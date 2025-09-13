Sự trùng hợp thú vị giữa Ảnh hậu Tân Chỉ Lôi và IT Girl Jennie BLACKPINK

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Tân Chỉ Lôi và Jennie BLACKPINK bất ngờ được đặt vào thế so sánh vì nhiều điểm trùng hợp từ nhan sắc, khí chất tới mối duyên đặc biệt với thương hiệu Chanel.

Tân Chỉ Lôi đang là cái tên được truyền thông Trung Quốc quan tâm đặc biệt sau khi giành được ngôi vị Ảnh hậu tại Liên hoan phim Venice lần thứ 82. Thành tích này giúp cô tiến vào thời kỳ rực rỡ nhất sự nghiệp, đồng thời khiến mọi thông tin bên lề liên quan đều trở thành đề tài "nóng".

tan-chi-loi-chanel-jennie.jpg
006vkqtply1i57atet41uj30qw0zujuc.jpg
545416499-1340801254074532-3318475532945803255-n.jpg

Mới đây, một bài đăng trên Weibo gắn hashtag "Đây là Jennie hay Tân Chỉ Lôi?" hút tới hơn 81 nghìn lượt thảo luận. Hình ảnh đính kèm được cắt ra từ show thực tế Hoa Tỷ Đệ 5 cho thấy khoảnh khắc Tân Chỉ Lôi trông giống Jennie BLACKPINK đến mức gây hoang mang.

“Nếu không có Địch Lệ Nhiệt Ba đứng cạnh, tôi thật sự hốt hoảng đó!” - blogger sở hữu 9,6 triệu người theo dõi chú thích.

chanel-jennie-1-3101.jpg
tan-chi-loi-jennie-1.jpg

Nhiều ý kiến đồng tình, nhận xét Tân Chỉ Lôi và Jennie BLACKPINK có nhiều điểm tương đồng về ngoại hình: Từ dáng mặt tròn, đôi môi, cặp mắt, đến phong thái sang chảnh, kiêu kỳ. C-net gọi đây gọi đây là vẻ đẹp “cá trê” - vừa sắc sảo vừa độc đáo.

chanel-jennie-d1.jpg
tan-chi-loi-jennie-4.jpg

Công chúng cũng phát hiện thêm điểm chung về hai ngôi sao sau khoảnh khắc "gây lú". Cả Tân Chỉ Lôi và Jennie có một “mẫu số chung” quan trọng trong sự nghiệp là thương hiệu Chanel.

tan-chi-loi-chanel-2017-ud.jpg
jennie-chanel-201f.jpg
Jennie và Tân Chỉ Lôi trong lần đầu tiếp xúc với Chanel vào năm 2017

Hai mỹ nhân Hàn, Trung cách nhau 10 tuổi đều bắt đầu mối nhân duyên với nhà mốt Pháp từ năm 2017 trong các hoạt động sự kiện nội địa. Đến năm 2019, Tân Chỉ Lôi và Jennie BLACKPINK được bổ nhiệm vào vị trí đại sứ thương hiệu.

chanel-jennie-3.jpg
tan-chi-loi-chanel-13.jpg

Bộ đôi đại sứ đều được Chanel coi trọng, ưu ái trong suốt gần 1 thập kỷ hợp tác từ đãi ngộ trang phục haute couture, "đẩy bìa" tạp chí hay hàng ghế đầu tại các mùa Paris Fashion Week.

Tính đến hiện tại, Tân Chỉ Lôi đã lăng xê 13 bộ trang phục thuộc dòng haute couture từ Chanel. Con số "khủng" chỉ xếp sau đại hoa đán Châu TấnChương Tử Di. Trong khi đó, Jennie BLACKPINK với tư cách là đại sứ toàn cầu đã "bỏ túi" 9 chiến dịch quảng cáo, nhiều lần được ưu ái trang phục thiết kế độc quyền.

008pftllgy1i58d92txvjj30u011iahw.jpg
656ee417-fbfd-47bb-95b1-019a6e30e8b1.jpg
Jennie BLACKPINK và Tân Chỉ Lôi "đụng hàng" thiết kế từ BST Xuân Hè 2024 của Chanel.

Giới chuyên môn nhận định hai ngôi sao Hàn, Trung là hiện thân sống động cho tinh thần của nhà mốt Chanel - thanh lịch, cổ điển, nhưng không kém phần cá tính, nổi loạn.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu Chanel tạo nên những sự nhắc nhớ thú vị. Điểm qua dàn bạn thân/đại sứ của nhà mốt Pháp, có thể thấy Chanel có tiêu chí thẩm mỹ riêng biệt, chọn những "cặp bài trùng" cho từng phân khúc thị trường.

Thiện Y Thuần có khí chất gợi nhớ tới Jennie BLACKPINK, Tân Chỉ Lôi. Trong khi Trương Tử Phong được cho là bản sao của ảnh hậu Quế Luân Mỹ, mang nét tươi trẻ thiếu niên, tựa mối tình đầu.

fb-cover-15092025.jpg
MIDI
#Tân Chỉ Lôi #Jennie #BLACKPINK #Chanel #đại sứ Chanel #ảnh hậu #IT Girl

