Show Dior ở Paris: Dàn đại sứ Jimin, Jisoo, Địch Lệ Nhiệt Ba "chiếm spotlight"

HHTO - Jimin BTS, Jisoo BLACKPINK, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm truyền thông tại show diễn Xuân Hè của nhà mốt Dior. Phong độ của bộ ba đại sứ toàn cầu thương hiệu Dior tại Paris Fashion Week 2025 được đánh giá thế nào?

Jimin BTS

Jimin BTS tái xuất Paris Fashion Week sau 2 năm vắng bóng, lập tức "chiếm spotlight" nhờ tạo hình phóng khoáng. Nam đại sứ toàn cầu diện quần da, áo blazer, dùng các chuỗi vòng sợi mảnh để tôn lên hình thể săn chắc.

Tại sân bay khởi hành sang Pháp, nam idol gây thương nhớ với màu tóc tẩy, sơ mi trắng cởi nút hờ hững.

So sánh với lần xuất hiện trước đó vào năm 2023, có thể thấy sự thay đổi đáng kể về phong độ nhan sắc của nam đại sứ người Hàn. Sau 2 năm nhập ngũ, Jimin BTS mang khí chất trưởng thành, rắn rỏi, phóng khoáng hơn trong gu thời trang.

Jisoo BLACKPINK

Jisoo BLACKPINK - một trong những ngôi sao được săn đón nhất tại sự kiện, xuất hiện trong trang phục menswear cách điệu. Nữ đại sứ diện sơ mi trắng cổ cao phối nơ, khoác áo gilê, kết hợp cùng chân váy nhung dáng bí.

Điểm nhấn nằm ở sắc xanh pastel của chiếc túi xách, giúp bộ cánh mang nét tươi mới. Jisoo BLACKPINK hoàn thiện tạo hình với kiểu trang điểm nhẹ nhàng, tóc buộc cao.





Jisoo BLACKPINK xuất hiện tại Paris Fashion Week 2025 với phong cách trang phục tông màu trung tính quen thuộc.

Jisoo BLACKPINK chung khung hình cùng diễn viên Anya Taylor-Joy, ca sĩ - vũ công Willow Smith tại show diễn.

Các tín đồ thời trang nhận xét bộ cánh của chị cả BLACKPINK có phần thiếu bùng nổ cũng như không tôn lên được vóc dáng hay nhan sắc của cô.

Đáng chú ý, trước đó vài ngày, Jisoo BLACKPINK có buổi fitting với nhà mốt trong một tạo hình có phong cách đối lập hoàn toàn. Nữ đại sứ khi đó có khoảnh khắc bùng nổ visual trong mẫu đầm dạ hội gam xanh nhạt, hút hơn 100 triệu lượt truy cập trên Weibo.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Đại sứ toàn cầu Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng mạnh tại sự kiện. Mỹ nhân Hoa ngữ nổi bật trong bộ trang phục hai mảnh tông xanh nhạt, đính kết hoa nổi 3D cùng mẫu túi Lady Dior tông vàng. Địch Lệ Nhiệt Ba tạo điểm nhấn với đường kẻ mắt xanh dương, búi tóc cao kiểu cổ điển.

Netizen khen ngợi khí chất nổi bật, phong cách tươi mới, lãng mạn của mỹ nhân Hoa ngữ trong thiết kế mới nhất của nhà mốt Pháp.