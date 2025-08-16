Live stage 5 Em Xinh Say Hi: Bích Phương - Phương Ly đối lập, Juky San lạ lẫm

HHTO - Vẻ kẹo ngọt của đội Phương Ly, sắc đỏ quyến rũ từ đội 52Hz hay sắc thái nổi loạn của nhóm LyHan mới là tạo hình gây trầm trồ nhất Live stage 5 Em Xinh "Say Hi"?

Ở chặng đua cuối cùng của Em Xinh "Say Hi", 16 người chơi xuất sắc nhất được chia thành 4 đội chuẩn bị cho tiết mục nhóm. Tạo hình trình diễn của các đội thi được "nhá hàng" thông qua pre-view tập 12 đã nhanh chóng trở thành đề tài thảo luận nóng trên các trang mạng xã hội.

Đội Phương Ly đưa người xem vào thế giới kẹo ngọt trong Live stage 5. Nhóm gồm 3 "chị cả" Phương Ly, Miu Lê, Tiên Tiên cùng tân binh MaiQuinn dễ thương hết nấc trong các bộ cánh gam màu pastel gồm hồng phấn, xanh da trời nhạt, vàng chanh.

Trang phục được thiết kế bởi SO YOUNG (NTK Hòa Nguyễn), hai thác tinh thần maximalism - cường điệu hóa kiểu dáng, phụ kiện để tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Váy xòe dáng bí, quần baggy kết hợp loạt giày lông, nơ cài to bản tạo ra tổng thể vừa mơ mộng, vừa tràn đầy năng lượng.

Trái với tinh thần bay bổng của team Phương Ly, nhóm LyHan chọn sắc thái bụi bặm. Bảng màu trung tính như xám, đen, tạo điểm nhấn ở các các đường cut-out táo bạo, trang sức kim loại cùng cách xếp lớp trang phục trông ngẫu hứng nhưng đầy tính toán giúp nhóm khắc họa hình ảnh nổi loạn, bí ẩn.

Đáng chú ý, hai người chơi được cứu vào vòng Chung kết gồm Saabirose và Juky San đều bùng nổ nhan sắc nhờ kiểu tóc tẩy bạch kim.

Đội 52Hz "bỏ bùa mê" khán giả với gam đỏ quyền lực. Outfit sân khấu của đội thi gợi lên tinh thần của những diva qua kiểu dáng corset, đường xẻ tà bất đối xứng trên váy cùng voan ren cài đầu, găng tay lông vũ.

Những bộ cánh lộng lẫy được nhận xét mang đậm dấu ấn của Đỗ Long. Nhà thiết kế cũng có động thái "úp mở" về lần kết hợp này trên trang Facebook cá nhân. Theo đó, đây là lần hợp tác thứ hai của NTK Đỗ Long với các "em xinh" thuộc khuôn khổ game show, sau tiết mục Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời (đội Bích Phương, Live stage 4) theo lời mời của Quỳnh Anh Shyn.

Phương Mỹ Chi chiêu mộ được "bạn đồng niên" Pháo, Lamoon và giọng ca nội lực Orange cho Live stage cuối cùng tại Em Xinh "Say Hi".

Trang phục trình diễn của nhóm Phương Mỹ Chi là sự pha trộn giữa phong cách post-apocalyptic (thời trang lấy cảm hứng từ viễn cảnh thế giới hậu tận thế) và thời trang quân đội. Các thiết kế sử dụng chất liệu vải thô, wash bạc màu tạo hiệu ứng gai góc, phối cùng hệ thống phụ kiện dây đai, túi hộp, găng tay phức tạp khiến bộ tứ "em xinh" Gen Z như hóa thân thành "chiến binh".