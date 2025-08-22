Em Xinh "Say Hi": Lamoon, LyHan thăng hạng danh tiếng với kỷ lục về follower

HHTO - Trước thềm Chung kết Em Xinh "Say Hi", cuộc đua trên “sàn đấu” mạng xã hội của các người chơi trở nên kịch tính. Dàn tân binh LyHan, Lamoon bứt phá, trong khi Phương Mỹ Chi, Phương Ly lập kỷ lục, khẳng định sức hút bền bỉ.

Tiếp nối thành công của Anh Trai "Say Hi", Em Xinh "Say Hi" tiếp tục trở thành bệ phóng danh tiếng cho nhiều nữ tân binh.

Lamoon là "em xinh" có mức tăng lượt follow Instagram thần tốc nhất dàn Em Xinh "Say Hi". Từ vỏn vẹn 2000 người theo dõi trước chương trình, giọng ca sinh năm 2003 vừa cán mốc 185K followers tại tài khoản cá nhân Instagram. Đáng chú ý, tài khoản Instagram của "em xinh" này ghi nhận thêm 4 nghìn lượt chỉ trong 4 ngày gần đây, theo hiệu ứng từ sân khấu solo Dương Gian đậm chất riêng, đầy bứt phá.

Theo thống kê đo lường của Socialite, Lamoon góp mặt trong Top 6 thí sinh được nhắc đến nhiều nhất mùa giải. Giọng ca Dương Gian tích lũy hơn 75 nghìn lượt đề cập cho 7 lần lọt Top trong 11 tập phát sóng.

LyHan "hưởng lợi" lớn nhờ hiệu ứng từ gameshow âm nhạc. Từ cái tên gần như vô danh ở giai đoạn khởi động, LyHan vươn lên trở thành người chơi hút thảo luận lớn thứ 3 toàn dàn cast sau 11 tập lên sóng.

Số lượng người theo dõi Instagram của LyHan tăng thêm 225,7K, đạt mức tăng trưởng 721%, chỉ sau 3 tháng tranh tài. Đây là mức tăng trưởng (tính theo %) nổi bật thứ 2 dàn cast. Kênh broadcast (thông báo, trò chuyện cùng fan trên Instagram) của LyHan đông đúc, hiện đã vượt mốc 133K thành viên, chỉ xếp sau đàn chị Miu Lê (181K thành viên).

Bên cạnh đó, 52Hz, MaiQuinn, Saabirose cũng là những tên tuổi trẻ thăng hạng danh tiếng thành công nhờ show sống còn. Ba "em xinh" lần lượt hút thêm 161K, 116K, 101K lượt nhấn theo dõi mới trên Instagram sau 4 Live stage.

Ở nhóm nghệ sĩ đã có tên tuổi, hiệu ứng tăng trưởng cũng không hề kém cạnh.

Nhóm chị cả Miu Lê, Tiên Tiên, Bích Phương lần lượt tăng thêm 149K, 148K và 100K lượt nhấn follow sau 3 tháng tham gia Em Xinh "Say Hi".

Phương Mỹ Chi dẫn đầu với mức tăng 238K lượt. Chỉ số phần nào phản ánh mức độ thiện cảm của công chúng về hành trình tỏa sáng của "chị Bảy" tại show sống còn.

Theo sát nút là Phương Ly, tăng thêm 200K followers, cán mốc 2,6 triệu lượt người theo dõi Instagram sau Chung kết 1.

Phân tích số liệu trên các nền tảng số về Em Xinh "Say Hi", có thể thấy sự đối lập thú vị giữa hai nhóm thí sinh: Tân binh và nghệ sĩ hoạt động lâu năm.

Nhóm nghệ sĩ trẻ ghi nhận mức follower ngoạn mục, gấp hàng chục lần, phản ánh hiệu ứng lan tỏa của chương trình theo tiêu chí tìm kiếm “thế hệ thần tượng mới”.

Ngược lại, những cái tên đã có sẵn độ nhận diện tại V-Biz như Phương Ly, Phương Mỹ Chi, Miu Lê, Bích Phương không có mức tăng "choáng ngợp" về tỷ lệ nhưng lại nổi bật ở giá trị tuyệt đối (tổng số follower tăng thêm, không tính theo tỷ lệ %).

Sự khác biệt này cho thấy Em Xinh “Say Hi” không chỉ khai phá tiềm năng, đưa những cái tên mới vụt sáng thành hiện tượng, mà còn là cơ hội giúp nhiều ngôi sao làm mới hình ảnh, tăng độ phủ sóng.