Sau Miu Miu, đến lượt Dior lao đao vì để đại sứ Địch Lệ Nhiệt Ba đi giày gãy gót

HHTO - Từ loạt sản phẩm lỗi của Miu Miu cho đến sự cố đại sứ Địch Lệ Nhiệt Ba đi giày Dior bị gãy gót, niềm tin của người tiêu dùng, đặc biệt là Gen Z với các thương hiệu xa xỉ lung lay dữ dội.

Dù đã khép lại, show diễn ra mắt BST Xuân Hè 2026 dành cho nữ của nhà mốt Dior, dưới sự chỉ đạo của tân Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson tại Paris Fashion Week vẫn là đề tài được nhắc đến nhiều trên các trang mạng xã hội.

Mạng xã hội Weibo xôn xao về khoảnh khắc nữ đại sứ thương hiệu toàn cầu Địch Lệ Nhiệt Ba di chuyển tại khuôn viên sự kiện với phần gót giày bị long ra, tách rời khỏi đế. Sao nữ chỉ có thể đi bằng phần mũi bàn chân, phải kiễng lên để giữ thăng bằng.

Sự việc nhanh chóng leo thẳng lên Hot Search Weibo, hút hơn 46,4 triệu lượt truy cập. Ban đầu, người hâm mộ không nhận thấy sự bất thường này cho đến khi đoạn video quay cận cảnh được đăng tải. Trong khi Địch Lệ Nhiệt Ba được khen ngợi về phong thái bình tĩnh, chuyên nghiệp khi gặp sự cố trang phục, thương hiệu Dior hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội.

Theo một số nguồn tin, đôi giày là thiết kế đặt hàng riêng của nhà mốt dành cho nữ đại sứ người Trung Quốc. Một số thiết kế có kiểu dáng tương tự của nhãn hàng được bán trên website với giá khoảng 15.500 nhân dân tệ (tương đương hơn 50 triệu đồng).

C-net hoài nghi về giá trị thật sự của các món đồ xa xỉ. Trên Weibo, nhiều bình luận gay gắt xuất hiện: “Sản phẩm mới dành cho đại sứ thương hiệu mà hỏng ngay trong lần đầu sử dụng ư? Thật không thể tin nổi”; "Hàng xa xỉ quá dễ vỡ!", “Sản phẩm dành cho đại sứ thương hiệu mà còn thế này, thử hỏi người mua bình thường sẽ ra sao?”...

Nhiều ý kiến cũng phân tích rằng tình trạng các nhà mốt theo đuổi những thiết kế cực đoan (chẳng hạn gót giày siêu mảnh như của Nhiệt Ba) tuy tạo hiệu ứng thẩm mỹ nhưng lại tiềm ẩn rủi ro cho người sử dụng. Dior hiện vẫn chưa có phản hồi chính thức về vụ việc.

Sự cố này của Dior làm rõ mỗi lo ngại của các tín đồ thời trang rằng “hào quang xa xỉ” đang ngày càng mất dần sức nặng khi chất lượng không đi cùng giá trị, nhất là trong bối cảnh thương hiệu Miu Miu chưa kịp "lắng sóng" vì vụ ồn ào với TikToker Wisdom Kaye.

Sự việc xảy ra vào khoảng giữa tháng 9 vừa qua, hút gần 19 triệu lượt xem trên TikTok. Mọi chuyện bắt nguồn từ video chia sẻ trải nghiệm mua hàng Miu Miu “tệ hại” của Wisdom Kaye - một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên TikTok.

Nam TikToker unbox 2 món đồ từ Miu Miu trị giá khoảng 18.000 USD (hơn 440 triệu đồng), cả hai món đồ đều lần lượt bị bung khóa, rơi cúc ngay khi vừa mở hộp lần đầu. Sau khi đổi hàng, chiếc denim vest thay thế cũng tiếp tục gặp lỗi tương tự.

Miu Miu trở thành tâm điểm tranh cãi, nhận hàng trăm nghìn bình luận “la ó” từ phía cộng đồng mạng về vấn đề chất lượng “không tương xứng” với mức giá sản phẩm. Netizen mỉa mai gọi thương hiệu là "Temiu Temiu", một cách nói ghép của Miu Miu và sàn thương mại điện tử Temu hay “hơn Shein mỗi cái logo” - ám chỉ chất lượng “dỏm” chỉ ngang fast fashion (thời trang nhanh).

Cư dân mạng thậm chí còn bức xúc hơn khi biết rằng Miu Miu thậm chí còn không liên lạc sau khi đoạn clip được lan truyền rộng rãi. Trong video giải thích đăng cách đây 5 ngày, Wisdom Kaye cho biết bản thân chủ động liên lạc với nhân viên bán hàng để yêu cầu đổi sản phẩm, hoàn tiền.

Tính đến nay, Miu Miu vẫn chưa có động thái phản hồi hay xin lỗi nào về vụ việc, khiến dư luận càng thêm thất vọng.

Gen Z đang dần trở thành lực lượng mua sắm chủ lực của thị trường hàng xa xỉ. Dự báo của Boston Consulting Group nói rằng đến năm 2030, Gen Z sẽ chiếm đến 25% thị phần. Khác với các thế hệ trước, Gen Z không chỉ quan tâm đến danh tiếng thương hiệu mà còn đòi hỏi giá trị thực chất, trải nghiệm minh bạch và chất lượng bền vững.

Những sự cố như giày Dior bị gãy gót, hay loạt sản phẩm lỗi của Miu Miu, tiếp tục khiến khủng hoảng niềm tin trở thành thách thức lớn nhất mà các nhà mốt xa xỉ phải đối mặt.