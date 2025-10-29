Thịnh Điển ELLE: Trương Lăng Hách hài hước, một tiểu hoa vấp ngã, ai kết màn?

HHTO - Thời tiết khắc nghiệt tại Thịnh Điển ELLE 2025 khiến Trương Lăng Hách gặp sự cố "dở khóc dở cười". Mika, Lưu Vũ duy trì phong độ thời trang thảm đỏ ấn tượng. Trong khi Dương Mịch, Châu Đông Vũ gây tiếc nuối.

Tối 28/10, tạp chí ELLE Trung Quốc tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập tại Vịnh Hải Đường, Tam Á. Đêm Gala Thời trang ELLE 2025 lấy chủ đề Sóng Vô Cực, thiết kế thảm đỏ trải dài uốn cong từ bờ cát ra đến đại dương cho hơn 60 nghệ sĩ Hoa ngữ sải bước.

Thời tiết khắc nghiệt ở Tam Á trở thành "khách mời bất ngờ", vô tình góp phần tạo nên những khoảnh khắc viral cho dàn sao tham dự.

Trương Lăng Hách hóa thân thành hiệp sĩ bóng đêm. Mỹ nam lần thứ hai "bắt tay" với nhà mốt Robert Wun, lăng xê áo khoác đính kết cầu kỳ thuộc BST Ice and Snow, dòng Haute Couture Thu Đông 2024.

Trương Lăng Hách gặp tình huống "dở khóc dở cười" tại sự kiện.

Mái tóc vuốt gel bảnh bao của mỹ nam bị gió biển thổi thành "đầu xù nhím biển". Sự tương phản dễ thương giữa diện mạo lạnh lùng và mái tóc bồng bềnh của nam chính Vân Chi Vũ trở thành từ khóa tìm kiếm hot.

Đại Lộ Oa xuất hiện trên thảm đỏ với chiếc váy dạ hội gam màu loang từ bộ sưu tập Xuân/ Hè 2026 của Mistbywoo.

Gió mạnh khiến nàng tiểu hoa nhiều lần giẫm phải gấu váy và vấp ngã ngay trên thảm đỏ. Sao phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh duy trì phong thái chuyên nghiệp, mau chóng đứng dậy để hoàn thiện màn catwalk của mình. Màn "xử lý khủng hoảng" khéo léo, nhanh nhạy giúp Đại Lộ Oa leo lên No. 1 Hot Search Weibo bảng giải trí.

Vu Thích đảm nhận vai trò mở màn thảm đỏ, sải bước cùng Tổng Biên tập tạp chí Sun Zhe - Tôn Triết. Sao nam Phong Thần diện âu phục nhung trắng, đeo vương miện lá nguyệt quế của Chaumet, như bước ra từ Thần thoại Hy Lạp.

Dương Mịch có mối quan hệ gắn bó đặc biệt với ELLE Trung Quốc, giữ kỷ lục 12 năm liên tiếp làm ngôi sao trang bìa của tạp chí này. Dù có xung đột về lịch trình, nữ diễn viên thu xếp thời gian để tới check-in tại thảm đỏ sớm hơn một ngày.

Mỹ nhân 8X lăng xê mẫu đầm đuôi cá màu hoa oải hương phom dáng vỏ sò của Miss Sohee. Bộ cánh bám sát chủ đề nhưng bị nhận xét có lối stylling kém ấn tượng và có phần lộn xộn.

Ninh Nghệ Trác/Ningning aespa thanh lịch trong đầm Valentino, kết hợp với trang sức BVLGARI. Trước sự kiện chính, nữ idol gây sốt với các tạo hình sành điệu, cá tính.

Tại Thịnh Điển ELLE 2025, Quan Hiểu Đồng lần thứ chín lăng xê váy Haute Couture của Elie Saab, trở thành "tiểu hoa 95" đứng đầu danh sách tài nguyên trang phục cao cấp.

Quan Hiểu Đồng búi tóc cao, mặc đầm đính kết phối với áo choàng nhung màu hồng gợi nhớ tới sóng thủy triều. Tạo hình được nhận định là bước tiến bộ về phong độ thời trang thảm đỏ của cô sau nhiều lần gây tranh cãi.

Chung Sở Hy khoe vóc dáng mảnh mai, săn chắc trong trang phục thuộc BST Haute Couture Xuân/Hè 2025 của Schiaparelli. Thiết kế này từng giúp mỹ nhân chuyển giới Hunter Schafer gây sốt tại Paris Fashion Week hồi tháng 7 vừa qua.

Trương Nghệ Phàm gây thất vọng vì lựa chọn trang phục thảm đỏ "khó hiểu", để lộ vóc dáng gầy gò đến đáng lo ngai.

Lưu Vũ diện thiết kế áo khoác đính sequin lộng lẫy thuộc dòng Haute Couture Thu Đông 2025 của Germanier, ghi điểm với phong cách trang điểm khói ma mị trong bộ hình studio trước thềm sự kiện. Trên thảm đỏ, mỹ nam tinh chỉnh lớp make-up nhẹ nhàng hơn, gây thương nhớ nhờ visual "không tỳ vết".

Lâm Duẫn nhận nhiều lời khen ngợi nhờ khí chất uy quyền của nữ hoàng vương quốc biển cả.

Mika duy trì phong độ thời trang thảm đỏ độc đáo với thiết kế thuộc BST Xuân Hè 2025 của Courrèges, tôn hình thể rắn chắc.

Châu Đông Vũ "rút kinh nghiệm" từ Thịnh Điển VOGUE 2025, mặc mẫu đầm xếp lớp kín đáo gam vàng đen từ BST Resort 2026 của Louis Vuitton.

Đàn Kiện Thứ được Fendi thiết kế trang phục thảm đỏ riêng, đeo các thiết kế trang sức dòng Essence of Nature mới nhất của thương hiệu De Beers.

Lý Vũ Xuân là ngôi sao kết màn thảm đỏ. Nữ hoàng sân khấu Hoa ngữ diện mẫu đầm ombre Haute Couture của Stéphane Rolland có đường cắt lạ mắt.