BLACKPINK tái khởi động concert DEADLINE: Jisoo lột xác, Jennie lại tạo trend

Hậu Paris Fashion Week 2025, BLACKPINK trở lại với world tour DEADLINE, khoác áo mới cho loạt hit đình đám. Dừng chân tại Đài Loan, chị cả Jisoo lột xác gây choáng, em út Lisa giữ chuỗi nổi bật nhất trong thiết kế độc quyền từ nhà mốt Việt, Fancì Club. Jennie dự đoán lại tạo trend, trong khi Rosé trung thành với phong cách tối giản vốn thấy.

Sau khi “khuấy đảo” Paris Fashion Week Xuân Hè 2026 cùng loạt tạo hình gây bão truyền thông, BLACKPINK trở lại với tour diễn DEADLINE. Bộ tứ khởi động chặng châu Á tại điểm dừng chân Cao Hùng (Đài Loan), thu hút tới hơn 50.000 khán giả trong đêm đầu tiên.



Trở lại sau vài tháng, BLACKPINK thay mới toàn bộ trang phục trình diễn từ các ca khúc nhóm cho tới sân khấu solo, teamwork 3-1 lại được áp dụng.

BLACKPINK thống nhất tinh thần hoang dã, có phần gai góc nhưng vẫn nữ tính, điệu đà cho "phần nhìn" của các sân khấu chung. Bằng cách kết hợp các yếu tố tưởng chừng như đối lập, đội ngũ stylist tạo ra các bộ cánh đồng điệu về phong cách nhưng vẫn cho phép từng thành viên khoe phong cách riêng.

BLACKPINK lăng xê xu hướng balletcore đầy ấn tượng. Bảng màu be, đen, kem kết hợp hài hòa, nổi bật với kỹ thuật xếp lớp, vải xé và corset đan dây. Jennie, Jisoo đồng điệu cùng corset đen siết eo phối váy tua rua. Rosé hóa nàng thơ lãng mạn trong mẫu đầm tông nude phối ren. Lisa mang màu sắc chiến binh nhờ kết hợp phụ kiện đai đen, bốt cao cổ.

Vẫn lấy cảm hứng từ văn hóa punk-rock, bộ tứ "nâng cấp" trang phục sân khấu với hàng loạt các thiết kế đai lưng táo bạo, chuyển tông outfit về đen, trắng.

Trào lưu xếp lớp thắt lưng được Jennie, Rosé hưởng ứng. Cách gấp 5, gấp 6 lần thắt lưng đặc sắc giúp tôn vòng eo săn chắc của bộ đôi idol.

Jisoo chọn thiết kế áo bất đối xứng nổi bật cùng hot pant, táo bạo nhưng vẫn thanh lịch. Trong khi, Lisa toát ra khí chất bad girl nhờ bộ đồ da ôm sát.

Tạo hình nhóm ấn tượng nhất thuộc về look tông đỏ sẫm, biểu tượng của đam mê, quyền lực. Các thiết kế tua rua mang đậm tinh thần boho-chic, cao bồi miền viễn Tây giúp các nữ idol bừng sáng, đặc biệt là ở ca khúc "quẩy" Jump.

Tới các sân khấu solo, bốn “mảnh ghép” BLACKPINK khoe cá tính trong các diện mạo mới lạ.

Chị cả Jisoo bổ sung ca khúc Hugs & Kisses vào setlist. Thay vì giao diện "hoa hậu" như thường lệ, cô chuyển mình táo bạo với trang phục xuyên thấu của Jean Paul Gaultier, phối cùng chân váy da in giả thắt lưng bản lớn.

Rosé trung thành với gam màu đen, điểm xuyết bằng dải lông dài hai tông đen - trắng. Nữ idol lần đầu biểu diễn bản phối aucostic Game Boy trong concert DEADLINE, có nhiều chia sẻ xúc động vì sự kiện diễn ra đúng dịp tròn 1 năm phát hành bản hit APT.

Tạo hình solo mới nhất của Jennie dự đoán sẽ lại thành xu hướng. IT Girl xứ Hàn diện trang phục trắng, họa tiết loang màu xám tro theo tinh thần đua xe bụi bặm. Chi tiết con ngựa in lớn trên áo được cho là hint của nữ nghệ sĩ về sản phẩm mới.

Các thiết kế đến được đánh giá có tính ứng dụng cao, tôn dáng đến từ MOWALOLA được dự đoán sẽ sớm "cháy hàng" nhờ sự lăng xê của Jennie. Trước đó ít lâu, Jennie từng khiến một mẫu áo ôm có biểu tượng con ngựa tương tự của thương hiệu cháy hàng toàn hệ thống chỉ với một bài đăng Instagram.

Trong khi các thành viên khác đều lựa chọn gam màu trung tính cho outfit solo, em út Lisa duy trì chuỗi ăn diện đa sắc đầy phóng khoáng ở chặng Cao Hùng, Đài Loan. Nữ idol người Thái mặc bodysuit lấp lánh, phối tà dài gam neon xanh lá nổi bật và bốt đùi da. Trang phục mang hơi hướng khoa học viễn tưởng (sci-fi) là thiết kế tùy chỉnh đặc biệt của nhà mốt Việt - Fanci Club, phối bởi stylist Nanist.