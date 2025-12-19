Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Học hỏi phong cách phối đồ thường ngày của các ngôi sao: Đơn giản mà thu hút!

Ái Ái
HHTO - Ngoài những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu và thảm đỏ, các ngôi sao cũng rất thu hút trên đường phố với trang phục hằng ngày của họ. Từ những món đồ quen thuộc như blazer, quần jeans, áo sơ mi, họ gợi ý cho chúng ta cách phối đồ đơn giản mà thu hút.

Một chiếc blazer đẹp sẽ tạo nên sự khác biệt

4.png

Zendaya sẽ bật mí cho bạn một bí mật nhỏ, đó là cô nàng luôn tin tưởng những chiếc áo khoác blazer chất lượng, đẹp đẽ, chuẩn form. Với “bảo bối” này, vẻ ngoài của bạn được nâng tầm thực sự, dù là mặc áo phông trắng hay bất kì trang phục nào bình thường nhất. Tuy nhiên, chiếc blazer cần được là/ủi phẳng phiu, để tạo nên vẻ ngoài lịch thiệp và sang trọng.

Quần jeans là món đồ yêu thích của Selena Gomez

3.png

Gu thời trang của Selena Gomez luôn có một sức hút đặc biệt lạ kỳ, dù cô ấy ăn mặc casual thì trông vẫn ấn tượng và đầy thu hút. Công chúng thường xuyên bắt gặp Selena xuống phố cùng các kiểu quần jeans màu tối và màu sáng, cô nàng kết hợp chúng với những chiếc áo cấu trúc hoặc thiết kế điểm nhấn thú vị, tôn phần vai gợi cảm hoặc ôm sát cơ thể. Cách phối này giúp chiếc quần jeans trông thời thượng và đẳng cấp hơn.

Áo len là một lựa chọn hoàn hảo

1.png

Phải thừa nhận rằng, áo len là một trong những items thời trang không thể thiếu trong tủ đồ của các ngôi sao thời trang, như Bella Hadid. Chúng mang lại cảm giác cổ điển và sang trọng, vừa kín đáo, vừa dễ dàng gây ấn tượng nếu có họa tiết bắt mắt, hoặc màu sắc lạ. Ví dụ như bộ trang phục của siêu mẫu Bella Hadid đang mặc, gồm áo len cổ lọ big size, họa tiết sọc ngang, phối màu tông đất, quần jeans xanh và giày da màu nâu, mọi items đều hài hòa và nịnh mắt vô cùng.

Một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng

2.png

Áo sơ mi khi kết hợp với quần jeans, quần tây, váy midi hay thậm chí là váy ngắn, quần short,... đều mang lại cảm giác thời thượng và thanh lịch đồng thời. Sự chỉn chu của chiếc áo sơ mi được là/ủi phẳng phiu luôn được yêu thích và đánh giá cao ở mọi nơi. Để trang phục trông phóng khoáng và thu hút hơn, chúng ta có thể học tập phong cách của Jennifer Lopez, cởi bỏ vài chiếc cúc áo bên trên và xắn tay áo lên cao, phối cùng quần tây ống phồng để nhấn mạnh vòng eo và hông đầy nữ tính. Nữ ca sĩ cũng không quên thêm thắt phụ kiện như thắt lưng, kính mát, giày ballerina và túi xách da cứng cáp để hoàn thiện diện mạo xuống phố của mình.

Ái Ái
#Phong cách phối đồ hàng ngày của sao #Phong cách thời trang đơn giản thu hút #Chọn blazer chất lượng cao #Phong cách thời trang của Selena Gomez #Lựa chọn áo len và áo sơ mi #Phối đồ thanh lịch cùng quần jeans #Xu hướng phụ kiện Thu Đông 2025 #Phong cách thời trang của Jennifer Lopez #Trang phục thời trang của Bella Hadid #Xu hướng trang điểm mùa Đông 2025

