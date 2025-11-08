Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Phim học đường của Nhật gây chú ý khi có đến 20 nhân vật nhuộm tóc vàng

ĐÔNG MIÊN
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Lấy cảm hứng từ vụ kiện từng gây tranh cãi ở Nhật Bản, "Blonde" tái hiện câu chuyện một lớp học biến thành “biểu tượng phản kháng” trước những quy tắc khắt khe vẫn đang tồn tại trong trường học Nhật Bản.

Blonde xoay quanh Ichikawa Kenta, một giáo viên trung học cơ sở 30 tuổi, vụng về và dễ thỏa hiệp. Anh bất ngờ rơi vào tâm bão khi học sinh của mình khởi xướng “cuộc biểu tình tóc vàng” nhằm chống lại những quy định lỗi thời về ngoại hình. Từ một hành động nhỏ trong lớp, phong trào nhanh chóng lan rộng, trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội và thu hút cả sự chú ý của chính phủ.

Theo The Hollywood Reporter, bộ phim được lấy cảm hứng từ một vụ việc có thật ở Nhật Bản, khi một nữ sinh kiện trường học vì bị ép nhuộm tóc đen để “phù hợp với quy định”, dù tóc cô vốn có màu sáng tự nhiên.

photo-4.jpg
photo-6.jpg
"Blonde" được nhận xét là một bộ phim châm biếm sắc sảo về những quy tắc khắt khe vẫn đang tồn tại trong trường học Nhật Bản. Ảnh: The Klockworx

Đạo diễn Yuichiro Sakashita thừa nhận rằng anh muốn dùng bộ phim để phản ánh một số quy tắc giáo dục cứng nhắc, "lỗi thời" ở Nhật Bản. "Trong các trường học Nhật Bản, bất kỳ sự sai lệch nào so với tóc đen tiêu chuẩn, dù là tóc vàng hay thậm chí là tóc nâu, ngay lập tức khiến bạn bị đánh dấu là một người nổi loạn", anh nói.

Đạo diễn 38 tuổi cho biết thêm, anh chọn màu tóc vàng vì đó là chi tiết có thể khơi dậy phản ứng mạnh mẽ nhất trong khuôn khổ nghiêm ngặt của môi trường học đường ở Nhật. Ngoài ra, theo Sakashita, lý do đơn giản hơn là sắc vàng cũng mang lại hiệu ứng thị giác đặc biệt, “trông rất nổi bật khi lên hình”.

photo-1.jpg
5e0251cee9c1659f3cd0.jpg
Iwata Takanori trong vai thầy giáo Kenta. Ảnh: The Klockworx

Điểm đặc biệt của Blonde còn nằm ở việc lựa chọn góc nhìn. Thay vì kể câu chuyện từ phía những học sinh nổi loạn, đạo diễn Yuichiro Sakashita đặt thầy giáo Ichikawa Kenta vào vị trí trung tâm. Anh xem Kenta như biểu tượng của “thế hệ mắc kẹt” - những người sinh ra trong khoảng đầu thập niên 1980 đến giữa thập niên 1990, đứng giữa làn ranh của thế hệ cũ và Gen Z.

a7092a29be2632786b37.jpg
Ảnh: The Klockworx

Vừa qua, Blonde đã có buổi công chiếu thế giới tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 38, diễn ra từ 28/10 đến 6/11/2025, nơi phim nhận Giải thưởng Khán giả - hạng mục tôn vinh tác phẩm được khán giả yêu thích nhất.

Blonde dự kiến phát hành tại Nhật từ ngày 21/11 sắp tới, hiện phim chưa có lịch chiếu cụ thể cho thị trường quốc tế.

image-1.jpg
ĐÔNG MIÊN
#phim Nhật #phong trào học đường #Blonde #Liên hoan phim Tokyo #hệ thống giáo dục #The Klockworx #Yuichiro Sakashita #Iwata Takanori

Xem thêm

Cùng chuyên mục