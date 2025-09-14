Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dàn Anh Trai ở concert Em Xinh: Pháp Kiều cuốn hút, JSOL biến hóa “tắc kè hoa”

MIDI

HHTO - Nhan sắc của dàn khách mời "Anh Trai" gây bão đêm concert đầu tiên Em Xinh "Say Hi", khiến fan "xỉu up xỉu down".

Đêm concert đầu tiên của show giải trí Em Xinh "Say Hi" thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ Gen Z. Sự góp mặt của loạt "Anh Trai" khách mời tạo ra thảo luận rôm rả giữa cộng đồng fan vũ trụ "Say Hi".

em-xinh-say-hi-concert-d1-1.jpg
em-xinh-say-hi-concert-d1-41.jpg

Tăng Duy Tân ghi điểm trong âu phục trắng lịch lãm, cách điệu với các chi tiết nơ, ren trong bản tình ca Em Chỉ Là. Mỹ nam sinh năm 1995 cùng đội trưởng Bích Phương chiếm spotlight khi chiến thắng giải thưởng The Best OTP (Cặp đôi tương tác ăn ý).

em-xinh-say-hi-concert-d1-15.jpg
em-xinh-say-hi-concert-d1-1.jpg

WEAN và Quang Hùng MasterD đem nguyên tạo hình từ Live stage 2 tới đêm concert đầu tiên của Em Xinh "Say Hi". Quang Hùng MasterD tròn vai thuyền trưởng trong Gã Săn Cá, trong khi, WEAN giữ trọn vẻ nam tính, ma mị cùng hình tượng chú Hề.

em-xinh-say-hi-concert-d1-59.jpg
em-xinh-say-hi-concert-d1-9.jpg

Pháp Kiều góp phần vào thành công của Không Đau Nữa Rồi - bản hit thành công nhất Em Xinh mùa đầu tiên. "Xà nữ" gây thương nhớ trong diện mạo mới cực slay, nổi bật với phụ kiện mũ fascinator đính kết.

em-xinh-say-hi-concert-d1-19.jpg

Dương Domic mang tới làn gió trẻ trung khi lựa chọn phong cách street-wear phá cách, khuấy động sân khấu với năng lượng, tinh thần cực cháy.

em-xinh-say-hi-concert-d1-10.jpg
em-xinh-say-hi-concert-d1-30.jpg
em-xinh-say-hi-concert-d1-42.jpg

JSol lập kỷ lục là khách mời biến hóa nhiều tạo hình nhất trong đêm concert "chào sân" của Em Xinh "Say Hi". Mỹ nam 9X đầy cá tính, nổi loạn trong Red Flag, ngọt ngào trong ca khúc mới kết hợp cùng "em xinh" Ánh Sáng AZA cho tới đầy lãng tử cùng MOPIUS.

em-xinh-say-hi-concert-d1-6.jpg
em-xinh-say-hi-concert-d1-7.jpg
em-xinh-say-hi-concert-d1-8.jpg

"Sít-rịt" đêm hòa nhạc đầu tiên là màn hội ngộ của Anh Tú Voi cùng Lyly. Bộ đôi "Anh Trai" - "Em Xinh hàng xóm" tạo ra nốt trầm cảm xúc khi thể hiện bản demo Không Đau Nữa Rồi. Tạo hình gợi nhớ tới cô dâu, chú rể bước lên lễ đường của cặp đôi khiến netizen trầm trồ không ngớt vì độ đẹp đôi "tràn màn hình".

em-xinh-say-hi-concert-d1-43.jpg
em-xinh-say-hi-concert-d1-4.jpg
em-xinh-say-hi-concert-d1-3.jpg

MOPIUS - tổ hợp 4 Anh Trai mùa 1 có màn comeback đầy ấn tượng tại đêm hòa nhạc. Nhóm "trình làng" sản phẩm mới Bản Thiết Kế sau 8 tháng kể từ ca khúc debut Làn Ưu Tiên. Bộ tứ bùng nổ visual trong trang phục tông trắng chủ đạo, theo phong cách hoàng tử, bá tước, nhấn nhá với phụ kiện gam đỏ theo trào lưu Pop of Red.

fb-cover-15092025.jpg
MIDI
