BLACKPINK tại Paris Fashion Week: Lisa, Jisoo "chắc kèo", Rosé, Jennie thì sao?

HHTO - Bộ tứ BLACKPINK được mong đợi hội ngộ tại Paris Fashion Week Spring/Summer 2026. Lisa đã khởi hành tới Pháp, Jisoo khá chắc kèo dự show Dior. Khả năng Rosé và Jennie sẽ tham dự là bao nhiêu?

Tuần lễ Thời trang Xuân Hè 2025 tổ chức tại Paris, Pháp sẽ chính thức diễn ra từ ngày 29/9 đến ngày 7/10. Bên cạnh những màn ra mắt bộ sưu tập mới của các nhà mốt danh giá, sức hút lớn của sự kiện đến từ BLACKPINK. Cả bốn thành viên đều đang nắm giữ danh phận đại sứ của loạt thương hiệu quyền lực, tạo ra giá trị truyền thông "khủng" cho nhãn hàng mỗi lần xuất hiện.

Lisa BLACKPINK "chắc kèo" xuất hiện tại show Louis Vuitton vào 5 giờ chiều ngày 30/09 (theo giờ Việt Nam) với tư cách đại sứ thương hiệu. Sáng nay, em út BLACKPINK đã khởi hành từ Hàn Quốc sang Pháp trong trang phục phong cách tối giản gồm áo cổ lọ cùng quần jeans.

Một số nguồn tin còn cho biết Lisa BLACKPINK sẽ đổ bộ show của nhà mốt Mugler. Thương hiệu gần đây phát triển mối quan hệ thân thiết với giọng ca người Thái, nhiều lần thiết kế riêng trang phục thảm đỏ, biểu diễn cho cô. Trước "tân trang feed Instagram", Mugler tạo riêng highlight mang tên Lisa.

Jisoo BLACKPINK đang có lịch trình tại Budapest (Hungary) và sẽ sớm di chuyển sang Paris (Pháp) để tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của Dior vào 7 giờ 30 tối ngày 1/10.

Giám đốc sáng tạo mới nhậm chức của Dior, ông Jonathan Anderson thời gian gần đây có nhiều động thái ưu ái đặc biệt tới Jisoo BLACPINK. NTK 41 tuổi may đo loạt trang phục trình diễn cho nữ đại sứ trong concert DEADLINE, liên tiếp gửi tặng nữ idol 3 thiết kế túi xách chưa phát hành.

Theo đó, người hâm mộ mong đợi những ưu ái đặc biệt mà Tân Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson dành cho Jisoo BLACKPINK trong Fashion Week lần này.

Rosé hiện bận rộn với nhiều hoạt động quảng bá tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Nữ ca sĩ được cho là sẽ sớm di chuyển sang Pháp để tham dự show Saint Laurent vào 1 giờ sáng ngày 30/09 (theo giờ Việt Nam).

Jennie BLACKPINK được đồn đoán sẽ tái xuất Paris Fashion Week tại show Chanel tổ chức lúc 1 giờ sáng ngày 07/10 (theo giờ Việt Nam). Fan chờ đón xem Jennie BLACKPINK sẽ mang đến diện mạo nào, liệu nữ đại sứ toàn cầu sẽ tiếp tục khai thác tinh thần thanh lịch hay thử nghiệm phong cách mới mẻ, táo bạo hơn.