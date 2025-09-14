Dàn Anh Trai ở concert Em Xinh: Pháp Kiều cuốn hút, JSOL biến hóa “tắc kè hoa”

Đêm concert đầu tiên của show giải trí Em Xinh "Say Hi" thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ Gen Z. Sự góp mặt của loạt "Anh Trai" khách mời tạo ra thảo luận rôm rả giữa cộng đồng fan vũ trụ "Say Hi".

Tăng Duy Tân ghi điểm trong âu phục trắng lịch lãm, cách điệu với các chi tiết nơ, ren trong bản tình ca Em Chỉ Là. Mỹ nam sinh năm 1995 cùng đội trưởng Bích Phương chiếm spotlight khi chiến thắng giải thưởng The Best OTP (Cặp đôi tương tác ăn ý).

WEAN và Quang Hùng MasterD đem nguyên tạo hình từ Live stage 2 tới đêm concert đầu tiên của Em Xinh "Say Hi". Quang Hùng MasterD tròn vai thuyền trưởng trong Gã Săn Cá, trong khi, WEAN giữ trọn vẻ nam tính, ma mị cùng hình tượng chú Hề.

Pháp Kiều góp phần vào thành công của Không Đau Nữa Rồi - bản hit thành công nhất Em Xinh mùa đầu tiên. "Xà nữ" gây thương nhớ trong diện mạo mới cực slay, nổi bật với phụ kiện mũ fascinator đính kết.

Dương Domic mang tới làn gió trẻ trung khi lựa chọn phong cách street-wear phá cách, khuấy động sân khấu với năng lượng, tinh thần cực cháy.

JSol lập kỷ lục là khách mời biến hóa nhiều tạo hình nhất trong đêm concert "chào sân" của Em Xinh "Say Hi". Mỹ nam 9X đầy cá tính, nổi loạn trong Red Flag, ngọt ngào trong ca khúc mới kết hợp cùng "em xinh" Ánh Sáng AZA cho tới đầy lãng tử cùng MOPIUS.

"Sít-rịt" đêm hòa nhạc đầu tiên là màn hội ngộ của Anh Tú Voi cùng Lyly. Bộ đôi "Anh Trai" - "Em Xinh hàng xóm" tạo ra nốt trầm cảm xúc khi thể hiện bản demo Không Đau Nữa Rồi. Tạo hình gợi nhớ tới cô dâu, chú rể bước lên lễ đường của cặp đôi khiến netizen trầm trồ không ngớt vì độ đẹp đôi "tràn màn hình".

MOPIUS - tổ hợp 4 Anh Trai mùa 1 có màn comeback đầy ấn tượng tại đêm hòa nhạc. Nhóm "trình làng" sản phẩm mới Bản Thiết Kế sau 8 tháng kể từ ca khúc debut Làn Ưu Tiên. Bộ tứ bùng nổ visual trong trang phục tông trắng chủ đạo, theo phong cách hoàng tử, bá tước, nhấn nhá với phụ kiện gam đỏ theo trào lưu Pop of Red.