Show Gucci tại Milan: Jin BTS chung khung hình Mai Davika, Tống Uy Long gây tranh cãi

HHTO - Tạo hình của dàn khách mời châu Á tại tiệc Gucci thuộc khuôn khổ Milan Fashion Week Xuân Hè 2026 gây bùng nổ truyền thông. Jin BTS, Mai Davika, Tống Uy Long, Nghê Ni, Park Gyu Young hút thảo luận với diện mạo thời thượng, nổi bật.

Giữa không khí sôi động của Milan Fashion Week Xuân Hè 2026, sự kiện công chiếu phim ngắn The Tiger thay vì tổ chức show diễn thời trang như thông lệ của nhà mốt Gucci trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu. Loạt đại sứ, bạn thân thương hiệu đến từ châu Á tới dự tiệc trong trang phục từ BST đầu tay của GĐST Demna Gvasalia.

Nổi bật nhất phải kể đến Jin BTS, nam đại sứ toàn cầu của Gucci xuất hiện với tạo hình hoàng tử lịch lãm gồm sơ mi trắng kết hợp quần âu đen, điểm nhấn là dây chuyền mảnh tinh tế. Kiểu tóc vuốt gel để lộ trán tôn gương mặt góc cạnh, hoàn thiện khí chất vừa quý tộc vừa gần gũi của nam idol.

Truyền thông quốc tế và cộng đồng fan K-pop dành nhiều lời khen ngợi tới visual thăng hạng, đẹp không tỳ vết của mỹ nam 9X.

Một đại diện khác của Hàn Quốc cũng nhận nhiều sự chú ý là Park Gyu Young - nữ diễn viên đang nắm giữ danh phận đại sứ toàn cầu của nhà mốt. Khác với sự sắc sảo thường thấy, nữ chính Celebrity lựa chọn phong cách cozy chic với áo khoác lông tông màu baby blue cùng phụ kiện tối giản.

Bản phối pastel nhẹ nhàng của Park Gyu Young trở thành điểm nhấn “giải nhiệt” giữa loạt tạo hình cá tính, tông màu đậm của dàn khách mời, khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế và sự linh hoạt trong hình ảnh của đại sứ Hàn Quốc.

Mai Davika lộng lẫy trong mẫu áo lông dày gam xanh cobalt, phom dáng oversize. Nữ đại sứ người Thái đeo trang sức to bản, trang điểm sắc sảo nhấn vào đôi môi đỏ rực để hoàn thiện tạo hình quyền lực, sang trọng.

Khoảnh khắc chung khung hình giữa Mai Davika và Jin BTS trên hàng ghế đầu viral trên các nền tảng mạng xã hội.

Tống Uy Long có tạo hình khiến C-net thảo luận sôi nổi. Outfit của nam đại sứ người Trung gồm áo khoác da đen ôm sát kết hợp quần jeans đính kim loại, mang tên Introverso nằm trong BST La Famiglia mới nhất của nhà mốt.

Nhiều người hâm mộ bất ngờ với diện mạo sắc lạnh, táo bạo của Tống Uy Long tại sự kiện Gucci. Trong khi đó, một số ý kiến lại cho rằng anh sở hữu gương mặt "mỹ nam quá tiêu chuẩn", không toát ra được tinh thần nổi loạn, đặc sắc của bộ trang phục.

Một số đoạn clip ghi lại tại hiện trường cho thấy sự gượng gạo, thiếu tự nhiên của Tống Uy Long trong chiếc quần cạp siêu trễ để lộ eo. Nhiều người cũng nói rằng thiết kế khiến vóc dáng nam diễn viên trông mất cân đối dù anh cao tới 1m85.

Nghê Ni - người phát ngôn thương hiệu toàn cầu của Gucci gây ấn tượng mạnh với phong cách sắc sảo, sành điệu. Nữ minh tinh diện váy ống cúp ngực đính kết hợp với tất lưới màu đen họa tiết thương hiệu và kính mát.

Nghê Ni và Tống Uy Long có khoảnh khắc sánh đôi gây bão mạng xã hội. Ngoại hình và thần thái của bộ đôi đại sứ đồng điệu, hòa hợp, được ví như cặp chị em quyền lực trong tiểu thuyết mạng.

Hạ Thông nổi bật khi lăng xê mẫu đầm La Principessa từ BST Xuân Hè 2026 của Gucci. Phong độ, khí chất của nữ siêu mẫu người Trung Quốc qua ống kính Getty Images khiến các tín đồ thời trang trầm trồ không ngớt.