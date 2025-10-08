Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nicole Kidman tái hợp Chanel sau 20 năm, rạng rỡ bên hai con gái hậu ly hôn

Diệu Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nicole Kidman gây chú ý khi xuất hiện cùng hai con gái tại Paris Fashion Week hậu ồn ào ly hôn. Nữ minh tinh được bổ nhiệm vị trí Đại sứ thương hiệu toàn cầu thương hiệu Chanel.

Nicole Kidman xuất hiện tại Paris Fashion Week với diện mạo mới lạ. Nữ minh tinh 58 tuổi để tóc dài uốn nhẹ kết hợp kiểu mái thưa phá cách, mang đến hình ảnh trẻ trung hơn so với phong cách quen thuộc.

paris-fashion-week-chanel-spring-summer-2026-nicole-kidman-34.jpg
paris-fashion-week-chanel-spring-summer-2026-nicole-kidman.jpg

"Thiên nga nước Úc” Nicole Kidman lựa chọn trang phục theo phong cách business casual gồm sơ mi trắng dáng rộng, quần denim ống suông, giày cao gót đen. Các thiết kế đều nằm trong BST Xuân Hè 2026 được ra mắt cùng sự kiện, thuộc BST đầu tay của Matthieu Blazy trên cương vị tân Giám đốc sáng tạo Chanel.

paris-fashion-week-chanel-spring-summer-2026-nicole-kidman-bbhlk.jpg

Sao nữ người Úc hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch, hiện đại với lớp trang điểm tông nude, tạo điểm nhấn ở kiểu đánh mắt khói cùng phụ kiện bạc cỡ nhỏ.

dsg.jpg

Trước thềm sự kiện, Chanel công bố bổ nhiệm Nicole Kidman làm Tân đại sứ toàn cầu của thương hiệu thông qua tin tức độc quyền của tạp chí WWD (Women's Wear Daily).

paris-fashion-week-chanel-nicole-kidman-no-5.jpg
paris-fashion-week-chanel-nicole-kidman.jpg

Sự kiện đánh dấu màn tái hợp của nhà mốt với nữ minh tinh sau hơn 20 năm. Nicole Kidman từng đảm nhận vai trò đại sứ cho chiến dịch nước hoa N°5 của nhà mốt năm 2004.

paris-fashion-week-chanel-nicole-kidman-no-5dc.jpg
paris-fashion-week-chanel-nicole-kidman-metgala.jpg

Trên thảm đỏ, sao phim The Perfect Couple nhiều lần tỏa sáng trong các thiết kế Chanel, khẳng định mối duyên lâu bền với nhà mốt Pháp.

paris-fashion-week-chanel-spring-summer-2026-nicole-kidman-fgk.jpg
paris-fashion-week-chanel-spring-summer-2026-nicole-kidman-fg.jpg

Nicole Kidman đồng hành cùng hai con gái Sunday Rose (17 tuổi) và Faith Margaret (14 tuổi) tại buổi trình diễn. Cả hai lựa chọn trang phục trẻ trung, đồng điệu. Sunday diện áo len dệt kim sát nách màu đỏ phối quần jeans ống đứng, Faith mặc váy đen đơn giản cùng áo khoác denim.

ava-paris-fashion-week-nicole-kidmanchanel-sunday-rose-9909.jpg
ava-paris-fashion-week-nicole-kidmanchanel-sunday-rose.jpg

Trước đó vài ngày, Sunday Rose catwalk cho show Dior Xuân Hè 2026 thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week. Dù là gương mặt mới, nữ người mẫu sinh năm 2008 được nhận xét là có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai.

paris-fashion-week-chanel-spring-summer-2026-nicole-kidman-ft.jpg

Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của Nicole Kidman cùng con kể từ sau khi ly hôn nam ca sĩ Keith Urban vào cuối tháng 9 vừa qua, khép lại cuộc hôn nhân dài 19 năm.

Truyền thông quốc tế cho biết hình ảnh gắn bó của ba mẹ con không chỉ thể hiện mối quan hệ thân thiết mà còn được xem như tuyên bố bản lĩnh của ngôi sao nước Úc sau biến cố hôn nhân. Cô duy trì phong thái kiêu hãnh, sẵn sàng cho hành trình mới.

fb-110.jpg
Diệu Minh
#Nicole Kidman #Chanel #Paris Fashion Week #đại sứ thương hiệu #Nicole Kidman ly hôn #Sunday Rose #Faith Margaret #con gái Nicole Kidman

