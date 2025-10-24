Thịnh Điển VOGUE 2025: Lưu Diệc Phi, Ningning gây trầm trồ, Châu Đông Vũ mất điểm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Diệu Minh
Diệu Minh
HHTO - Lưu Diệc Phi, Dương Mịch "khoe sắc" lộng lẫy, Ningning aespa hóa thiên nga đen quyền lực, Điền Hi Vi phá cách. Trong khi Châu Đông Vũ và Lư Dục Hiểu gây tranh cãi vì tạo hình "khó hiểu".

Tối 23/10, Thịnh Điển VOGUE 2025 (VOGUE - Forces of Fashion) tạo nên cơn sốt mạng xã hội xứ tỷ dân, hút tới 4,1 tỷ lượt xem và 59,3 triệu bài thảo luận trên Weibo. Sự kiện năm nay kỷ niệm 20 năm thành lập tạp chí VOGUE Trung Quốc, tiếp tục lựa chọn địa điểm tại Thượng Hải.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đổ bộ thảm đỏ trong trang phục theo chủ đề "trăm hoa đua nở" tạo nên "khu vườn thời trang" hoành tráng.

vogue-forces-of-fashion-2025-ningning-sfvg-ev.jpg
vogue-forces-of-fashion-2025-ningning-sfvg.jpg

Dự sự kiện vào đúng sinh nhật lần thứ 23 của mình, Ningning aespa ghi điểm tuyệt đối nhờ tạo hình thiên nga đen quyền lực.

vogue-forces-of-fashion-2025-ningning-aespa-13.jpg
vogue-forces-of-fashion-2025-ningning-aespa.jpg

Nữ idol người Trung "mở khóa" thành công kho lưu trữ của Christian Dior, diện chiếc váy phồng trễ vai màu đen thiết kế bởi Yves Saint Laurent, ra mắt trong BST Haute Couture Thu Đông 1959. Ningning hoàn thiện tạo hình với trang sức cao cấp của BVLGARI có tổng giá trị ước tính hơn 10 triệu nhân dân tệ (gần 37 tỷ đồng).

vogue-forces-of-fashion-2025-yuqi-dckm.jpg
vogue-forces-of-fashion-2025-yuqi-1.jpg

Một idol K-Pop khác cũng có tạo hình thảm đỏ ấn tượng là Tống Vũ Kỳ/YUQI i-dle. Khác bộ cánh đã "nhá hàng", nữ idol bước lên thảm đỏ với diện mạo tươi sáng, diện thiết kế đầm hồng phấn của Tony Ward, kết hợp với dòng trang sức Bird on a Rock của Tiffany & Co..

vogue-forces-of-fashion-2025-so-hy-gf.jpg
vogue-forces-of-fashion-2025-so-hy.jpg

Chung Sở Hy khoe sắc trong trang phục thuộc BST Haute Couture Xuân 1987 của Nina Ricci, được khen ngợi nhờ khả năng diễn giải dress code khéo léo.

vogue-forces-of-fashion-2025-truong-tinh-nghi.jpg
vogue-forces-of-fashion-2025-truong-tinh-nghixcgn.jpg

Học trò của Châu Tấn, Trương Tịnh Nghi có khung hình "tuyệt đối điện ảnh" trong mẫu đầm đính kim sa tựa đêm sao của Elie Saab, kết hợp trang sức Cartier.

vogue-forces-of-fashion-2025-au-duong-na-na-gfbdgbf.jpg
vogue-forces-of-fashion-2025-au-duong-na-na-gfbd.jpg
vogue-forces-of-fashion-2025-au-duong-na-na.jpg

Âu Dương Na Na được khen ngợi nhờ bộ ảnh sáng tạo đậm tính thẩm mỹ, lấy cảm hứng từ bộ phim Atonement. Trên thảm đỏ sự kiện, cô nàng hóa thân thành yêu tinh xứ Oz, chạy chân trần phóng khoáng, tự do trong mẫu đầm satin của Georges Hobeika.

vogue-forces-of-fashion-2025-vuong-ngoc-van-11.jpg
vogue-forces-of-fashion-2025-vuong-ngoc-van.jpg

Vương Ngọc Văn như bước ra từ cổ tích với váy ống dài tay họa tiết kim cương màu tím từ BST Thu Đông 2019 của Luisa Beccaria.

vogue-forces-of-fashion-2025-thich-vy-reg.jpg
vogue-forces-of-fashion-2025-thich-vy.jpg

