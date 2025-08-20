Jennie BLACKPINK, Lọ Lem, Hailey Bieber lăng xê gam màu vàng chanh limoncello

HHTO - Sắc vàng chanh limoncello "chiếm sóng” mùa Hè 2025, thay thế mocha mousse. Dàn IT Girl Jennie, Lisa BLACKPINK, Hailey Bieber, Quỳnh Anh Shyn, Kendall Jenner, Gigi Hadid "bắt nhịp" xu hướng thế nào?

Nửa đầu năm nay, tông màu nâu mocha mousse trầm ấm, mang tinh thần "giàu ngầm" (quiet luxury) phủ sóng làng thời trang. Sang mùa Hè, tâm điểm của các tín đồ thời trang dịch chuyển sang tông limoncello.

Theo dữ liệu từ Google, lượt tìm kiếm cụm từ lemon nails (móng tay màu vàng) và yellow fashion (thời trang tông vàng) đã đạt mức cao kỷ lục vào tháng 5. Tông màu vàng rực rỡ này cũng hiện diện trên sàn runway Xuân - Hè 2025 của các nhà mốt Prada, Gabriela Hearst.

Cái tên Limoncello lấy cảm hứng từ loại rượu chanh nổi tiếng vùng Campania (Ý), mô tả sắc vàng tươi rực rỡ, bạo dạn hơn so với gam vàng bơ từng thịnh hành. Tông màu phù hợp với phong cách nghỉ dưỡng ngoài trời, style Địa Trung Hải (Mediterranean Summer Aesthetic) đang được ưa chuộng, tạo ra sức cộng hưởng mạnh mẽ.

Dàn IT Girl từ Âu sang Á đã mix & match ra sao để limoncello không chỉ rực rỡ mà còn sang trọng, tinh tế?

Bella Hadid có nhiều trang phục ấn tượng với gam màu limoncello. Nữ siêu mẫu khoe vòng eo săn chắc trong mẫu áo crop-top vàng kết hợp cùng quần loe cạp trễ, buộc tóc đuôi ngựa hoàn thiện tạo hình đậm chất Y2K.

Trong một dịp nghỉ dưỡng tại thành phố biển Cannes (Pháp), Bella toát ra khí chất của nàng thơ mùa Hè trong mẫu đầm xẻ cao, trang trí bèo nhún. Mẫu kính không gọng màu xanh biển tạo ra điểm nhấn thú vị, đối lập sắc vàng trên váy.

Hailey Bieber hưởng ứng mạnh mẽ độ hot của limoncello. Nữ người mẫu ra mắt dòng son Lemontini Peptide Lip Tint, lấy cảm hứng trực tiếp từ sắc vàng chanh rực rỡ.

Bà xã Justin Bieber tiếp tục gây sốt với tạo hình nghỉ dưỡng cực slay, xác nhận cô là thành viên hội đam mê tông màu trending này. Cô diện nguyên set trang phục Pucci, phía trong là bikini cùng tông vàng.

Kendall Jenner, Gigi Hadid "bắt nhịp" tông màu xu hướng qua những thiết kế đầm ôm sát tôn dáng.

Tăng Mỹ Hàn - "bạn gái tin đồn" của HIEUTHUHAI hưởng ứng sắc vàng thời thượng, hút tới hơn 200K lượt "thả tim". Trang phục tông vàng chủ đạo, phối cùng kẹp tóc đỏ giúp diện mạo của nàng hotgirl thêm cuốn hút.

Lọ Lem - Ái nữ nhà MC Quyền Linh biến hóa ấn tượng cùng gam màu thịnh hành trong các dịp du lịch.

Quỳnh Anh Shyn, Chi Pu lăng xê gam màu thời thượng trong bộ ảnh "lò vi sóng" của tạp chí L’Officiel Vietnam số tháng 8/2025. Hai nàng IT Girl V-Biz kết hợp cùng gam màu xanh dương, giúp tăng độ sang chảnh cho loạt hình tạp chí.

Quỳnh Anh Shyn cập nhật xu hướng kịp thời, lựa chọn gam màu vàng cho tiết mục Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời thuộc Live stage 4 Em Xinh "Say Hi".

Châu Bùi ứng dụng gam màu vàng làm điểm nhấn bắt mắt ở các tạo hình thời trang.

Tương tự, BLACKPINK sử dụng gam màu vàng, đỏ điểm xuyết trên trang phục của các thành viên trong MV Jump, tạo điểm hút thị giác ấn tượng.

Jennie BLACKPINK dạo phố trong bản phối ngẫu hứng thú vị. Chiếc baby tee tông vàng cùng kẹp tóc đỏ gợi nhớ tới nàng Bạch Tuyết.

"Cô út" BLACKPINK - Lisa chọn phong cách nữ tính, dịu dàng với thiết kế sơ mi vàng cách điệu, tay phồng.