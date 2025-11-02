Loạt nhận xét trái chiều về "Sơn Hà Chẩm", rốt cuộc phim có chán như lời đồn?

HHTO - Sau những tập đầu tiên của Sơn Hà Chẩm, phim đang gây thất vọng cho khán giả nhưng vẫn có nhiều ý kiến khen Sơn Hà Chẩm ổn, càng những tập sau càng hấp dẫn hơn.

Sơn Hà Chẩm là dự án được đầu tư lớn nên kỳ vọng của khán giả cũng cao. Nữ chính của phim là Sở Du, được gia đình sắp đặt hôn ước với đại công tử của nhà họ Vệ nhưng cô lại đem lòng yêu Cố Sở Sinh. Sở Du hết lòng hết dạ giúp đỡ người thương, nhưng chỉ nhận về đau khổ nên chấp nhận làm con dâu nhà họ Vệ.

Sơn Hà Chẩm vừa mới phát sóng từ ngày 30/10

Chẳng ngờ cả chồng của cô cùng nhiều nam nhi Vệ gia đều bỏ mạng một cách bí ẩn nơi chiến trường, chỉ còn lại thất công tử Vệ Uẩn. Sở Du đã ở bên chăm sóc Vệ Uẩn, cùng nhau điều tra bi kịch nhà họ Vệ và cuối cùng hai người dần nảy sinh tình cảm.

Sau khi phát sóng những tập đầu, nhiều người phàn nàn kịch bản Sơn Hà Chẩm cũ kỹ dễ đoán, kỹ xảo phim cấp S mà như hạng thường, quá nhiều cảnh quay chậm khiến người xem sốt ruột. Chưa kể nữ chính Tống Thiến bị trừ điểm là biểu cảm trước sau như một, lúc nào cũng mang gương mặt băng giá, thiếu ăn ý với bạn diễn Đinh Vũ Hề.

Thậm chí netizen còn cho rằng nhà sản xuất nên cân nhắc với những phim cổ trang xoay quanh nữ tướng, bởi showbiz Hoa ngữ thiếu nữ diễn viên có khí chất mạnh mẽ cần thiết và các phim kể về nữ tướng đều có kết quả phát sóng bình thường. Dữ Tấn Trường An, Nhất Tiếu Tùy Ca đều không gây bùng nổ và Sơn Hà Chẩm cũng không nằm ngoài số phận này.

Lại thêm một phim Hoa ngữ có nữ chính là nữ tướng.

Tuy nhiên, có người khẳng định Sơn Hà Chẩm khởi đầu hơi chậm nhưng từ tập 3 trở đi sẽ cuốn hút hơn khi câu chuyện đi vào cao trào, nhà họ Vệ bắt đầu gặp biến cố. Từ đó mà nhân vật của Tống Thiến có nhiều cảm xúc đa dạng hơn, chưa kể Tống Thiến trong phim này có tạo hình rất đẹp, hơn những gì được miêu tả trong truyện gốc. Đinh Vũ Hề được khen là vẫn giữ phong độ diễn xuất, không bị trùng lặp với những vai diễn trước.