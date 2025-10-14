Khoảnh khắc khoe dáng của Tóc Tiên có gì mà hút trăm nghìn lượt thả tim?

HHTO - Tóc Tiên là gương mặt có phong độ thời trang ổn định của V-Biz. Gu ăn mặc của "chị đẹp" thời gian gần đây viral nhờ tinh thần phóng khoáng, khả năng "bắt trend" nhanh nhạy.

Mới đây, Tóc Tiên gây bão với loạt ảnh mới trên mạng xã hội. "Chị đẹp" lăng xê mẫu áo yếm, họa tiết chấm bi trendy nhất mùa mốt năm nay, phối cùng chân váy ôm sát, sandal quai mảnh.

Đáng chú ý là khoảnh khắc Tóc Tiên tạo dáng ngồi, khoe hình thể săn chắc từ phía sau - kiểu pose dáng được giới influencer quốc tế tích cực lăng xê mùa Hè vừa rồi.

Bức hình được Tóc Tiên xếp đầu tiên, hút hơn 100K lượt "thả tim" trên Instagram, gần 190K lượt xem trên Threads, trở thành một trong những bài đăng viral nhất của nữ ca sĩ từ đầu năm đến nay.

Tóc Tiên cũng cho thấy khả năng bắt nhịp xu hướng thời trang nhanh nhạy qua loạt tạo hình dạo phố thời thượng, "xì teen" trên Instagram. "Chị đẹp" biến hóa linh hoạt từ phong cách nữ tính, quyến rũ tới bụi bặm, nặng động.

Các thiết kế hot trend như quần jeans rộng thùng thình, giày đế mỏng theo trào lưu balletcore hay váy áo phối ren, họa tiết da báo đều được Tóc Tiên ứng dụng khéo léo vào street style.

Tóc Tiên được mệnh danh là "người chơi hệ mốt" của showbiz Việt.

Tóc Tiên là tên tuổi quen mặt với khán giả Việt, ghi dấu ấn bằng nhiều bản hit, hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động, giọng ca Ngày Mai giữ sức hút mạnh mẽ, đặc biệt ở mảng thời trang.

Xuất hiện tại các sân khấu hay thảm đỏ sự kiện, Tóc Tiên nổi bật nhờ các tạo hình đặc sắc.

Tại thảm đỏ lễ trao giải Beauty Choice Award của tạp chí L’Officiel Vietnam, Tóc Tiên ghi điểm với thần thái cực slay trong trang phục cắt xẻ mạnh tay, trang điểm tông nude, tóc búi lơi. Nữ nghệ sĩ cho biết tự tay lên ý tưởng cho giao diện mới theo phong cách dark feminine - tinh thần nữ phản diện ma mị.

Giọng ca 90 60 90 chuộng trang phục biểu diễn khoe eo thon.

Trên các sân khấu trình diễn gần đây, Tóc Tiên lựa chọn trang phục thiết kế độc quyền, tôn lên vóc dáng đáng ngưỡng mộ ở tuổi 36.

Mỹ nhân V-Biz gây ấn tượng mạnh trong những khoảnh khắc "đọ sắc" với sao quốc tế.

Khí chất sang trọng, lợi thế về hình thể giúp Tóc Tiên được nhiều nhãn hàng xa xỉ như Louis Vuitton, BVLGARI, Loewe... yêu thích.