Paris Fashion Week: Tạo hình sân bay của V BTS, Jennie BLACKPINK và Kai EXO

HHTO - Không hẹn mà gặp, ba idol Gen 3 đình đám V BTS, Jennie BLACKPINK, Kai EXO cùng xuất hiện tại sân bay khởi hành sang Pháp cho lịch trình dự show thời trang thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week Xuân Hè 2026.

Jennie BLACKPINK

Jennie là thành viên BLACKPINK "chốt sổ" Paris Fashion Week mùa Xuân Hè 2026 tại show diễn của nhà mốt Chanel. IT Girl xứ Hàn khởi hành sang Pháp vào sáng ngày 4/10, gây ấn tượng mạnh với "giao diện" sang trọng.

Nàng đại sứ toàn cầu chọn áo khoác dạ dáng dài màu xanh than từ BST Thu Đông 2026 của Chanel làm tâm điểm, kết hợp quần jeans ống đứng và áo thun tối giản. Chiếc túi Chanel hobo mini trong BST Cruise 2026 là phụ kiện đắt giá giúp hoàn thiện tạo hình của Jennie.

Kai EXO

Khác với hình tượng quyến rũ trên sân khấu, Kai EXO xuất hiện giản dị tại sân bay vào sáng nay. Anh diện áo len mỏng màu nâu nhạt, bên trong là sơ mi trắng cổ bẻ, phối cùng quần jeans ống đứng. Công thức layering kinh điển này giúp nam idol hóa thân thành hình tượng bạn trai mùa Thu ấm áp, trưởng thành.

Lần tham dự Paris Fashion Week 2025 của Kai EXO được trông đợi hơn khi anh sẽ lần đầu tiên góp mặt trên hàng ghế khách mời của thương hiệu Lacoste.

V BTS

V BTS gây sốt với thời trang sân bay phóng khoáng, mang hơi hướng học đường. Nam idol mặc sơ mi kẻ, thắt cà vạt đen buông thả ngẫu hứng phối cùng quần jeans dáng rộng nhạt màu, tạo cảm giác lãng tử.

Tạo hình của nam đại sứ Celine hôm nay khiến nhiều người hâm mộ bồi hồi nhớ đến thời điểm 8 năm trước.

Điểm nhấn của tạo hình nằm ở móc khóa gấu bông dễ thương cài trên chiếc túi da nâu cỡ lớn. Món phụ kiện Hirono phiên bản Fight for Joy cầm ngọn đuốc tượng trưng cho lòng dũng cảm, gửi gắm tinh thần sống tích cực.

Narin MEOVV

Narin MEOVV nổi tiếng với gia thế giàu có, "chơi" đồ hiệu từ khi còn bé. Phong thái sành điệu cùng visual sắc sảo giúp nữ idol được dự đoán sẽ là nhân tố thời trang thế hệ mới nổi bật của làng giải trí Hàn.

Narin MEOVV có màn chào sân Paris Fashion Week đáng mong đợi tại show diễn của thương hiệu Celine.

Khởi hành tại sân bay, nữ idol sinh năm 2007 hóa thân thành quý cô Celine thanh lịch trong các thiết kế tối giản gam màu xanh dương. Nữ idol khéo léo sử dụng các món phụ kiện tối màu như kính mát, túi đeo vai, thắt lưng bản nhỏ để hoàn thiện vẻ ngoài cổ điển, sang trọng.

TWS

TWS sẽ có mặt tại Paris Fashion Week với vai trò nhóm nhạc đại sứ thương hiệu Celine. TWS xuất hiện tại sân bay khởi hành trong trang phục đồng điệu theo dresscode trẻ trung, năng động. Các thành viên phối quần jeans cùng hoodie, áo len theo tông màu trung tính, xách theo túi du lịch cỡ lớn.

Từng có phong độ ổn định trong các sự kiện nội địa, lần ra mắt của nhóm nhạc đại sứ tại kinh đô thời trang Paris hứa hẹn sẽ tạo được dấu ấn, thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.