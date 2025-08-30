Anh Trai "Say Hi": Một năm sau "cơn sốt", Best 5 và dàn Anh trai giờ ra sao?

HHTO - Một năm sau "cơn sốt" Anh Trai "Say Hi", phong độ nhan sắc, gu thời trang của dàn Anh trai thay đổi ra sao?

Anh Trai "Say Hi" trở thành bệ phóng giúp nhiều nghệ sĩ tỏa sáng, được săn đón ở mảng thời trang. Trong khi đó, một số "hiện tượng viral" tại show sống còn lại khiến netizen tiếc nuối vì phong độ bất ổn.

Quán quân HIEUTHUHAI ngày càng đến gần hơn với danh xưng "sao hạng A". Không chỉ đắt show ca nhạc, nam rapper là cái tên được săn đón bởi nhiều thương hiệu thời trang nhờ hình tượng nam tính, nói không với scandal.

Tháng 6 vừa qua, HIEUTHUHAI lập thành tích ấn tượng khi là sao Việt duy nhất được Louis Vuitton mời sang Pháp dự Paris Fashion Week Xuân Hè 2026.

Hậu game show, HIEUTHUHAI xuất hiện tại các sân khấu lớn nhỏ với phong cách trang phục đa dạng, từ năng động, lịch lãm tới những thử nghiệm táo bạo như gender-fluid (linh hoạt giới). Dù từng gây một số tranh cãi, phần đông khán giả đánh giá cao chiến lược xây dựng hình ảnh của HIEUTHUHAI.

Một cái tên khác cùng tổ đội GERDNANG cũng tạo được dấu ấn mạnh mẽ ở mảng thời trang là HURRYKNG. Nam rapper 9X khai thác tốt thế mạnh là vẻ nam tính đậm chất điện ảnh Hồng Kông, được nhận định là ngôi sao thời trang thế hệ mới.

HURRYKNG là KOL được Gucci, Chanel ưu ái, liên tục mời dự sự kiện, quảng cáo, lên bìa tạp chí. Mới đây nhất, HURRYKNG là đại diện Việt Nam được mời dự sự kiện ra mắt BLEU DE CHANEL L’Exclusif tại Thái Lan.

Bước ra từ Anh Trai "Say Hi" với ngôi vị Á quân, RHYDER củng cố tệp "fan cứng" qua game show, hoạt động âm nhạc. Ngôi sao sinh năm 2001 yêu thích phong cách bụi bặm, đường phố.

Quang Hùng MasterD trung thành với hình tượng "tổng tài” hậu Anh Trai "Say Hi". Giọng ca Trói Em Lại lựa chọn âu phục may đo làm phong cách chủ đạo, giữ hình ảnh lịch lãm, chỉn chu trên nhiều sân khấu biểu diễn.

Pháp Kiều là một trong số ít người chơi giữ phong độ thời trang, cá tính rõ nét hậu Anh Trai "Say Hi". "Xà nữ" thăng hạng nhan sắc, trung thành với phong cách linh hoạt giới. Loạt outfit trình diễn của Pháp Kiều được khen ngợi nhờ mức độ cầu kỳ, chỉn chu, giữ đúng tinh thần phi giới tính mà không trượt sang “hóa trang nữ”.

Điểm nhấn đặc trưng trong trang phục sân khấu của Pháp Kiều là sự xuất hiện của corset trong phần lớn các tạo hình. Tuy nhiên, điểm nhận diện này cũng là yếu tố vấp phải tranh cãi, bị cho là dễ tạo cảm giác nhàm chán. Một số ý kiến cho rằng Pháp Kiều cần đa dạng hóa chất liệu, màu sắc, hoặc kết hợp thêm xu hướng mới để tránh việc khán giả chỉ nhớ đến nghệ sĩ với một “chiêu bài” duy nhất.

Dương Domic vụt sáng tại show sống còn, đoạt giải The Best Transformer (người chơi có sự thay đổi ngoạn mục nhất). Thế nhưng, một năm sau hào quang cuộc thi, phong độ thời trang của Dương Domic lại thất thường đến khó hiểu.

Nhiều outfit bị chê rườm rà, lối trang điểm, làm tóc “nặng tay” làm lu mờ lợi thế ngoại hình sáng của nam ca sĩ. Người hâm mộ mong chờ Dương Domic sớm lấy lại phong độ thời trang từng đạt đỉnh trong giai đoạn thi đấu tại show sống còn.

Hùng Huỳnh - tân binh từng gây chú ý với phong cách tiên tử, sexy - unisex. Dù từng được khen mới mẻ, anh chàng gần đây lại ít thử nghiệm với những phong cách mới.