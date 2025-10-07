BLACKPINK khuấy đảo Paris Fashion Week: Lisa, Jisoo gây chấn động, Jennie "giữ chuỗi"

HHTO - Bộ tứ quyền lực BLACKPINK đổ bộ Paris Fashion Week Spring Summer 2026: Chị cả Jisoo khác biệt nhất khi lăng xê phong cách menswear, gam màu trung tính, trong khi Lisa, Rosé, Jennie đều "lên đồ" style quyến rũ, nữ tính với các gam màu tươi sáng.

Rosé

Rosé là thành viên BLACKPINK "chào sân" Paris Fashion Week Xuân Hè 2026. Nữ đại sứ toàn cầu có mặt tại show diễn của thương hiệu Saint Laurent trong bộ romper (trang phục liền mảnh, kết hợp giữa áo và quần short) lụa xanh phối ren hồng, nhấn nhá với tà váy nối dài quét đất.

Tạo hình khiến người hâm mộ bất ngờ, bởi lẽ đây là lần hiếm hoi nàng thơ 28 tuổi xuất hiện tại show của nhà mốt Pháp với trang phục gam màu tươi sáng như vậy.

Nhiều tạp chí thời trang quốc tế khen ngợi Rosé tỏa sáng trên hàng ghế đầu với dáng vẻ lãng mạn, quyến rũ. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng trang phục trông như đồ ngủ, cộng thêm kiểu trang điểm nhạt khiến nữ idol trông kém phong độ so với những mùa mốt trước.

Lisa

Đây là lần thứ 4 Lisa có mặt tại Paris Fashion Week, với vai trò đại sứ toàn cầu của nhà mốt Louis Vuitton, em út Lisa được khen ngợi hết lời nhờ phong độ thời trang đỉnh cao. Ngôi sao Thái Lan mặc trang phục len nhiều màu sắc được biến tấu khéo léo từ BST Cruise 2026, truyền tải tinh thần intimacy and luxury (gần gũi và sang trọng) mà NTK Nicolas Ghesquière đang hướng tới ở mùa mốt này.

Nữ đại sứ được ví như "búp bê sống", tỏa sáng qua ống kính Getty Images nhờ lớp trang điểm căng bóng, kiểu tóc nâu tạo sóng cổ điển.

Giới thời trang nhận định Lisa là thành viên BLACKPINK có tạo hình ấn tượng nhất tại Paris Fashion Week Spring Summer 2026.

Jisoo

Khác hai thành viên trước đó, Jisoo trung thành với gam màu đen trắng trong lần trở lại Paris Fashion Week mùa Xuân Hè 2026. Nữ đại sứ toàn cầu có bản phối theo phong cách menswear cách điệu gồm sơ mi trắng phối nơ, áo gilê, chân váy phồng dáng bí. Điểm nhấn nằm ở chiếc túi xách tông xanh pastel mang tới nét tươi mới cho diện mạo.

Từng khiến mạng xã hội bùng nổ vài ngày trước với hình ảnh fitting chiếc đầm dạ hội xanh bơ, outfit chính thức tại show Dior của Jisoo khiến người hâm mộ có đôi phần hụt hẫng. Các tín đồ thời trang đánh giá trang phục lần này “không xấu”, song khi kết hợp tổng thể lại thiếu đặc sắc, không tôn dáng nữ idol.

Một số quan điểm nhìn nhận đây là chiến lược kinh doanh của nhà mốt Pháp. Thương hiệu để nàng thơ xứ Hàn lăng xê các mẫu trang phục ready-to-wear có tính ứng dụng cao thay vì thiết kế dự tiệc "làm riêng" lộng lẫy. Khách hàng có thể "mua sớm, mặc ngay" để cheap moment với thần tượng. Theo đó gia tăng doanh số bán hàng cho thương hiệu.

Jennie

Jennie tiếp tục ưu ái sắc xanh dương trong ngày trở lại kinh đô Paris, Pháp, đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp nàng thơ Chanel lăng xê gam màu này tại Paris Fashion Week.

Trong show diễn đầu tiên của Matthieu Blazy với tư cách Tân giám đốc sáng tạo Chanel, IT Girl xứ Hàn ngồi hàng ghế đầu, diện bộ trang phục lụa màu xanh dương gồm áo hai dây và chân váy midi, phối cùng túi mini vàng chanh. Jennie hoàn thiện diện mạo với make-up tông khói sắc sảo cùng kiểu tóc buông xõa tự nhiên.

Người hâm mộ khen ngợi bộ cánh làm nổi bật vóc dáng mảnh mai, cuốn hút của giọng ca Mantra. Song, không ít ý kiến cho rằng tạo hình "chưa đủ wow", phần nào khiến Jennie trông xuề xòa, kém chỉn chu.