Thích Vy khiến các tín đồ thời trang choáng ngợp với mức độ đầu tư trang phục. "Chị đẹp" bắt tay cùng nghệ sĩ cắm hoa AMKK Dongxin Bouquet, sắp đặt 30 loại hoa trên nền váy nhung đen của Mugler.

vogue-forces-of-fashion-2025-dien-hi-vi-n.jpg
vogue-forces-of-fashion-2025-dien-hi-vi.jpg

Điền Hi Vi gây bất ngờ với mái tóc vàng hoe đầy cá tính.

vogue-forces-of-fashion-2025-na-trat-scdw.jpg
vogue-forces-of-fashion-2025-na-trat.jpg

Cổ Lực Na Trát đẹp thanh lịch, tối giản, gợi nhớ tới "nàng thơ" Audrey Hepburn trong mẫu đầm đính hoa trà từ BST Thu Đông 2025 của Richard Quinn.

vogue-forces-of-fashion-2025-chau-dong-vu-2e.jpg
vogue-forces-of-fashion-2025-chau-dong-vu-123.jpg

Châu Đông Vũ diện thiết kế từ BST Thu Đông 2025 của Georges Chakra phối cùng loạt phụ kiện đắt đỏ. Tạo hình nhận về phản ứng trái chiều của cư dân mạng vì mức độ táo bạo, không phù hợp dress code sự kiện.

vogue-forces-of-fashion-2025-chau-dong-vu.jpg
vogue-forces-of-fashion-2025-chau-dong-vu-123fdcas.jpg

Từ khóa "Ai là người gài bẫy Châu Đông Vũ?" leo Hot Search Weibo với hơn 500K lượt truy cập, chỉ trích lựa chọn trang phục thiếu tinh tế từ ê-kíp của nữ diễn viên.

vogue-forces-of-fashion-2025-lu-duc-hieu.jpg
vogue-forces-of-fashion-2025-lu-duc-hieu-1.jpg

Một cái tên khác cũng gây tiếc nuối là Lư Dục Hiểu. Nữ diễn viên gần đây được đánh giá có tiến bộ trong phong cách lại xuống phong độ vào sự kiện Thịnh điển.

vogue-forces-of-fashion-2025-lu-duc-hieu-cdsfsv.jpg

Đoàn đội của Lư Dục Hiểu nhận chỉ trích vì chọn trang phục thảm đỏ "khó hiểu", "phong ấn" sắc vóc nữ diễn viên. Trước thềm sự kiện, cô nàng có tạo hình tông đen đẹp mắt, sang trọng.

vogue-forces-of-fashion-2025-duong-mich-tham-do-u.jpg
vogue-forces-of-fashion-2025-duong-mich-123.jpg

Dương Mịch xuất hiện trên thảm đỏ trong trang phục cá tính nằm trong BST Thu Đông Haute Couture 2025 của Stéphane Rolland. Sau đó, nữ diễn viên đảm nhận vai trò mở màn thảm đỏ. Cô tỏa sáng cùng đầm cúp ngực xếp lớp của Schiaparelli, trang sức to bản của Boucheron.

vogue-forces-of-fashion-2025-luu-diec-phi-dh.jpg
vogue-forces-of-fashion-2025-luu-diec-phi-ue12.jpg

Lưu Diệc Phi là tâm điểm của sự kiện, đảm nhận vai trò kết màn (áp trục) thảm đỏ. Sao nữ 38 tuổi duy trì phong độ sắc vóc trong thiết kế đầm Haute Couture Thu/Đông 2025 của Elie Saab, kết hợp trang sức BVLGARI do cô làm đại sứ toàn cầu.

vogue-forces-of-fashion-2025-luu-diec-phi-khgbhj.jpg

Vẻ ngoài yêu kiều của "thần tiên tỷ tỷ" gợi nhớ tới vai diễn Bạch Tú Châu của cô trong phim Kim Phấn Thế Gia hơn 2 thập kỷ trước, gây trầm trồ nhờ khí chất thăng hạng, nhan sắc "không tuổi".

Diệu Minh
Diệu Minh
#VOGUE Thịnh Điển #thảm đỏ Thịnh điển #mỹ nhân Hoa ngữ #thời trang thảm đỏ #Lưu Diệc Phi #Dương Mịch #Châu Đông Vũ #Lư Dục Hiểu

