Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Thảm đỏ SBS Gayo Daejeon 2025: aespa "mạnh ai nấy đẹp", Yujin lạc tông IVE vẫn xinh

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Lễ hội âm nhạc SBS Gayo Daejeon 2025 chào đón cuộc đổ bộ của những tân binh "quái kiệt" năm qua. Thảm đỏ diễn ra trước thềm nhạc hội là đại tiệc nhan sắc với những chiếc visual hàng đầu của Gen 4, 5 tụ hội.

Sự kiện được đón đợi nhất Giáng sinh hằng năm của K-Pop - SBS Gayo Daejeon 2025 diễn ra vào chiều 25/12. Một trong những cái tên được ngóng chờ nhất phải nhắc đến Taeyong (NCT). Anh chỉ vừa xuất ngũ được hơn 1 tuần và SBS Gayo Daejeon là sân khấu đánh dấu màn trở lại đầu tiên của "nam thần truyện tranh" nhà SM.

taeyong-1.jpg
Dễ nhận thấy thân hình rắn rỏi và gương mặt đầy đặn hơn sau thời gian rèn luyện trong quân đội, Taeyong vẫn tỏa sáng bất chấp góc quay.
g8-xwgrb0aip6dx.jpg
g8-xi15b0aurrtz.jpg
james.jpg
martin.jpg

CORTIS "quyết tâm FaSHioN" với "chuỗi lửa" không mặc suit hay lễ phục lên thảm đỏ sự kiện. Các chàng trai giữ phong cách streetwear với quần ống rộng, "quần tụt", ống cao ống thấp như mọi khi. Martin, James và Keonho đang náo loạn "cõi X" với nhan sắc "bén đứt tay".

4-itzy.jpg
"2 đời JYP Ent" hội tụ tại SBS Gayo Daejeon 2025. NEXZ đang được fan trêu là "cô lập" các anh/ chị vì giữa "cả nhà" tông trắng một mình chọn dresscode đen.
nmixx-12.jpg

Sau một năm đội tạo mẫu bị chơi tơi tả vì thường chọn đồ "dìm dáng" thì tại SBS Gayo Daejeon 2025, fan khen ngợi hết lời cho trang phục của NMIXX. Có vẻ đây cũng là đồ trình diễn của nhóm. Nhìn là đoán ra các cô gái sẽ mang "hắc mã" ngược dòng Blue Valentine lên sân khấu.

itzy.jpg
ITZY đồng bộ trong sắc trắng, tối giản trên thảm đỏ.
le.jpg
LE SSERAFIM thanh lịch với đầm trắng sáng bừng khung hình ngay khi xuất hiện.
aespa.jpg
ningning-2.jpg
NingNing "cân đẹp" chiếc váy buộc dây tạo kiểu rối rắm. Bên cạnh 2 "cây visual" quen thuộc Karina, Winter, cú thăng hạng nhan sắc của Giselle vẫn chưa làm fan "hết wow".

aespa tiếp tục "không dùng chung giao diện" trên thảm đỏ năm nay. Năm ngoái, nhóm xuất hiện đồng bộ với trang phục trắng thì với SBS Gayo Daejeon 2025, 4 "tiểu thư" mỗi người một màu. Tuần trước, NingNing không thể đi thảm đỏ cùng nhóm tại MMA 2025 vì bị cảm lạnh. Nhìn thấy cô xuất hiện cùng các chị trở lại, fan đều vui mừng.

nehypene.jpg
txt-1.jpg
riize.jpg
boynextdoo-1.jpg
wish-2.jpg
treasure-1.jpg

BOYNEXTDOOR, ENHYPEN, RIIZE, ENHYPEN, TXT đổ bộ với Âu phục tông đen như hoàng tử, "chú rể" trên thảm đỏ. Riêng TREASURE "chơi trội" một chút với đồ da tông nâu đỏ, đứng im thì "swag", cử động là loi nhoi không để đâu hết quậy.

g8-afjma8aaldmf.jpg

BABYMONSTER lên thảm đỏ với tông đen mỗi người một vẻ. Ahyeon được khen xinh như búp bê, nhẹ nhàng, yêu kiều hơn với bản ngã sân khấu. Ruka gây ấn tượng mạnh với set phối phá cách cùng tất và găng tay xuyên thấu phối ren. Rora được giao chiếc đầm có cut-out khoe eo nhẹ nhưng chưa tối ưu việc tôn lên vóc dáng của cô.

meovv-2.jpg
Các "miêu nữ" MEOVV đốn tim người hâm mộ với nét "chanh sả" đáng yêu.
ive-5.jpg

Yujin lạc tông với hội chị em IVE khi xuất hiện với chiếc váy dạ hội trắng dài. Vì cô đảm nhiệm vai trò MC, sẽ đi thảm đỏ một lần nữa nên điều này không phải vấn đề lớn. Tình huống này giống với năm ngoái. Các thành viên còn lại của IVE rực rỡ với đầm đỏ - trắng, ngọt ngào như những công chúa tuyết.

nct-dream.jpg
Giống Yujin, vì là MC nên Jaemin cũng một mình một chất liệu với các thành viên NCT DREAM.
sbs-mc.jpg
Bộ ba MC Young K (DAY6) - Yujin (IVE) - Jaemin (NCT DREAM) ra mắt khán giả, chốt lại thảm đỏ.

SBS Gayo Daejeon 2025 tổ chức tại Incheon’s INSPIRE Arena. Sân khấu kết hợp nào sẽ tạo nên cơn sốt năm nay?

cover-1471.jpg
Sam
#SBS Gayo Daejeon 2025 #SBS Gayo Daejeon #SBS Gayo #thảm đỏ SBS Gayo Daejeon 2025 #thảm đỏ SBS Gayo Daejeon #CORTIS #IVE #aespa #RIIZE #Yujin #NingNing #Karina #MEOVV #LE SSERAFIM #TXT #Stray Kids

Xem thêm

Cùng chuyên mục