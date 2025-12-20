Anh Trai Say Hi 2025: buitruonglinh hút fan kỷ lục, CONGB danh tiếng thăng hạng

HHTO - Anh Trai "Say Hi" 2025 kết thúc, Á quân buitruonglinh trở thành nhân tố hút fan khủng nhất. NEGAV đăng quang Quán quân với số phiếu bình chọn cao nhất cả 3 mùa "Say Hi". CONGB dù trượt suất Best 5 đầy tiếc nuối vẫn thăng hạng danh tiếng ấn tượng sau cuộc thi.

NEGAV dẫn đầu chỉ số truyền thông trong lần trở lại Anh Trai "Say Hi" 2025 với tổng 438,451 lượng đề cập.

Trong suốt hành trình, “cựu thí sinh” chưa từng rời Top 5, dẫn đầu bảng 12/14 lần xếp hạng. NEGAV cũng nắm giữ hai mốc thảo luận cao nhất mùa giải, lần lượt tại tập 12 (48,5K lượt) và tập Chung kết (78,9K lượt).

NEGAV đăng quang Quán quân mùa 2 với 6 triệu phiếu vote - số liệu "khủng" nhất lịch sử cả ba mùa "Say Hi". Sao kê từ 12 blog/fanpage cho thấy có gần 1,4 tỷ đồng tiền donate được huy động cho chiến dịch bình chọn cho NEGAV.

Trong những cái tên từng ghi danh show sống còn quốc tế, CONGB là nhân tố tỏa sáng nhất tại Anh Trai "Say Hi" 2025.

Dữ liệu từ Socialite ghi nhận nam tân binh tích lũy 208,405 lượt đề cập cho 13/14 lần lọt Top 10 BXH. CONGB là người chơi được nhắc đến nhiều thứ 2 của mùa giải. Dù có khoảng cách lớn so với NEGAV, đây vẫn là thành tích ấn tượng đối với một tân binh.

CONGB được nhớ đến với năng lượng tươi sáng, là "con tướng" đa năng của cuộc thi.

Đáng chú ý, CONGB chỉ xếp thứ 8 về mức độ chú ý ở giai đoạn công bố line-up nhưng nhanh chóng bứt phá qua từng vòng thi. Trong tập 6, 7, 9 và 10, CONGB đều góp mặt trong Top 2 thí sinh được thảo luận nhiều nhất.

Sau hơn 4 tháng lên sóng, sao nam 25 tuổi thu về hơn 629K lượt theo dõi mới trên Instagram, TikTok, Broadcast Instagram và Threads, đánh dấu mức tăng cao thứ hai toàn mùa. Chỉ số phản ánh mức độ yêu thích của khán giả, sức hút tích cực của cựu thực tập sinh idol K-Pop.

B Ray là trường hợp thú vị nhất của Anh Trai mùa 2. Thuộc nhóm thí sinh có sẵn độ nhận diện, B Ray nhập cuộc chậm rãi. HLV Rap Việt thể hiện tư duy âm nhạc độc đáo, thử sức với ca hát và vũ đạo ở các Live stage.

Tới giai đoạn nước rút, B Ray bất ngờ tạo ra “cú nổ” truyền thông nhờ chiến thuật “khều vote” duyên dáng. Chỉ số thảo luận của B Ray đạt Top 1 sau tập 13 (34,6K) và Top 2 sau Chung kết (44,5K). Hai mốc chỉ số ấn tượng giúp anh cán đích Top 3 toàn mùa với tổng 192,483 lượt đề cập, đồng thời mang về 4,5 triệu phiếu bình chọn, lọt Best 5 ngoạn mục.

Ryn Lee xếp thứ 4 trong BXH chỉ số truyền thông của Anh Trai "Say Hi" 2025, theo đo lường của Socialite. Nam tân binh gây sốt trong giai đoạn đầu nhờ danh xưng em trai của Quang Hùng MasterD. Đáng tiếc, sức nóng của người chơi 22 tuổi dần suy giảm.

Dù tiến sâu tới tận Chung kết, hành trình của Ryn Lee bị đánh giá là mờ nhạt.

buitruonglinh “hưởng lợi” lớn nhờ hành trình “Say Hi”. “Anh Trai” thắng giải Á quân với 5,5 triệu lượt vote từ khán giả, được BTC đặc biệt trao tặng danh hiệu Anh Trai Tương Lai.

buitruonglinh dẫn đầu dàn sao về mức độ hút fan.

Đồng thời, buitruonglinh trở thành cái tên hút fan khủng nhất mùa 2. Thống kê cho thấy nam ca sĩ hút hơn 651K lượt nhấn theo dõi mới trên loạt nền tảng mạng xã hội gồm: Instagram, TikTok, Broadcast Instagram, Threads.

Sức hút này đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. buitruonglinh có năng lực làm nhạc "thần sầu", được hoàn thiện sau hơn 1 thập kỷ hoạt động, liên tục đổi mới phong cách tại cuộc thi. Hình tượng “cha già tần tảo”, hết mình vì đồng đội của sao nam cũng được lòng khán giả.