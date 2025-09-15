Concert Em Xinh "Say Hi": Loạt hit được “khoác áo mới”, Muộii, Lyly bùng nổ nhan sắc

HHTO - Concert Em Xinh “Say Hi” ngày đầu tiên chứng kiến màn nâng cấp outfit ngoạn mục so với phiên bản phát sóng. "Sít-rịt" thay đồ I'll Be There được ví là bản sao Ngáo Ngơ của Anh Trai "Say Hi". Cách Điệu, Easier, Từng gây bất ngờ với trang phục mới giúp Muộii, Lyly thăng hạng nhan sắc.

Các bản hit Cứ Đổ Tại Cơn Mưa, Cách Điệu, Không Đau Nữa Rồi... từng "làm mưa làm gió" ở các Live stage Em Xinh "Say Hi" được đem lên concert với trang phục, concept sân khấu đầu tư mới mẻ, ấn tượng hơn.

Cách (Yêu Đúng) Điệu của đội Bích Phương từng tạo nên cơn sốt tại thời điểm phát sóng được làm mới đầy bất ngờ. Năm "chú kiến" mở màn với intro Nữ Hoàng Về Bét truyền cảm hứng: "Về bét vẫn có thể thành công, về bét vẫn có lối đi riêng".

Nhóm vẫn trung thành với chủ đề "nhân bản", "chị em sinh năm", đổi mới trang phục sang tông đỏ rực rỡ. Tiết mục dẫn khán giả bước vào hành tinh Ớt, là chiến lược "lấy lòng" nhà tài trợ Chin-Su hiệu quả.

Trước đó, đội hình Hoa hậu cũng có tạo hình tổng duyệt gây bão mạng xã hội "cực chất" với đồ bộ, đeo vòng xi-men lấy cảm hứng từ hình ảnh bà thím miền Tây.

Ở Anh Trai "Say Hi", fan trông chờ vào những ý tưởng thay đồ đặc sắc ở tiết mục Ngáo Ngơ qua từng đêm diễn. Tới Em Xinh "Say Hi", I'll Be There có màu sắc âm nhạc tươi vui, truyền động lực, "tiếp nối" truyền thống tương tự.

Đêm concert mở màn, bốn "Em Xinh" tái hiện lại diện mạo những ngày mới vào nghề. Phương Mỹ Chi trở về với dáng vẻ cô bé dân ca trong thiết kế áo bà ba. Lamoon vào vai Thủy thủ Mặt Trăng thời điểm "chào sân" Vietnam Idol.

"Mộng Cam" Orange cho thấy màn lột xác nhan sắc ngoạn mục so với thời điểm ghi danh Nhân Tố Bí Ấn mùa 1.

Bộ tứ So Đậm mang tới concert tạo hình sân khấu mới thời thượng hơn. Dàn sao hưởng ứng trào lưu boho-chic - kết hợp phong cách du mục phóng khoáng cùng xu hướng hiện đại.

Loạt thiết kế da bóng tông nâu, tạo điểm nhấn với tua rua, đính kim loại tôn sắc vóc săn chắc các "Em Xinh".

Dù không mang loạt đầm dạ hội lộng lẫy lên sân khấu Cứ Đổ Tại Cơn Mưa như bản phát sóng, các “Em Xinh” vẫn tạo nên điểm nhấn thị giác đắt giá khi tối giản trang phục về gam đen trắng, tiết chế phom dáng cồng kềnh.

Sân khấu được dàn dựng đơn giản nhưng tạo ra những khung hình “tuyệt đối điện ảnh” nhờ hệ thống phụ kiện đính kết kim tuyến bắt sáng, lối cách điệu trang phục khéo léo.

Bản hit lớn nhất của mùa giải - Không Đau Nữa Rồi được trình diễn tại concert trong trang phục mới. Lần này, dàn nghệ sĩ diện tông trắng tinh khôi, mang đến cảm giác vừa thanh thoát vừa nổi bật. Pháp Kiều trở thành tâm điểm nhờ visual chặt chém, outfit “slay hết nấc”.

Easier đổi mới hoàn toàn chủ đề trang phục trong concert Em Xinh đầu tiên. Dàn mỹ nữ diện trang phục theo phong cách hiện đại, "chơi màu" táo bạo. Muộii gây sốc visual nhờ màu tóc tẩy tông cam đào trong màn trình diễn.

Với tiết mục ballad lắng đọng Từng, dàn mỹ nhân tỏa sáng trong các mẫu đầm tông trắng kem, nâu nhấn nhá trang sức, chi tiết gam vàng gold. Các bản phối trang phục mang phong cách thần thoại Hy Lạp được nâng cấp so với phiên bản phát sóng.