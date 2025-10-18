"Nữ hoàng tạp chí" Jisoo BLACKPINK mong muốn mới mẻ, đa chiều hơn ở tuổi 30

HHTO - Jisoo nối dài kỷ lục với lần lên bìa tạp chí GQ Hàn Quốc số tháng 11/2025. Chị cả BLACKPINK có chiến thuật chuyển hướng hình tượng mới mẻ, đa chiều hơn ở tuổi 30.

Tạp chí GQ Hàn Quốc bất ngờ công bố Jisoo BLACKPINK là gương mặt trang bìa cho ấn phẩm tháng 11/2025. Lần lên bìa này củng cố danh xưng “nữ hoàng tạp chí” của Jisoo BLACKPINK. Cô hiện là idol K-Pop có số lượng trang bìa đơn lớn nhất, với 163 trang bìa trên mọi định dạng.

Khác với hình ảnh nàng thơ quen thuộc, Jisoo gây trầm trồ khi xuất hiện trong tạo hình mái ngố mang hiệu ứng wet look. Lối trang điểm mắt khói, đường kẻ eyeliner sắc nét cùng phụ kiện mũ len, kẹo mút giúp hoàn thiện vẻ ngoài nổi loạn.

Trên 4 phiên bản bìa, Jisoo phối trang phục theo hướng tối giản, tập trung làm nổi bật trang sức cao cấp Cartier do cô làm đại sứ thương hiệu toàn cầu.

Tổng giá trị các món trang sức Love, Juste un Clou, Panthère trong bộ ảnh ước tính vượt mức 4,8 tỷ đồng, chưa tính thiết kế đồng hồ Ballon Bleu Day/Night.

Hai lần lột xác táo bạo của Jisoo BLACKPINK đều đồng hành cùng Cartier trên bìa tạp chí GQ Hàn Quốc.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai Jisoo xuất hiện trên bìa GQ Hàn Quốc. Trước đó, ở ấn phẩm tháng 2/2023, cô từng khiến netizen bất ngờ khi thử sức với phong cách ma mị, sắc sảo cùng kiểu tóc hime và tông trang điểm mắt nâu - môi trầm.

Jisoo BLACKPINK được cho là có bước chuyển hướng hình tượng mạnh mẽ ở tuổi 30.

Chỉ vài ngày trước, Jisoo phát hành MV Eyes Closed, “bắt tay”cùng Zayn Malik, đánh dấu bước tiến ra thị trường quốc tế. Giọng ca 9X mang tới diện mạo trưởng thành, phóng khoáng cùng phong cách mang hơi thở tương lai (futuristic).