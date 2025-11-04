Thủy Long Ngâm: La Vân Hi được khen nhờ cảnh quay tưởng đơn giản không cần diễn

Xem phim, khán giả luôn cho rằng đóng vai qua đời, bị ngất là dễ nhất vì diễn viên chỉ cần nằm im là xong. Ấy thế mà trong tập 16 của Thủy Long Ngâm, La Vân Hi lại được khen là diễn cảnh đóng băng quá đạt. Đây là đoạn Đường Lệ Từ bị đóng băng khiến cho cơ thể dần dần đông cứng lại.

La Vân Hi được khen ngợi nhờ cảnh đóng băng. Nguồn: La Vân Hi Fanpage

La Vân Hi không cần nói câu nào vẫn thể hiện được sự sợ hãi căng thẳng của nhân vật khi nhận ra toàn thân đang dần đông cứng. Sau đó, toàn bộ cơ mặt La Vân Hi cũng giữ nguyên một vị trí trong suốt cảnh quay này. Ở cảnh quay cận, khán giả đã thấy La Vân Hi không hề chuyển động ánh mắt, mi mắt cũng đứng yên nên lông mi không hề lay động. Đến khi băng tan dần, lông mi mới hơi rung rinh, đầu ngón tay bắt đầu chuyển động rất khẽ. Đáng chú ý nhất là vùng da quanh mắt đang từ trắng bệch chuyển sang ửng đỏ như máu đã lưu thông.

La La Vân Hi từng bị phàn nàn là quá gầy, trang điểm quá đậm.

Một cảnh quay tưởng như đơn giản, không cần diễn nhưng La Vân Hi lại gây được ấn tượng cực mạnh. Dù bị nhiều khán giả phàn nàn về chuyện La Vân Hi quá gầy, trang điểm lại quá đậm, trang phục quá diêm dúa thì mọi người vẫn phải nể phục tinh thần làm việc chuyên nghiệp của anh.

Nam diễn viên chịu nhiều vất vả với cảnh đầu phim.

Như ở phân cảnh đầu phim, nhân vật Đường Lệ Từ gảy đàn tì bà trên mái nhà nhìn tưởng đơn giản nhưng hậu trường lại vô cùng vất vả. Địa điểm quay nằm sâu trong núi, ban đêm thì nhiệt độ càng xuống mức âm. Cả ê-kíp đều mặc áo phao dày cộp thì La Vân Hi chỉ mặc đồ lụa mỏng manh, quay đi quay lại nhiều giờ liền mới xong cảnh này. Nam diễn viên thậm chí còn phải cố nín thở khi quay, bởi chỉ cần thở mạnh là sẽ tạo ra khói, gây ảnh hưởng đến khung hình.