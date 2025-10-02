Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Show Dior ở Paris: Dàn đại sứ Jimin, Jisoo, Địch Lệ Nhiệt Ba "chiếm spotlight"

MIDI - Ảnh: Tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Jimin BTS, Jisoo BLACKPINK, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm truyền thông tại show diễn Xuân Hè của nhà mốt Dior. Phong độ của bộ ba đại sứ toàn cầu thương hiệu Dior tại Paris Fashion Week 2025 được đánh giá thế nào?

Jimin BTS

paris-fashion-week-dior-jimin-bts-dua.jpg

Jimin BTS tái xuất Paris Fashion Week sau 2 năm vắng bóng, lập tức "chiếm spotlight" nhờ tạo hình phóng khoáng. Nam đại sứ toàn cầu diện quần da, áo blazer, dùng các chuỗi vòng sợi mảnh để tôn lên hình thể săn chắc.

paris-fashion-week-dior-jimin-bts-ss.jpg

Tại sân bay khởi hành sang Pháp, nam idol gây thương nhớ với màu tóc tẩy, sơ mi trắng cởi nút hờ hững.

paris-fashion-week-dior-jimin-bts-september-01-2023.jpg
paris-fashion-week-dior-jimin-bts-ccc.jpg

So sánh với lần xuất hiện trước đó vào năm 2023, có thể thấy sự thay đổi đáng kể về phong độ nhan sắc của nam đại sứ người Hàn. Sau 2 năm nhập ngũ, Jimin BTS mang khí chất trưởng thành, rắn rỏi, phóng khoáng hơn trong gu thời trang.

Jisoo BLACKPINK

paris-fashion-week-dior-jisoo-1223-fgvd.jpg
paris-fashion-week-dior-jisoo-1223-communications-director-of-dior-couture-mathilde-favier-meyer.jpg

Jisoo BLACKPINK - một trong những ngôi sao được săn đón nhất tại sự kiện, xuất hiện trong trang phục menswear cách điệu. Nữ đại sứ diện sơ mi trắng cổ cao phối nơ, khoác áo gilê, kết hợp cùng chân váy nhung dáng bí.

Điểm nhấn nằm ở sắc xanh pastel của chiếc túi xách, giúp bộ cánh mang nét tươi mới. Jisoo BLACKPINK hoàn thiện tạo hình với kiểu trang điểm nhẹ nhàng, tóc buộc cao.

paris-fashion-week-ss26-dior-jisoo-56.jpg
paris-fashion-week-dior-jisoo-ssss.jpg

Jisoo BLACKPINK xuất hiện tại Paris Fashion Week 2025 với phong cách trang phục tông màu trung tính quen thuộc.

paris-fashion-week-dior-jisoo-willow-smith-anya-taylor-joy.jpg
Jisoo BLACKPINK chung khung hình cùng diễn viên Anya Taylor-Joy, ca sĩ - vũ công Willow Smith tại show diễn.

Các tín đồ thời trang nhận xét bộ cánh của chị cả BLACKPINK có phần thiếu bùng nổ cũng như không tôn lên được vóc dáng hay nhan sắc của cô.

paris-fashion-week-ss26-dior-jisoo-fitting.jpg

Đáng chú ý, trước đó vài ngày, Jisoo BLACKPINK có buổi fitting với nhà mốt trong một tạo hình có phong cách đối lập hoàn toàn. Nữ đại sứ khi đó có khoảnh khắc bùng nổ visual trong mẫu đầm dạ hội gam xanh nhạt, hút hơn 100 triệu lượt truy cập trên Weibo.

Địch Lệ Nhiệt Ba

paris-fashion-week-spring-summer-2026-dior-dich-le-nhiet-ba-of.jpg
paris-fashion-week-spring-summer-2026-dior-dich-le-nhiet-ba-ofiics.jpg

Đại sứ toàn cầu Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng mạnh tại sự kiện. Mỹ nhân Hoa ngữ nổi bật trong bộ trang phục hai mảnh tông xanh nhạt, đính kết hoa nổi 3D cùng mẫu túi Lady Dior tông vàng. Địch Lệ Nhiệt Ba tạo điểm nhấn với đường kẻ mắt xanh dương, búi tóc cao kiểu cổ điển.

paris-fashion-week-spring-summer-2026-dior-dich-le-nhiet-ba-ofiic.jpg
paris-fashion-week-spring-summer-2026-dior-dich-le-nhiet-ba-ofii.jpg

Netizen khen ngợi khí chất nổi bật, phong cách tươi mới, lãng mạn của mỹ nhân Hoa ngữ trong thiết kế mới nhất của nhà mốt Pháp.

fb-110.jpg
MIDI - Ảnh: Tổng hợp từ nhiều nguồn
#Dior #Paris Fashion Week 2025 #Jisoo BLACKPINK #Nhiệt Ba #Jimin BTS #show Dior Xuân Hè #đại sứ Dior

Xem thêm

Cùng chuyên mục