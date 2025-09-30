Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Paris Fashion Week: Jisoo BLACKPINK gây ấn tượng mạnh với clip thử đồ 15 giây

Diệu Minh
HHTO - Jisoo BLACKPINK khác lạ trong đoạn video fitting cho show Dior. Sự ưu ái đặc biệt từ tân Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson khiến netizen kỳ vọng đây sẽ là màn tái xuất bùng nổ nhất của nữ idol tại Paris Fashion Week.

Ngày 29/9, Dior bất ngờ đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jisoo BLACKPINK thử trang phục cho show diễn Xuân - Hè 2026. Nữ đại sứ toàn cầu người Hàn chỉ xuất hiện thoáng qua trong vài giây, nhưng đã đủ để khiến các tín đồ thời trang hết lời trầm trồ.

paris-fashion-week-dior-jisoo-fitting-front-row-223.jpg
paris-fashion-week-dior-jisoo-fitting-front-row-2139.jpg

Jisoo BLACKPINK mặc mẫu đầm quây màu xanh nhạt, phom dáng bồng bềnh với điểm nhấn là chiếc nơ rủ khổng lồ ở hông. Sự hiện diện của chi tiết trang trí này lặp đi lặp lại trên toàn bộ tạo hình của Jisoo, từ mái tóc vấn thấp hình nơ, chiếc nơ lớn ngang hông cho tới đôi giày cao đính cài nơ nhỏ. Đây được cho là tín hiệu quan trọng cho thấy motif nơ sẽ trở thành biểu tượng "chiếm sóng" BST Xuân - Hè 2026 của Dior.

Paris Fashion Week 2025 Dior Rihanna Rocky ASAPP.jpg
paris-fashion-week-dior-jisoo-sssxcv.jpg

Trong khi đó, gam màu pastel gợi nhắc tới "màu vía" may mắn của NTK Jonathan Anderson. Giám đốc sáng tạo mới của Dior nhiều lần thả hint thông qua trang phục thiết kế riêng cho Rihanna tại show debut Dior Men's Summer 2026 hay thiết kế túi Dior phủ cỏ bốn lá gắn charm bọ rùa từng gửi tặng Jisoo.

paris-fashion-week-ss26-dior-jisoo-ss.jpg
paris-fashion-week-dior-jisoo-dxs.jpg
paris-fashion-week-dior-jisoo-a.jpg

Trong nửa thập kỷ đồng hành cùng nhà mốt Dior tại Paris Fashion Week, nàng thơ xứ Hàn gắn liền với các gam màu trung tính như đen, trắng, mang hơi hướng sắc sảo, quyền lực.

paris-fashion-week-ss26-dior-jisoo.jpg

Trong lần đầu dự show Dior dưới thời Jonathan Anderson, Jisoo BLACKPINK thử nghiệm gam màu tươi mới nhưng vẫn giữ trọn tinh thần thanh lịch của thương hiệu.

jonathan-anderson-jisoo-vfszzg.jpg

Trước khi BST đầu tiên của mình ra mắt, NTK 41 tuổi đã may đo cho nữ đại sứ người Hàn 3 bộ trang phục trình diễn độc quyền tại concert DEADLINE.

jonathan-anderson-jisoo-vfszz.jpg

Ông cũng gửi tặng Jisoo 3 mẫu túi Dior chưa được mở bán chính thức. Trong đó, một chiếc nằm trong BST Lady Dior Summer 2026 dự kiến phát hành vào tháng 1/2026, hai chiếc còn lại chưa được công bố ở bất kỳ chiến dịch hay nền tảng nào.

paris-fashion-week-ss26-dior-jisoo-fitting.jpg

Với tất cả những dấu hiệu trên, các tín đồ thời trang càng thêm kỳ vọng vào khoảnh khắc Jisoo chính thức xuất hiện trên hàng ghế đầu của show Dior tại Paris Fashion Week, hứa hẹn là màn tái xuất ấn tượng nhất trong sự nghiệp hợp tác giữa cô và thương hiệu.

fb-110.jpg
Diệu Minh
#Jisoo #BLACKPINK #Paris Fashion Week #Dior #đại sứ Dior #Jonathan Anderson #show Dior Paris #nàng thơ Dior

