Live stage 1 Anh Trai Say Hi: Style “ngoan xinh yêu” của Phúc Du, Robber gây sốc

HHTO - Bộ đôi rapper “gang gang” Phúc Du, Robber gây choáng với trang phục pastel “kẹo ngọt”. Dàn tân binh Sơn.K, Jaysonlei, Ryn Lee hút thảo luận nhờ nhan sắc “xinh yêu”. Hội “anh cả” Big Daddy, Bray, Vũ Cát Tường, Karik đem đến nhiều bất ngờ ngay từ sân khấu Live stage 1.

Tạo hình Live stage 1 của Anh Trai "Say Hi" mùa 2 vừa được tiết lộ đã khiến khán giả bàn tán không ngớt. Trong khi dàn tân binh Sơn.K, Jaysonlei, Ryn Lee tỏa sáng trong trang phục cá tính, gai góc. Diện mạo “socola kẹo mút” của hội “rapper gang gang” Phúc Du, Robber khiến fan "ngã ngửa".

Toàn bộ đội hình So Good (Lohan, RIO, Jaysonlei, Cody Nam Võ, Jaysonlei) chọn dress code trắng - đen đồng điệu. Áo tank top, sơ mi không tay trắng phối cùng quần đen oversize, giúp dàn thí sinh khoe cơ bắp vạm vỡ, nam tính.

Điểm nhấn nằm ở phụ kiện dây xích bản to, găng tay da, các chi tiết cut-out táo bạo cùng lớp make-up trầy xước. “Anh trai” LOHAN cho biết tạo hình ẩn dụ cho “những vết thương người đàn ông sẵn sàng gánh thay cho người phụ nữ mình yêu thương”.

Team Thiêu Thân (Bray, Khôi Vũ, Bùi Duy Ngọc, Thái Ngân, Ryn Lee) gây ấn tượng với trang phục sân khấu all-black. Các thiết kế chất liệu da, ánh kim phản quang được nhóm mô tả là lớp giáp bảo hộ cho “5 anh em thiêu thân” giữa biển lửa.

MC Trấn Thành đặt nghi vấn team Thiêu Thân “đụng hàng” ý tưởng outfit với đội So Good.

Người Yêu Chưa Sinh Ra được nhận xét là tiết mục đáng trông đợi nhất Live stage 1. Team Sao Băng gồm 4 rapper và 1 cựu thực tập sinh K-Pop chọn gam màu pastel chủ đạo với hồng phấn, xanh bạc hà kết hợp họa tiết in graphic.

Không ai ngờ bộ tứ Big Daddy - Phúc Du - Hustlang Robber - OgeNus lại từ bỏ hình ảnh gai góc, bụi bặm để thử sức với concept mang đậm hơi hướng idol Hàn Quốc.

“Cuối cùng tôi cũng đã sống đã đến ngày thấy hội rapper gang gang mặc outfit ngoan xinh yêu” - netizen cảm thán.

Team Chạm sở hữu nhiều nhân tố nổi bật về sắc vóc từ đội trưởng GILL, Đỗ Nam Sơn, Vương Bình cho tới người mẫu ảnh Nhâm Phương Nam, Otis. Dàn mỹ nam lăng xê bảng màu đất thịnh hành của năm. Các thiết kế gam nâu, be được cách điệu ở phần cầu vai dựng cấu trúc phối thắt lưng to bản gợi nhớ tới hình ảnh cao bồi miền viễn Tây.

Đội hình Hermosa tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh mẽ trong bản phối trang phục tông đen, chấm phá với sắc đỏ theo trào lưu pop of red.

buitruonglinh nổi bật nhờ tóc bạch kim tẩy trắng. Trong khi Sơn.K, CONGB gây bão mạng vì visual “tràn màn hình”. Mason Nguyễn, Tez lột xác ngoạn mục so với thời kỳ thi Rap Việt.

Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn là tiết mục ballad hiếm hoi trong Live stage 1, quy tụ tới 3 “anh cả” của show sống còn gồm Ngô Kiến Huy, Karik, Vũ Cát Tường.

Nhóm nổi bật giữa các đội thi khi chọn chủ đề trang phục cảm hứng retro, lãng mạn. 5 “anh trai” diện outfit tượng trưng cho các mùa khác nhau. Em út NEGAV trong vai mùa Xuân tươi trẻ. JeyB là sắc Đông.

Ngô Kiến Huy mang màu mưa hoài niệm, Karik đem Thu tới với phần cổ áo sơ mi đính đầy lá vàng rụng và Vũ Cát Tường đảm nhận mùa Cô Đơn.