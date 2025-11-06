Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cha Eun Woo mất hết vẻ "mỹ nam an tĩnh" trong lần đầu đóng chính phim điện ảnh

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Anh Trai Say Xe hứa hẹn sẽ mang lại một cái nhìn khác về mỹ nam Cha Eun Woo, khi hóa ra “cực phẩm visual” đóng hài cũng rất ổn!

Đoạn trailer của Anh Trai Say Xe hé lộ lai lịch của bộ tứ nam chính trong phim, bắt đầu với Tae Jung - “mọt sách” chính hiệu, “cây hài” Do Jin, “khứa ngộ lạ” Geum Bok với biệt tài ngủ khi mắt vẫn mở, và cuối cùng là Yeon Min, “anh đẹp trai” khiến phái nữ phát cuồng. Đã thân thiết với nhau từ 6 tuổi, nay bộ tứ nhận thông tin sốc: Yeon Min sắp định cư nước ngoài.

Để chia tay người bạn nối khố, cả nhóm quyết định có chuyến du lịch sang Thái Lan. Tưởng chừng đây sẽ là cuộc đi chơi đáng nhớ, nào ngờ bộ tứ Anh Trai Say Xe lại có thêm thành viên thứ 5, cô gái Ok Sim dễ thương nhưng lầy lội không kém. Sự xuất hiện của Ok Sim liệu sẽ mang đến những tình huống “trời ơi đất hỡi” nào cho nhóm bạn?

cha-eun-woo-5.jpg
Cha Eun Woo lầy lội khó đỡ trong phim này.

Không chỉ đầy ắp các tình tiết chọc cười đỉnh cao, Anh Trai Say Xe còn đánh dấu lần đầu tiên Cha Eun Woo có vai chính trên phim điện ảnh. Tạm biệt những nhân vật nam thần học đường lãng mạn, khiến trái tim khán giả xao xuyến trong Người Đẹp Gangnam hay Vẻ Đẹp Đích Thực, Cha Eun Woo giờ đây thể hiện hình tượng siêu lầy lội, cho thấy anh chàng diễn hài cũng rất ổn.

cha-eun-woo-4.jpg
Hình tượng mỹ nam an tĩnh đã biến mất.

Anh Trai Say Xe còn canh thời điểm chiếu rất khéo khi ra mắt rạp Việt vào dịp 20/11, quá hợp để các nhóm bạn cùng nhau ra rạp để vừa ngắm Chae Eun Woo đẹp trai siêu cấp vừa thưởng thức câu chuyện tình bạn vừa hài hước, vừa ý nghĩa.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
