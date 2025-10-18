Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

"Nữ hoàng tạp chí" Jisoo BLACKPINK mong muốn mới mẻ, đa chiều hơn ở tuổi 30

MIDI
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Jisoo nối dài kỷ lục với lần lên bìa tạp chí GQ Hàn Quốc số tháng 11/2025. Chị cả BLACKPINK có chiến thuật chuyển hướng hình tượng mới mẻ, đa chiều hơn ở tuổi 30.

Tạp chí GQ Hàn Quốc bất ngờ công bố Jisoo BLACKPINK là gương mặt trang bìa cho ấn phẩm tháng 11/2025. Lần lên bìa này củng cố danh xưng “nữ hoàng tạp chí” của Jisoo BLACKPINK. Cô hiện là idol K-Pop có số lượng trang bìa đơn lớn nhất, với 163 trang bìa trên mọi định dạng.

gq-korea-11-jisoo-cartier-34zcx.jpg
gq-korea-11-jisoo-cartier.jpg

Khác với hình ảnh nàng thơ quen thuộc, Jisoo gây trầm trồ khi xuất hiện trong tạo hình mái ngố mang hiệu ứng wet look. Lối trang điểm mắt khói, đường kẻ eyeliner sắc nét cùng phụ kiện mũ len, kẹo mút giúp hoàn thiện vẻ ngoài nổi loạn.

gq-korea-11-jisoo-cartier-34.jpg
gq-korea-11-jisoo.jpg

Trên 4 phiên bản bìa, Jisoo phối trang phục theo hướng tối giản, tập trung làm nổi bật trang sức cao cấp Cartier do cô làm đại sứ thương hiệu toàn cầu.

gq-korea-11-jisoo-ghdcf.jpg
gq-korea-11-jisoo-124.jpg

Tổng giá trị các món trang sức Love, Juste un Clou, Panthère trong bộ ảnh ước tính vượt mức 4,8 tỷ đồng, chưa tính thiết kế đồng hồ Ballon Bleu Day/Night.

gq-korea-2025.jpg
gq-korea-2023.jpg

Hai lần lột xác táo bạo của Jisoo BLACKPINK đều đồng hành cùng Cartier trên bìa tạp chí GQ Hàn Quốc.

gq-korea-2023-feb-jisoo-df.jpg
gq-korea-2023-feb-jisoo.jpg

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai Jisoo xuất hiện trên bìa GQ Hàn Quốc. Trước đó, ở ấn phẩm tháng 2/2023, cô từng khiến netizen bất ngờ khi thử sức với phong cách ma mị, sắc sảo cùng kiểu tóc hime và tông trang điểm mắt nâu - môi trầm.

jisoo-eyes-closed-1.jpg
jisoo-eyes-closed-12t.jpg

Jisoo BLACKPINK được cho là có bước chuyển hướng hình tượng mạnh mẽ ở tuổi 30.

Chỉ vài ngày trước, Jisoo phát hành MV Eyes Closed, “bắt tay”cùng Zayn Malik, đánh dấu bước tiến ra thị trường quốc tế. Giọng ca 9X mang tới diện mạo trưởng thành, phóng khoáng cùng phong cách mang hơi thở tương lai (futuristic).

hht-fb-cover-151025.jpg
MIDI
#Jisoo BLACKPINK #GQ Hàn Quốc #Cartier #kỷ lục tạp chí #Jisoo #đại sứ Jisoo #bìa tạp chí

Xem thêm

Cùng chuyên mục