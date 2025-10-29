Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trục Ngọc: Nam nữ chính lạnh nhạt thấy rõ, fan chia phe vì tranh cãi phiên vị

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Còn chưa lên sóng, phim cổ trang Trục Ngọc đã gặp quá nhiều ồn ào rắc rối khi hai diễn viên chính liên tục ngó lơ nhau vì bất hòa, trong khi fan tranh cãi chuyện phiên vị.

Từng được kỳ vọng trở thành dự án cổ trang nổi bật với sự kết hợp giữa Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi, Trục Ngọc giờ đây lại “lao đao” vì hàng loạt tranh cãi. Trong thời gian quay, Điền Hi Vi từng phàn nàn việc bị fan của bạn diễn công kích, còn Trương Lăng Hách tiết lộ bạn diễn bỏ buổi quay để dự sự kiện, khiến anh phải đóng với diễn viên thế thân. Buổi đóng máy vì thế không có nổi một tấm ảnh chung của cả hai.

truc-ngoc-3.jpg
Trục Ngọc liên tiếp vướng ồn ào.

Tại sự kiện quảng bá, cả hai xuất hiện với gương mặt lạnh lùng, đi cách xa nhau - hình ảnh bị netizen ví như “đang giới thiệu phim Ly Hôn”. Thay vì tỏ ra thân thiết để quảng bá hình ảnh đẹp đôi, hai diễn viên chính lại khiến khán giả liên tưởng đến một cặp “bằng mặt không bằng lòng”.

dien hi vi (5).jpg
dien hi vi (6).jpg

Drama chưa dừng lại khi poster mới của Trục Ngọc được tung ra, làm bùng lên tranh cãi cũ về phiên vị. Ngay từ khi phim đang quay, fan hai bên đã “khẩu chiến” xem ai mới là vai chính thật sự. Còn trên tấm poster mới, Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách xuất hiện ngang bằng nhau, từ kích cỡ ảnh đến tên diễn viên.

truc-ngoc-2.jpg
Tấm poster mới lại gây tranh cãi.

Theo quy ước trong showbiz Hoa ngữ, người có ảnh và tên ở bên trái thường được xem là “nhất phiên”. Vì vậy, Điền Hi Vi được cho là người giữ vị trí này, còn Trương Lăng Hách đứng sau. Fan Trương Lăng Hách lập tức phản ứng, cho rằng đoàn phim thiên vị, yêu cầu chỉnh lại poster và thậm chí suy đoán Điền Hi Vi “giành phiên vị” bằng chiêu trò.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Trục Ngọc #diễn viên Trương Lăng Hách #Điền Hi Vi #phim cổ trang #tranh cãi phiên vị

