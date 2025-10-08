Nicole Kidman tái hợp Chanel sau 20 năm, rạng rỡ bên hai con gái hậu ly hôn

Nicole Kidman gây chú ý khi xuất hiện cùng hai con gái tại Paris Fashion Week hậu ồn ào ly hôn. Nữ minh tinh được bổ nhiệm vị trí Đại sứ thương hiệu toàn cầu thương hiệu Chanel.

Nicole Kidman xuất hiện tại Paris Fashion Week với diện mạo mới lạ. Nữ minh tinh 58 tuổi để tóc dài uốn nhẹ kết hợp kiểu mái thưa phá cách, mang đến hình ảnh trẻ trung hơn so với phong cách quen thuộc.

"Thiên nga nước Úc” Nicole Kidman lựa chọn trang phục theo phong cách business casual gồm sơ mi trắng dáng rộng, quần denim ống suông, giày cao gót đen. Các thiết kế đều nằm trong BST Xuân Hè 2026 được ra mắt cùng sự kiện, thuộc BST đầu tay của Matthieu Blazy trên cương vị tân Giám đốc sáng tạo Chanel.

Sao nữ người Úc hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch, hiện đại với lớp trang điểm tông nude, tạo điểm nhấn ở kiểu đánh mắt khói cùng phụ kiện bạc cỡ nhỏ.

Trước thềm sự kiện, Chanel công bố bổ nhiệm Nicole Kidman làm Tân đại sứ toàn cầu của thương hiệu thông qua tin tức độc quyền của tạp chí WWD (Women's Wear Daily).

Sự kiện đánh dấu màn tái hợp của nhà mốt với nữ minh tinh sau hơn 20 năm. Nicole Kidman từng đảm nhận vai trò đại sứ cho chiến dịch nước hoa N°5 của nhà mốt năm 2004.

Trên thảm đỏ, sao phim The Perfect Couple nhiều lần tỏa sáng trong các thiết kế Chanel, khẳng định mối duyên lâu bền với nhà mốt Pháp.

Nicole Kidman đồng hành cùng hai con gái Sunday Rose (17 tuổi) và Faith Margaret (14 tuổi) tại buổi trình diễn. Cả hai lựa chọn trang phục trẻ trung, đồng điệu. Sunday diện áo len dệt kim sát nách màu đỏ phối quần jeans ống đứng, Faith mặc váy đen đơn giản cùng áo khoác denim.

Trước đó vài ngày, Sunday Rose catwalk cho show Dior Xuân Hè 2026 thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week. Dù là gương mặt mới, nữ người mẫu sinh năm 2008 được nhận xét là có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai.

Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của Nicole Kidman cùng con kể từ sau khi ly hôn nam ca sĩ Keith Urban vào cuối tháng 9 vừa qua, khép lại cuộc hôn nhân dài 19 năm.

Truyền thông quốc tế cho biết hình ảnh gắn bó của ba mẹ con không chỉ thể hiện mối quan hệ thân thiết mà còn được xem như tuyên bố bản lĩnh của ngôi sao nước Úc sau biến cố hôn nhân. Cô duy trì phong thái kiêu hãnh, sẵn sàng cho hành trình mới.