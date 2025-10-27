VOGUE World 2025: Lưu Diệc Phi xuống phong độ, V BTS được Anna Wintour đích thân mời

HHTO - "Chào sân" tại Vogue World: Hollywood 2025, Lưu Diệc Phi gây tiếc nuối vì phong độ thời trang không như kì vọng. V BTS được Anna Wintour đích thân mời dự, ghi điểm tuyệt đối với diện mạo bảnh bao, đậm chất quý tộc Hàn.

Vogue World: Hollywood 2025 - sự kiện thời trang, nghệ thuật gây quỹ đình đám do "bà đầm thép" Anna Wintour khởi xướng, chính thức khai mạc tại Los Angeles vào tối 26/10 (giờ địa phương), Đây là lần thứ tư Vogue World được tổ chức sau thành công vang dội tại New York (2022), London (2023) và Paris (2024).

Sự kiện năm nay chọn chủ đề Hollywood, tập trung vinh danh những nhân vật truyền cảm hứng trong lịch sử điện ảnh. Vogue World: Hollywood 2025 kéo dài một đêm với các hoạt động trình diễn nhập vai, kết hợp cảnh phim cùng thiết kế thời trang hiện đại, tái hiện lại trang phục từ 8 bộ phim biểu tượng như Dune, The Great Gatsby, The Shining...

Lưu Diệc Phi là minh tinh Hoa ngữ duy nhất được mời dự chương trình Vogue World: Hollywood 2025. Cô xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện trong áo da chần bông dáng ngắn gam đỏ tía kết hợp với chân váy tua rua lông vũ.

Trang phục được may đo riêng bởi Louis Vuitton phối cùng trang sức BVLGARI gợi nhớ tới chiến giáp Hoa Mộc Lan - vai diễn điện ảnh quốc tế đình đám của cô ra mắt năm 2020.

Nhiều người hâm mộ dành lời khen ngợi tới diện mạo cá tính của Lưu Diệc Phi cũng như đãi ngộ ấn tượng của Louis Vuitton dành cho nữ đại sứ. Được biết, đây là bộ trang phục thiết kế riêng thứ 4 của nhà mốt Pháp dành cho sao phim Mulan trong năm nay.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng bộ cánh không tôn dáng, có thiết kế có phần cũ kỹ, khiến Lưu Diệc Phi "mất điểm" trong lần chào sân tại sự kiện quốc tế. C-net không khỏi tiếc nuối khi so sánh với tạo hình kết màn của "thần tiên tỷ tỷ" tại thảm đỏ Thịnh Điển Vogue 2025 ở Thượng Hải chỉ vài ngày trước.

Đại diện nam duy nhất tới từ Trung Quốc là Chu Nhất Long. Ảnh đế Kim Kê lăng xê âu phục xám thuộc BST Resort 2026 của Louis Vuitton, kết hợp cùng đồng hồ Chopard. Tạo hình lịch lãm giúp Chu Nhất Long lọt vào danh sách Best Dressed (mặc đẹp nhất) của tạp chí VOGUE.

﻿Bà Anna Wintour đích thân mời V BTS đến dự Vogue World tại sự kiện của thương hiệu Celine ﻿vào tháng 7/2025. Nguồn: @voguejp

V BTS là idol K-Pop thứ hai xuất hiện tại VOGUE World, sau Jeno NCT (2022). Kim Taehyung là khách mời đặc biệt theo lời mời cá nhân từ Anna Wintour - Giám đốc biên tập toàn cầu VOGUE kiêm giám đốc nội dung của Condé Nast.

Mỹ nam gây ấn tượng mạnh nhờ bộ trang phục kết hợp giữa phong cách cổ điển phương Tây và hanbok - trang phục truyền thống của Hàn Quốc.

Thiết kế nổi bật với cổ áo khoác mang đường cong gợi nhớ đến hanbok. Thắt lưng được trang trí hoa văn truyền thống điểm xuyết viên ngọc quý cùng nút thắt đỏ từng sử dụng bởi các vị vua triều Joseon trở thành điểm nhấn đắt giá, "đậm chất Hàn" cho outfit của anh.

Đặc biệt, VOGUE Hàn Quốc tiết lộ V BTS đeo chiếc đồng hồ có lịch sử 120 năm, du nhập vào Hàn Quốc từ thời vua Gojong.

Trước đó, VOGUE Nhật Bản lựa chọn V BTS làm gương mặt trang bìa kỹ thuật số, ấn bản đặc biệt Vogue World: Hollywood. Mỹ nam sinh năm 1995 bừng sáng visual trong bộ ảnh lấy cảm hứng từ biểu tượng điện ảnh Hollywood - James Dean.