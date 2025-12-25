Thảm đỏ SBS Gayo Daejeon 2025: aespa "mạnh ai nấy đẹp", Yujin lạc tông IVE vẫn xinh

HHTO - Lễ hội âm nhạc SBS Gayo Daejeon 2025 chào đón cuộc đổ bộ của những tân binh "quái kiệt" năm qua. Thảm đỏ diễn ra trước thềm nhạc hội là đại tiệc nhan sắc với những chiếc visual hàng đầu của Gen 4, 5 tụ hội.

Sự kiện được đón đợi nhất Giáng sinh hằng năm của K-Pop - SBS Gayo Daejeon 2025 diễn ra vào chiều 25/12. Một trong những cái tên được ngóng chờ nhất phải nhắc đến Taeyong (NCT). Anh chỉ vừa xuất ngũ được hơn 1 tuần và SBS Gayo Daejeon là sân khấu đánh dấu màn trở lại đầu tiên của "nam thần truyện tranh" nhà SM.

Dễ nhận thấy thân hình rắn rỏi và gương mặt đầy đặn hơn sau thời gian rèn luyện trong quân đội, Taeyong vẫn tỏa sáng bất chấp góc quay.

CORTIS "quyết tâm FaSHioN" với "chuỗi lửa" không mặc suit hay lễ phục lên thảm đỏ sự kiện. Các chàng trai giữ phong cách streetwear với quần ống rộng, "quần tụt", ống cao ống thấp như mọi khi. Martin, James và Keonho đang náo loạn "cõi X" với nhan sắc "bén đứt tay".

"2 đời JYP Ent" hội tụ tại SBS Gayo Daejeon 2025. NEXZ đang được fan trêu là "cô lập" các anh/ chị vì giữa "cả nhà" tông trắng một mình chọn dresscode đen.

Sau một năm đội tạo mẫu bị chơi tơi tả vì thường chọn đồ "dìm dáng" thì tại SBS Gayo Daejeon 2025, fan khen ngợi hết lời cho trang phục của NMIXX. Có vẻ đây cũng là đồ trình diễn của nhóm. Nhìn là đoán ra các cô gái sẽ mang "hắc mã" ngược dòng Blue Valentine lên sân khấu.

ITZY đồng bộ trong sắc trắng, tối giản trên thảm đỏ.

LE SSERAFIM thanh lịch với đầm trắng sáng bừng khung hình ngay khi xuất hiện.

NingNing "cân đẹp" chiếc váy buộc dây tạo kiểu rối rắm. Bên cạnh 2 "cây visual" quen thuộc Karina, Winter, cú thăng hạng nhan sắc của Giselle vẫn chưa làm fan "hết wow".

aespa tiếp tục "không dùng chung giao diện" trên thảm đỏ năm nay. Năm ngoái, nhóm xuất hiện đồng bộ với trang phục trắng thì với SBS Gayo Daejeon 2025, 4 "tiểu thư" mỗi người một màu. Tuần trước, NingNing không thể đi thảm đỏ cùng nhóm tại MMA 2025 vì bị cảm lạnh. Nhìn thấy cô xuất hiện cùng các chị trở lại, fan đều vui mừng.

BOYNEXTDOOR, ENHYPEN, RIIZE, ENHYPEN, TXT đổ bộ với Âu phục tông đen như hoàng tử, "chú rể" trên thảm đỏ. Riêng TREASURE "chơi trội" một chút với đồ da tông nâu đỏ, đứng im thì "swag", cử động là loi nhoi không để đâu hết quậy.

BABYMONSTER lên thảm đỏ với tông đen mỗi người một vẻ. Ahyeon được khen xinh như búp bê, nhẹ nhàng, yêu kiều hơn với bản ngã sân khấu. Ruka gây ấn tượng mạnh với set phối phá cách cùng tất và găng tay xuyên thấu phối ren. Rora được giao chiếc đầm có cut-out khoe eo nhẹ nhưng chưa tối ưu việc tôn lên vóc dáng của cô.

Các "miêu nữ" MEOVV đốn tim người hâm mộ với nét "chanh sả" đáng yêu.

Yujin lạc tông với hội chị em IVE khi xuất hiện với chiếc váy dạ hội trắng dài. Vì cô đảm nhiệm vai trò MC, sẽ đi thảm đỏ một lần nữa nên điều này không phải vấn đề lớn. Tình huống này giống với năm ngoái. Các thành viên còn lại của IVE rực rỡ với đầm đỏ - trắng, ngọt ngào như những công chúa tuyết.

Giống Yujin, vì là MC nên Jaemin cũng một mình một chất liệu với các thành viên NCT DREAM.

Bộ ba MC Young K (DAY6) - Yujin (IVE) - Jaemin (NCT DREAM) ra mắt khán giả, chốt lại thảm đỏ.

SBS Gayo Daejeon 2025 tổ chức tại Incheon’s INSPIRE Arena. Sân khấu kết hợp nào sẽ tạo nên cơn sốt năm nay?