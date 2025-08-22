Netizen tìm ra điểm chung thú vị giữa Phương Ly và Anh Tú Atus ở vũ trụ "Say Hi"

HHTO - Bí kíp nào giúp “Em xinh” Phương Ly và “Anh trai” Anh Tú Atus luôn tỏa sáng, liên tục gây chú ý tại vũ trụ "Say Hi" dù không phải những gương mặt mới mẻ với khán giả?

"Anh trai" Anh Tú Atus và "Em xinh" Phương Ly cùng góp mặt trong vũ trụ "Say Hi" khi đã có độ nhận diện công chúng nhất định. Hai người chơi khẳng định sức hút không chỉ bằng tài năng mà còn ở chiến thuật định hình phong cách thông minh. Bộ đôi đại diện cho nhóm nghệ sĩ biết cách tận dụng ngoại hình để thăng hạng hình ảnh trong mắt công chúng.

Anh Tú Atus sở hữu lợi thế về hình thể săn chắc, chiều cao gần 1m79 cùng nhan sắc điển trai. Phương Ly được mệnh danh là "vợ quốc dân" nhờ visual trẻ trung.

Tham gia Anh Trai "Say Hi", Anh Tú Atus ghi dấu ấn với phong cách quý ông thanh lịch ở hậu trường. Trên sân khấu concert, anh biến hóa cá tính, thời thượng từ hình ảnh năng động sang tới lãng tử, đào hoa.

Trong khi đó, Phương Ly tỏa sáng tại Em Xinh "Say Hi" bằng loạt outfit sang trọng, trang phục hàng hiệu. Tạo hình của nữ ca sĩ qua mỗi tập phát sóng luôn là đề tài thảo luận nóng trên các nền tảng mạng xã hội. Người xem trầm trồ trước những bản phối, concept trang phục độc đáo của "em xinh" cũng như giá trị của các món đồ.

Điểm chung thú vị đằng sau phong độ "mặc đẹp" của hai thí sinh "Say Hi" chính là bàn tay của stylist Phạm Bảo Luận. Nam stylist phụ trách nhiều tạo hình hậu trường cho Anh Tú Atus trong cuộc thi và các đêm concert của chương trình. Sau đó, anh “bắt tay” với Phương Ly ở toàn bộ giai đoạn thi đấu tại Em Xinh "Say Hi".

Stylist Phạm Bảo Luận giúp hai ngôi sao tỏa sáng giữa dàn người chơi đông đảo nhờ chiến thuật định hướng phong cách thống nhất, đồng bộ. Anh Tú Atus thường xuất hiện ở các phân cảnh giao lưu đội nhóm trong các bộ cánh lịch lãm, gam màu trung tính đến từ Dior.

Tư duy sáng tạo, thẩm mỹ của "phù thủy" Phạm Bảo Luận được thể hiện rõ nét qua outfit của Anh Tú Atus trong chuỗi các đêm concert Anh Trai "Say Hi". Nam stylist sinh năm 1993 chưa từng để mỹ nam Ngáo Ngơ diện đồ trùng lặp.

Anh Tú Atus toát ra phong thái "tổng tài", đào hoa trong các thiết kế đặt may riêng, đính kết tên nghệ sĩ, trang phục từ các nhà mốt quốc tế Dolce & Gabbana, Versace được mix & match cùng trang sức Van Cleef & Arpels, BVLGARI.

Với Phương Ly, nam stylist giúp nữ ca sĩ chuyển mình sang phong cách trưởng thành, tối giản hơn. Trong những tạo hình trình diễn, "em xinh" mặc trang phục thiết kế độc quyền nhưng vẫn gắn liền với hình ảnh "quý cô Chanel" qua loạt trang sức to bản, có giá trị cao của nhà mốt.