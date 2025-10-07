Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Show Miu Miu: Jang Won Young "gánh còng lưng" tạo hình khó, Triệu Kim Mạch tiến bộ

HHTO - Sự đổ bộ của dàn IT Girl đình đám Kylie Jenner, Jang Won Young IVE, Ella MEOVV, Triệu Kim Mạch, Lưu Hạo Tồn... tại show Miu Miu Xuân Hè 2026 khiến sức nóng của Paris Fashion Week tăng vọt ở chặng cuối.

Triệu Kim Mạch, Lý Canh Hy, Lưu Hạo Tồn - bộ ba đại sứ Miu Miu đến từ Trung Quốc đổ bộ show Miu Miu.

paris-fashion-week-miu-miu-spring-summer-2026-luu-hao-ton-5.jpg
paris-fashion-week-miu-miu-spring-summer-2026-luu-hao-ton-4.jpg

Lưu Hạo Tồn ghi dấu ấn với dáng vẻ tươi tắn, rạng rỡ trong trang phục phối màu nổi bật, đậm chất retro.

ava-paris-fashion-week-miu-miu-spring-summer-2026-trieu-kim-mach.jpg
1.jpg

Triệu Kim Mạch có thời gian hơn 2 năm gắn bó với nhà mốt, lần thứ ba ngồi hàng ghế đầu show Miu Miu ở Paris. Nữ đại sứ 23 tuổi diện bộ đồ kẻ caro gam xanh rêu, nâu đất cùng túi xách dáng hộp và giày da màu caramel đồng điệu.

2.jpg
ava-paris-fashion-week-miu-miu-spring-summer-2026-trieu-kim-mach-luu-hao-ton-fxghjkmdcas.jpg

C-net đánh giá đây là bản phối an toàn nhưng tiến bộ hơn so với những lần lăng xê đồ Miu Miu gây tranh cãi trước đây của Triệu Kim Mạch. Trang phục gọn gàng, tôn dáng, cách trang điểm, lối phối giày - tất vẫn mang tinh thần Miu Miu rõ nét nhưng được tiết chế về độ dài để tránh "dìm dáng" nữ diễn viên.

ava-paris-fashion-week-miu-miu-spring-summer-2026-kylie-jenner-hghvfd.jpg
ava-paris-fashion-week-miu-miu-spring-summer-2026-kylie-jenner-hg.jpg

Kylie Jenner chiếm spotlight nhờ thiết kế đầm ren ôm sát, tôn vóc dáng quyến rũ. Điểm nhấn trong tạo hình của nàng IT Girl nằm ở công thức phối giày mũi nhọn cùng tất xám cao cổ "đặc sản" của nhà mốt Miu Miu.

ava-paris-fashion-week-miu-miu-spring-summer-2026-ella-meovv-march-fw-25.jpg
paris-fashion-week-miu-miu-spring-summer-2026-ella.jpg

Ella MEOVV từng có màn ra mắt ấn tượng tại Paris Fashion Week hồi tháng 3, nhanh chóng "chốt đơn" được hợp đồng đại sứ chỉ sau đó một tháng. Trở lại Paris sau 8 tháng, nữ idol 17 tuổi gây trầm trồ với phong cách trưởng thành hơn.

paris-fashion-week-miu-miu-spring-summer-2026-ella-g.jpg
ava-paris-fashion-week-miu-miu-spring-summer-2026-ella-meovv-uu.jpg

Trong thiết kế áo khoác lông phối giày Mary Jane cùng tất đùi, Ella MEOVV toát ra khí chất tiểu thư sang trọng. Kiểu trang điểm nhấn vào đôi mắt mèo sắc sảo cùng mái tóc tẩy uốn xoăn sóng cổ điển khiến nữ idol Gen Z càng thêm kiêu kỳ, thu hút mọi ánh nhìn.

ava-paris-fashion-week-miu-miu-spring-summer-2026-yeon-jun-dfgx.jpg
ava-paris-fashion-week-miu-miu-spring-summer-2026-yeon-jun.jpg

Cái tên gây bất ngờ tại sự kiện là Yeonjun TXT. Mỹ nam xuất hiện trong bộ âu phục xám dáng rộng. Thay vì mặc sơ mi và cà vạt quen thuộc, nam idol phá cách với áo hai dây cách điệu cùng lớp vải đen quấn chéo tạo hiệu ứng thị giác lạ mắt.

Outfit đậm chất phi giới tính cùng phong thái tự tin giúp Yeonjun TXT ghi điểm mạnh trong mắt khán giả quốc tế ngay trong lần đầu dự show Miu Miu.

ava-paris-fashion-week-miu-miu-spring-summer-2026-jang-won-young-eegrewtdjn.jpg
ava-paris-fashion-week-miu-miu-spring-summer-2026-jang-won-young-eegrewtdcgh.jpg

Jang Won Young đến với Paris Fashion Week lần thứ 6, tiếp tục được ưu ái mặc thiết kế chưa được "trình làng" của thương hiệu. IT Girl xứ Hàn diện bộ đồ xám, chất liệu vải nhăn lạ mắt cùng áo len mỏng trễ vai bên trong.

ava-paris-fashion-week-miu-miu-spring-summer-2026-jang-won-young-ee.jpg
ava-paris-fashion-week-miu-miu-spring-summer-2026-jang-won-young-2fds.jpg

Diện mạo của nữ đại sứ thời thượng hơn nhờ loạt phụ kiện đi kèm "đậm chất Miu Miu" như tất đính kim tuyến cao cổ đi kèm giày loafer, trang sức bạc to bản, túi xách da bóng.

ava-paris-fashion-week-miu-miu-spring-summer-2026-jang-won-young-3.jpg
1-eh-ruby.jpg
ava-paris-fashion-week-miu-miu-spring-summer-2026-jang-won-young-2.jpg

Như thường lệ, nữ đại sứ duy trì phong độ nhan sắc tươi tắn, "không tỳ vết" bất chấp ống kính "hung thần" Getty Images. Một số ý kiến còn nhận xét visual của công chúa K-Pop "gánh còng lưng" bộ đồ có thiết kế "nhăn nhúm đến khó hiểu".

fb-110.jpg
MIDI
