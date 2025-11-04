Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Thủy Long Ngâm: La Vân Hi được khen nhờ cảnh quay tưởng đơn giản không cần diễn

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Thật không ngờ với cảnh quay tưởng như chẳng cần diễn xuất này, La Vân Hi lại được đông đảo khán giả khen ngợi.

Xem phim, khán giả luôn cho rằng đóng vai qua đời, bị ngất là dễ nhất vì diễn viên chỉ cần nằm im là xong. Ấy thế mà trong tập 16 của Thủy Long Ngâm, La Vân Hi lại được khen là diễn cảnh đóng băng quá đạt. Đây là đoạn Đường Lệ Từ bị đóng băng khiến cho cơ thể dần dần đông cứng lại.

La Vân Hi được khen ngợi nhờ cảnh đóng băng. Nguồn: La Vân Hi Fanpage

La Vân Hi không cần nói câu nào vẫn thể hiện được sự sợ hãi căng thẳng của nhân vật khi nhận ra toàn thân đang dần đông cứng. Sau đó, toàn bộ cơ mặt La Vân Hi cũng giữ nguyên một vị trí trong suốt cảnh quay này. Ở cảnh quay cận, khán giả đã thấy La Vân Hi không hề chuyển động ánh mắt, mi mắt cũng đứng yên nên lông mi không hề lay động. Đến khi băng tan dần, lông mi mới hơi rung rinh, đầu ngón tay bắt đầu chuyển động rất khẽ. Đáng chú ý nhất là vùng da quanh mắt đang từ trắng bệch chuyển sang ửng đỏ như máu đã lưu thông.

la-van-hi-13.jpg
Lala-van-hi-14.jpg
La Vân Hi từng bị phàn nàn là quá gầy, trang điểm quá đậm.

Một cảnh quay tưởng như đơn giản, không cần diễn nhưng La Vân Hi lại gây được ấn tượng cực mạnh. Dù bị nhiều khán giả phàn nàn về chuyện La Vân Hi quá gầy, trang điểm lại quá đậm, trang phục quá diêm dúa thì mọi người vẫn phải nể phục tinh thần làm việc chuyên nghiệp của anh.

la-van-hi-4.jpg
la-van-hi-5.jpg
Nam diễn viên chịu nhiều vất vả với cảnh đầu phim.

Như ở phân cảnh đầu phim, nhân vật Đường Lệ Từ gảy đàn tì bà trên mái nhà nhìn tưởng đơn giản nhưng hậu trường lại vô cùng vất vả. Địa điểm quay nằm sâu trong núi, ban đêm thì nhiệt độ càng xuống mức âm. Cả ê-kíp đều mặc áo phao dày cộp thì La Vân Hi chỉ mặc đồ lụa mỏng manh, quay đi quay lại nhiều giờ liền mới xong cảnh này. Nam diễn viên thậm chí còn phải cố nín thở khi quay, bởi chỉ cần thở mạnh là sẽ tạo ra khói, gây ảnh hưởng đến khung hình.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#La Vân Hi #Thủy Long Ngâm #La Vân Hi đóng băng #La Vân Hi diễn xuất

Xem thêm

Cùng chuyên mục