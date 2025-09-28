Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

BLACKPINK tại Paris Fashion Week: Lisa, Jisoo "chắc kèo", Rosé, Jennie thì sao?

MIDI
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bộ tứ BLACKPINK được mong đợi hội ngộ tại Paris Fashion Week Spring/Summer 2026. Lisa đã khởi hành tới Pháp, Jisoo khá chắc kèo dự show Dior. Khả năng Rosé và Jennie sẽ tham dự là bao nhiêu?

Tuần lễ Thời trang Xuân Hè 2025 tổ chức tại Paris, Pháp sẽ chính thức diễn ra từ ngày 29/9 đến ngày 7/10. Bên cạnh những màn ra mắt bộ sưu tập mới của các nhà mốt danh giá, sức hút lớn của sự kiện đến từ BLACKPINK. Cả bốn thành viên đều đang nắm giữ danh phận đại sứ của loạt thương hiệu quyền lực, tạo ra giá trị truyền thông "khủng" cho nhãn hàng mỗi lần xuất hiện.

paris-fashion-week-spring-summer-2026-lisa.jpg
paris-fashion-week-spring-summer-2026-lisa-2w.jpg

Lisa BLACKPINK "chắc kèo" xuất hiện tại show Louis Vuitton vào 5 giờ chiều ngày 30/09 (theo giờ Việt Nam) với tư cách đại sứ thương hiệu. Sáng nay, em út BLACKPINK đã khởi hành từ Hàn Quốc sang Pháp trong trang phục phong cách tối giản gồm áo cổ lọ cùng quần jeans.

g1hisp0x0aasvmu.jpg
lisa-paris-mugler-fww-uef.jpg
lisa-paris-mugler.jpg

Một số nguồn tin còn cho biết Lisa BLACKPINK sẽ đổ bộ show của nhà mốt Mugler. Thương hiệu gần đây phát triển mối quan hệ thân thiết với giọng ca người Thái, nhiều lần thiết kế riêng trang phục thảm đỏ, biểu diễn cho cô. Trước "tân trang feed Instagram", Mugler tạo riêng highlight mang tên Lisa.

paris-fashion-week-spring-summer-2026-jisoo.jpg
paris-fashion-week-spring-summer-2026-jisoo-bp-hugary-budapest.jpg

Jisoo BLACKPINK đang có lịch trình tại Budapest (Hungary) và sẽ sớm di chuyển sang Paris (Pháp) để tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của Dior vào 7 giờ 30 tối ngày 1/10.

jonathan-anderson-jisoo-vfszz.jpg

Giám đốc sáng tạo mới nhậm chức của Dior, ông Jonathan Anderson thời gian gần đây có nhiều động thái ưu ái đặc biệt tới Jisoo BLACPINK. NTK 41 tuổi may đo loạt trang phục trình diễn cho nữ đại sứ trong concert DEADLINE, liên tiếp gửi tặng nữ idol 3 thiết kế túi xách chưa phát hành.

jonathan-anderson-jisoo-vfszzg.jpg

Theo đó, người hâm mộ mong đợi những ưu ái đặc biệt mà Tân Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson dành cho Jisoo BLACKPINK trong Fashion Week lần này.

rose-blackpink-nyc-12d.jpg
rose-blackpink-nyc-112.jpg

Rosé hiện bận rộn với nhiều hoạt động quảng bá tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Nữ ca sĩ được cho là sẽ sớm di chuyển sang Pháp để tham dự show Saint Laurent vào 1 giờ sáng ngày 30/09 (theo giờ Việt Nam).

Paris Fashion Week Chanel Haute Couture Jennie getty.jpg
Paris Chanel Jennie BLACKPINK 2.jpg

Jennie BLACKPINK được đồn đoán sẽ tái xuất Paris Fashion Week tại show Chanel tổ chức lúc 1 giờ sáng ngày 07/10 (theo giờ Việt Nam). Fan chờ đón xem Jennie BLACKPINK sẽ mang đến diện mạo nào, liệu nữ đại sứ toàn cầu sẽ tiếp tục khai thác tinh thần thanh lịch hay thử nghiệm phong cách mới mẻ, táo bạo hơn.

fb-110.jpg
MIDI
#BLACKPINK #Paris Fashion Week #Lisa #Jisoo #Rosé #Jennie #Fashion Week #giá trị truyền thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục