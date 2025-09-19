Anh Tú Atus - HIEUTHUHAI đọ "thần thái sơ mi trắng", hợp hình tượng quý ông

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Chủ đề về sắc vóc của hai Anh Trai "Say Hi" đình đám nhất mùa 1 - Anh Tú Atus và HIEUTHUHAI thu hút sự quan tâm lớn từ netizen.

HIEUTHUHAI thăng hạng danh tiếng ấn tượng hậu đăng quang Quán quân Anh Trai "Say Hi" mùa 1. Sao nam Gen Z trở thành ngôi sao được các thương hiệu quốc tế yêu thích nhờ sự nghiệp bứt phá, lợi thế sắc vóc cũng như đời tư "sạch".

hieuthuhai-bvlgari-7.jpg
hieuthuhai-bvlgari-8.jpg

Sau lần chào sân thành công tại Paris Fashion Week theo lời mời từ Louis Vuitton, HIEUTHUHAI có lần tiếp xúc đầu tiên với BVLGARI. Sao nam 26 tuổi cho thấy một hình ảnh lịch lãm và đậm chất quốc tế.

hieuthuhai-bvlgari-1.jpg

Xuất hiện trong diện mạo “nam thần sơ mi trắng”, HIEUTHUHAI khoe trọn khí chất trí thức, trưởng thành, tôn lên phụ kiện tinh xảo của thương hiệu. Tổng giá trị các món trang sức từ đồng hồ Octo Roma tới nhẫn và vòng cổ từ bộ sưu tập B.ZERO1 lên tới gần 700 triệu đồng.

hieuthuhai-bvlgari-6.jpg
hieuthuhai-bvlgari-9.jpg

Bộ ảnh quảng bá hút lượt tương tác khủng, hơn 200K lượt "thả tim" trên Instagram. Các tín đồ thời trang khen ngợi khả năng tôn trang sức cao cấp BVLGARI của HIEUTHUHAI.

Phong cách sân khấu gần đây cùng màn "bắt tay" với BVLGARI được cho là sự chuyển hướng của HIEUTHUHAI sang hình tượng người đàn ông trưởng thành, có chiều sâu hơn.

hieuthuhai-bvlgari-2.jpg
hieuthuhai-bvlgari-3.jpg
hieuthuhai-bvlgari-4.jpg

Điểm thú vị là tạo hình của HIEUTHUHAI nhanh chóng gợi nhớ tới Anh Tú Atus. Bộ đôi mỹ nam V-Biz khoe vẻ điển trai trong sơ mi trắng, kiểu tóc side part 7/3. Các món trang sức BVLGARI được lăng xê, kiểu tạo dáng đều có nhiều điểm tương đồng.

anh-trai-say-hi-atus-hieuthuhai-tiffco.png
anh-trai-say-hi-atus-hieuthuhai-tiff.jpg

Trong sự kiện thương hiệu mới nhất, Anh Tú Atus cũng bất ngờ có tạo hình "bạch mã hoàng tử" gây sốt. Sao nam sinh năm 1993 bảnh bao trong trang phục lịch lãm tông trắng, tạo điểm nhấn với trang sức bạc, đồng hồ từ Tiffany&Co., kính gọng mảnh của Gentle Monster.

anh-trai-say-hi-atus-hieuthuhai-tif.jpg

Anh Tú Atus lăng xê loạt phụ kiện có tổng giá trị hơn 700 triệu đồng.

anh-trai-say-hi-atus-jsol.jpg
anh-trai-say-hi-atus-jsol-lpds.jpg
anh-trai-say-hi-atus-jsol-tif.jpg

Trước đó, Anh Tú Atus có màn "đánh úp" tại sự kiện Listening Party của "anh trai" JSOL. Chồng "chị đẹp" Diệu Nhi lăng xê trang phục phong cách phi giới tính, gây choáng với loạt trang sức Tiffany&Co. trị giá hơn 70,000 đô la Mỹ (khoảng 1,85 tỷ đồng).

anh-trai-say-hi-atus-hieuthuhai.jpg
anh-trai-say-hi-atus-jsol-lp.jpg

Không chỉ đồng điệu phong cách, cả HIEUTHUHAI và Anh Tú Atus đều khiến người hâm mộ bất ngờ với sắc vóc ngày càng thăng hạng. HIEUTHUHAI khoe bờ vai rắn chắc qua bức ảnh benefit trên Instagram. Trong khi “Anh Tú Tút” lại "tạo sóng" với phần ngực nở nang, săn chắc khi diện tank-top khoét sâu.

anh-trai-say-hi-atus-hieuthuhai-12ewd.jpg
anh-trai-say-hi-atus-hieuthuhai-n.jpg

Hai Anh Trai "Say Hi" tưởng chừng đi theo hai con đường khác nhau, nay lại vô tình song hành khiến người hâm mộ thích thú. Bộ đôi sở hữu ngoại hình nổi bật, có thể biến hóa nhiều phong cách, gần đây ưu ái style "quý ông chuẩn mực".

HIEUTHUHAI bắt đầu tiếp xúc với BVLGARI, trong khi, Anh Tú Atus gần đây liên tục xuất hiện cùng trang sức đắt đỏ của Tiffany&Co..

fb-cover-15092025.jpg
#Anh Trai Say Hi #Anh Tú Atus #HIEUTHUHAI #HIEUTHUHAI BVLGARI #Tiffany & Co. #thời trang sao nam #thời trang HIEUTHUHAI

