorns, ngoài sự chênh lệch về thể chất, cậu còn phải đối mặt với sự hoài nghi từ chính các đồng đội của mình, đặc biệt là báo đen Jett Fillmore (Gabrielle Union lồng tiếng) - người vốn là thần tượng của Will.

Roarball khá tương đồng với bóng rổ ngoài thực tế, song môn thể thao này cho phép người chơi "tấn công" lẫn nhau. Ảnh: Sony Pictures

Ngay sau khi GOAT tạo được nhiều sự chú ý, một bộ phận khán giả nhanh chóng chỉ ra những điểm tương đồng của phim với "bom tấn" Zootopia của Disney. Đầu tiên, cả hai đều diễn ra trong một thế giới hoàn toàn do các loài động vật sinh sống, nơi mỗi giống loài sở hữu đặc điểm và vị trí riêng trong xã hội.

Tiếp theo, tinh thần chung của hai bộ phim đều xoay quanh chủ đề vượt qua định kiến. Nhân vật Will trong GOAT và cô thỏ Judy Hopps trong Zootopia đều phải đối mặt với chênh lệch về thể hình lẫn xuất thân, nhưng không để những giới hạn đó ngăn họ theo đuổi ước mơ.

Tuy vậy, hai bộ phim vẫn đi theo những hướng riêng khá rõ rệt. Nếu Zootopia chú trọng khắc họa các vấn đề về chủng tộc, thực trạng xã hội, thì GOAT lại thiên về tinh thần thể thao và câu chuyện cá nhân hơn.

Dù chưa phát hành, nhiều bài viết so sánh về đồ họa giữa "GOAT" và "Zootopia" đã xuất hiện.

“Bộ phim có điều gì đó dành cho mọi thế hệ", Stephen Curry chia sẻ với tờ USA Today. "Chúng tôi muốn mang đến một câu chuyện truyền cảm hứng, có thể gắn kết cả gia đình và tiếp thêm năng lượng tích cực cho khán giả, để mọi người đều có thể nhìn thấy phần tốt đẹp nhất của mình qua một nhân vật nào đó trong phim".

Tạo hình của chú dê Will. Ảnh: Sony Pictures

Nói về nhân vật chính, Stephen Curry mô tả Will là "một người nhỏ bé trong thế giới của những người khổng lồ". Ông nhấn mạnh câu chuyện của Will mang tính phổ quát, bởi vì việc ước mơ bị đánh giá thấp là điều không hiếm. "Đa phần mọi người đều đã từng cảm thấy mình là người yếu thế hoặc bị đánh giá thấp vào một thời điểm nào đó trong đời".

Ảnh: Sony Pictures

GOAT có sự tham gia lồng tiếng của dàn diễn viên nổi tiếng như David Harbour, Jennifer Hudson, Nick Kroll và Nicola Coughlan. Đặc biệt, ngôi sao bóng rổ Stephen Curry không chỉ giữ vai trò nhà sản xuất mà còn lồng tiếng cho nhân vật Lenny Williamson, một chú hươu cao cổ trong đội Thorns.

Về đội ngũ sản xuất, Sony Pictures tiết lộ GOAT là dự án mới từ các nghệ sĩ từng thực hiện Spider-Verse và KPop Demon Hunters. Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 13/2/ 2026.