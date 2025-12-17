Váy dạ hội của Phương Linh cho Bán kết Miss Cosmo 2025 lấy cảm hứng từ Nhật thực

HHTO - Jury Session (Bán kết) của Miss Cosmo 2025 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 17/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đêm thi này, đại diện Việt Nam - Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh lựa chọn thiết kế dạ hội có tên “Eclipse” của NTK Thượng Gia Kỳ, mang thông điệp về hình ảnh người phụ nữ hiện đại.

Hành trình chinh phục vương miện Miss Cosmo 2025 của đương kim Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương Linh đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng yêu sắc đẹp trong nước.

Vào lúc 20 giờ ngày 17/12/2025, đại diện chủ nhà Việt Nam cùng 70 thí sinh quốc tế sẽ chính thức bước vào Jury Session (Bán kết) của Miss Cosmo 2025. Tại đây, các người đẹp sẽ lần lượt thể hiện bản lĩnh và phong thái qua phần thi trình diễn Trang phục Dạ hội kết hợp Hô tên và trình diễn bikini.

Trong phần thi trình diễn Trang phục Dạ hội, Phương Linh chọn thiết kế Eclipse của NTK Thượng Gia Kỳ. Lấy cảm hứng từ khoảnh khắc giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, chiếc váy sử dụng phom dáng ôm sát, kết hợp đường xẻ cao, giúp tôn tỷ lệ cơ thể và tạo sự linh hoạt trong chuyển động trên sân khấu.

﻿

Gam màu đỏ ruby chuyển sắc sang nude ánh kim được xử lý bằng kỹ thuật đính kết tỉ mỉ, tạo hiệu ứng thị giác liền mạch. Phần thân trên với cấu trúc corset xuyên thấu được tiết chế hợp lý, cân bằng giữa yếu tố gợi cảm và tinh thần thanh lịch. Các chi tiết tua rua và đá pha lê được bố trí theo nhịp chuyển động, hỗ trợ hiệu ứng sân khấu trong từng bước trình diễn.

Trong hơn ba tuần tham gia Miss Cosmo 2025, Phương Linh trải qua chuỗi hoạt động kéo dài tại Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh. Đại diện Việt Nam duy trì phong độ ổn định xuyên suốt các phần thi và sự kiện chính thức như Fashion Show Hello Cosmo From Vietnam mùa 2, Best in Swimsuit và T.E.A Cosmo Carnival, đồng thời chủ động giao lưu, kết nối với các thí sinh quốc tế. Bên cạnh vai trò thí sinh, Phương Linh còn là cầu nối, góp phần quảng bá hình ảnh và giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Người đẹp ghi dấu ấn với thành tích Top 5 Best in Ao Dai và Top 10 Cosmo Green Summit thông qua dự án Line2Life. Hiện Phương Linh đang nhận gần 6 triệu điểm bình chọn từ khán giả.