Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

VOGUE World 2025: Lưu Diệc Phi xuống phong độ, V BTS được Anna Wintour đích thân mời

Diệu Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - "Chào sân" tại Vogue World: Hollywood 2025, Lưu Diệc Phi gây tiếc nuối vì phong độ thời trang không như kì vọng. V BTS được Anna Wintour đích thân mời dự, ghi điểm tuyệt đối với diện mạo bảnh bao, đậm chất quý tộc Hàn.

Vogue World: Hollywood 2025 - sự kiện thời trang, nghệ thuật gây quỹ đình đám do "bà đầm thép" Anna Wintour khởi xướng, chính thức khai mạc tại Los Angeles vào tối 26/10 (giờ địa phương), Đây là lần thứ tư Vogue World được tổ chức sau thành công vang dội tại New York (2022), London (2023) và Paris (2024).

vogue-world-hollywood-2025-dsv.jpg
vogue-world-hollywood-2025-dsvi80vdf.jpg

Sự kiện năm nay chọn chủ đề Hollywood, tập trung vinh danh những nhân vật truyền cảm hứng trong lịch sử điện ảnh. Vogue World: Hollywood 2025 kéo dài một đêm với các hoạt động trình diễn nhập vai, kết hợp cảnh phim cùng thiết kế thời trang hiện đại, tái hiện lại trang phục từ 8 bộ phim biểu tượng như Dune, The Great Gatsby, The Shining...

vogue-world-hollywood-2025-luu-diec-phi-12jfhngmj.jpg

Lưu Diệc Phi là minh tinh Hoa ngữ duy nhất được mời dự chương trình Vogue World: Hollywood 2025. Cô xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện trong áo da chần bông dáng ngắn gam đỏ tía kết hợp với chân váy tua rua lông vũ.

Trang phục được may đo riêng bởi Louis Vuitton phối cùng trang sức BVLGARI gợi nhớ tới chiến giáp Hoa Mộc Lan - vai diễn điện ảnh quốc tế đình đám của cô ra mắt năm 2020.

vogue-world-hollywood-2025-luu-diec-phi-ac.jpg
vogue-world-hollywood-2025-luu-diec-phi-12.jpg

Nhiều người hâm mộ dành lời khen ngợi tới diện mạo cá tính của Lưu Diệc Phi cũng như đãi ngộ ấn tượng của Louis Vuitton dành cho nữ đại sứ. Được biết, đây là bộ trang phục thiết kế riêng thứ 4 của nhà mốt Pháp dành cho sao phim Mulan trong năm nay.

vogue-world-hollywood-2025-luu-diec-phi-gr.jpg
vogue-forces-of-fashion-2025-luu-diec-phi-d.jpg

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng bộ cánh không tôn dáng, có thiết kế có phần cũ kỹ, khiến Lưu Diệc Phi "mất điểm" trong lần chào sân tại sự kiện quốc tế. C-net không khỏi tiếc nuối khi so sánh với tạo hình kết màn của "thần tiên tỷ tỷ" tại thảm đỏ Thịnh Điển Vogue 2025 ở Thượng Hải chỉ vài ngày trước.

vogue-world-hollywood-2025-chu-nhat-longfd.jpg
vogue-world-hollywood-2025-chu-nhat-long-12dcv.jpg

Đại diện nam duy nhất tới từ Trung Quốc là Chu Nhất Long. Ảnh đế Kim Kê lăng xê âu phục xám thuộc BST Resort 2026 của Louis Vuitton, kết hợp cùng đồng hồ Chopard. Tạo hình lịch lãm giúp Chu Nhất Long lọt vào danh sách Best Dressed (mặc đẹp nhất) của tạp chí VOGUE.

﻿Bà Anna Wintour đích thân mời V BTS đến dự Vogue World tại sự kiện của thương hiệu Celine ﻿vào tháng 7/2025. Nguồn: @voguejp

V BTS idol K-Pop thứ hai xuất hiện tại VOGUE World, sau Jeno NCT (2022). Kim Taehyung là khách mời đặc biệt theo lời mời cá nhân từ Anna Wintour - Giám đốc biên tập toàn cầu VOGUE kiêm giám đốc nội dung của Condé Nast.

vogue-world-hollywood-2025-v-bts-dxgn.jpg
vogue-world-hollywood-2025-v-bts-86.jpg

Mỹ nam gây ấn tượng mạnh nhờ bộ trang phục kết hợp giữa phong cách cổ điển phương Tây và hanbok - trang phục truyền thống của Hàn Quốc.

vogue-world-hollywood-2025-v-n-vk.jpg

Thiết kế nổi bật với cổ áo khoác mang đường cong gợi nhớ đến hanbok. Thắt lưng được trang trí hoa văn truyền thống điểm xuyết viên ngọc quý cùng nút thắt đỏ từng sử dụng bởi các vị vua triều Joseon trở thành điểm nhấn đắt giá, "đậm chất Hàn" cho outfit của anh.

vogue-world-hollywood-2025-v-bts-vcsdt.jpg
vogue-world-hollywood-2025-v-bts-vcsd.jpg

Đặc biệt, VOGUE Hàn Quốc tiết lộ V BTS đeo chiếc đồng hồ có lịch sử 120 năm, du nhập vào Hàn Quốc từ thời vua Gojong.

vogue-world-hollywood-2025-v-bts-dxgnued.jpg

Trước đó, VOGUE Nhật Bản lựa chọn V BTS làm gương mặt trang bìa kỹ thuật số, ấn bản đặc biệt Vogue World: Hollywood. Mỹ nam sinh năm 1995 bừng sáng visual trong bộ ảnh lấy cảm hứng từ biểu tượng điện ảnh Hollywood - James Dean.

hht-fb-cover-151025.jpg
Diệu Minh
#Vogue World Hollywood #Vogue World #Lưu Diệc Phi #V BTS #Kim Taehyung #Anna Wintour #thảm đỏ thời trang #Chu Nhất Long

Xem thêm

Cùng chuyên mục