Phim học đường của Nhật gây chú ý khi có đến 20 nhân vật nhuộm tóc vàng

HHTO - Lấy cảm hứng từ vụ kiện từng gây tranh cãi ở Nhật Bản, "Blonde" tái hiện câu chuyện một lớp học biến thành “biểu tượng phản kháng” trước những quy tắc khắt khe vẫn đang tồn tại trong trường học Nhật Bản.

Blonde xoay quanh Ichikawa Kenta, một giáo viên trung học cơ sở 30 tuổi, vụng về và dễ thỏa hiệp. Anh bất ngờ rơi vào tâm bão khi học sinh của mình khởi xướng “cuộc biểu tình tóc vàng” nhằm chống lại những quy định lỗi thời về ngoại hình. Từ một hành động nhỏ trong lớp, phong trào nhanh chóng lan rộng, trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội và thu hút cả sự chú ý của chính phủ.

Theo The Hollywood Reporter, bộ phim được lấy cảm hứng từ một vụ việc có thật ở Nhật Bản, khi một nữ sinh kiện trường học vì bị ép nhuộm tóc đen để “phù hợp với quy định”, dù tóc cô vốn có màu sáng tự nhiên.

"Blonde" được nhận xét là một bộ phim châm biếm sắc sảo về những quy tắc khắt khe vẫn đang tồn tại trong trường học Nhật Bản. Ảnh: The Klockworx

Đạo diễn Yuichiro Sakashita thừa nhận rằng anh muốn dùng bộ phim để phản ánh một số quy tắc giáo dục cứng nhắc, "lỗi thời" ở Nhật Bản. "Trong các trường học Nhật Bản, bất kỳ sự sai lệch nào so với tóc đen tiêu chuẩn, dù là tóc vàng hay thậm chí là tóc nâu, ngay lập tức khiến bạn bị đánh dấu là một người nổi loạn", anh nói.

Đạo diễn 38 tuổi cho biết thêm, anh chọn màu tóc vàng vì đó là chi tiết có thể khơi dậy phản ứng mạnh mẽ nhất trong khuôn khổ nghiêm ngặt của môi trường học đường ở Nhật. Ngoài ra, theo Sakashita, lý do đơn giản hơn là sắc vàng cũng mang lại hiệu ứng thị giác đặc biệt, “trông rất nổi bật khi lên hình”.

Iwata Takanori trong vai thầy giáo Kenta. Ảnh: The Klockworx

Điểm đặc biệt của Blonde còn nằm ở việc lựa chọn góc nhìn. Thay vì kể câu chuyện từ phía những học sinh nổi loạn, đạo diễn Yuichiro Sakashita đặt thầy giáo Ichikawa Kenta vào vị trí trung tâm. Anh xem Kenta như biểu tượng của “thế hệ mắc kẹt” - những người sinh ra trong khoảng đầu thập niên 1980 đến giữa thập niên 1990, đứng giữa làn ranh của thế hệ cũ và Gen Z.

Ảnh: The Klockworx

Vừa qua, Blonde đã có buổi công chiếu thế giới tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 38, diễn ra từ 28/10 đến 6/11/2025, nơi phim nhận Giải thưởng Khán giả - hạng mục tôn vinh tác phẩm được khán giả yêu thích nhất.

Blonde dự kiến phát hành tại Nhật từ ngày 21/11 sắp tới, hiện phim chưa có lịch chiếu cụ thể cho thị trường quốc tế.