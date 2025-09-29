The Devil Wears Prada 2: Khoảnh khắc Meryl Streep "chạm trán" Anna Wintour

HHTO - Giới thời trang vừa được chứng kiến khoảnh khắc được xem là mang tính biểu tượng nhất lịch sử Tuần lễ Thời trang. "The Devil Wears Prada 2" được ghi hình trực tiếp tại Milan Fashion Week 2025, hai tổng biên tập quyền lực Miranda Priestly (Meryl Streep) và Anna Wintour mặt đối mặt khiến netizen "dậy sóng".

Meryl Streep gây bất ngờ khi xuất hiện tại show diễn của nhà mốt Dolce & Gabbana thuộc khuôn khổ Milan Fashion Week 2025.

Tạo hình của minh tinh sinh năm 1949 mang đậm tinh thần của Miranda Priestly - nhân vật bà thủ vai trong The Devil Wears Prada. Meryl Streep tiến vào hàng ghế đầu cùng Stanley Tucci và Simone Ashley, bạn diễn của bà trong phim.

Thông qua hành động diễn xuất và đội ngũ âm thanh, ánh sáng đi kèm, netizen phỏng đoán họ đang ghi hình cho phần hai của The Devil Wears Prada. Đại diện truyền thông của Dolce & Gabbana sau đó cũng xác nhận show diễn được chọn làm bối cảnh quay chính thức.

Đáng chú ý hơn, bà Anna Wintour - hình mẫu ngoài đời thật của nhân vật Miranda Priestly, cũng có mặt ở show diễn. Hai nữ tổng biên tập, một hư cấu, một đời thực được xếp ngồi đối diện nhau trên hàng ghế VIP tạo ra khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất Milan Fashion Week Xuân Hè 2026.

Các tín đồ thời trang "chế meme" “Spider Man bắt gặp Spider Man phiên bản haute couture”. Một bên là Anna Wintour - người phụ nữ quyền lực bậc nhất làng thời trang toàn cầu, nguyên mẫu để tác giả Lauren Weisberger viết tiểu thuyết The Devil Wears Prada. Một bên là Meryl Streep, minh tinh hóa thân nhân vật Miranda Priestly - tượng đài diễn xuất suốt gần 2 thập kỷ qua.

Một video ghi lại tại hiện trường cho thấy Anna Wintour khẽ vẫy tay cười, Meryl Streep trong giao diện Miranda đáp lại bằng một nụ cười mỉm cùng cử chỉ “bắn súng” dí dỏm.

Sau buổi trình diễn, tạp chí VOGUE chia sẻ trên Instagram đoạn clip Anna Wintour và Meryl Streep trò chuyện thân mật ở hậu trường. Tấm ảnh chụp chung của hai biểu tượng điện ảnh, thời trang được lan truyền, phủ sóng mạng xã hội.