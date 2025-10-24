Thảm đỏ Thịnh Điển VOGUE 2025: Mika, Trương Vãn Ý gây choáng, Cung Tuấn ghi điểm

HHTO - Tại thảm đỏ Thịnh Điển VOGUE 2025, Trương Lăng Hách, Trần Tinh Húc, Tống Uy Long ăn diện "an toàn đến mức nhạt nhòa". Mika, Cung Tuấn là những cái tên được khen ngợi nhờ tạo hình đặc sắc. Vương Tinh Việt, Trương Vãn Ý mất điểm vì tạo hình rườm rà, bất ổn.

Trái ngược với váy áo lộng lẫy của dàn sao nữ, các mỹ nam Hoa ngữ đổ bộ siêu thảm đỏ Thịnh Điển VOGUE 2025 trong những tạo hình đơn sắc, ít đột phá hơn.

Nhiều ý kiến nhận định dàn mỹ nam dự Thịnh Điển VOGUE 2025 không chỉ kém tiếng tăm mà còn "lép vế" về phong độ thời trang so với hàng loạt đầm dạ hội Haute Couture của đội hình mỹ nữ. Dẫu vậy, vẫn có nhiều điểm sáng trên thảm đỏ đến từ Cung Tuấn, Mika.

Trương Lăng Hách diện âu phục nằm trong BST mới nhất của Gucci. Bộ vest đen được điểm xuyết thêm trâm cài hình bướm lấp lánh và đồng hồ của Chopard. Món phụ kiện giúp mỹ nam Hoa ngữ "suýt soát" vượt qua bài kiểm tra dress code "trăm hoa đua nở".

Tống Uy Long lăng xê thiết kế nằm trong BST Xuân Hè 2026 dành cho nam của Pronounce. Mỹ nam gây thương nhớ với visual điển trai nhờ kiểu tóc vuốt ngược, tuy nhiên trang phục bị nhận xét "chưa đủ wow", không sát chủ đề sự kiện.

Trần Tinh Húc sải bước trong âu phục gam xanh hoàng gia, cách điệu cúc áo, trâm cài thành các khóm hoa dại theo dress code. C-net khen ngợi visual trưởng thành, nam tính của nam chính Yết Hí.

Trần Triết Viễn lăng xê các thiết kế từ BST Thu Đông 2025 dành cho nam của Saint Laurent. Một số ý kiến đánh giá vẻ ngoài ngây thơ của sao phim Nhất Tiếu Tùy Ca "lệch tông" so với tinh thần cá tính, "trai hư" chủ đạo của nhà mốt Saint Laurent.

Tất Văn Quân lịch lãm trong thiết kế từ BST Thu Đông 2025 của Valentino, tạo điểm nhấn ở kiểu phối pop of red thời thượng.

Vương Tinh Việt xuất hiện trong thiết kế gam màu be, trắng chủ đạo, là thiết kế thuộc BST Xuân Hè 2026 của thương hiệu Kyle Ho. Trong đó, chi tiết bèo nhún cách điệu trên thân áo bị nhận xét gây "mất điểm", "khó hiểu".

Cung Tuấn hóa thân thành họa sĩ trong trang phục thuộc BST Xuân-Hè 2026 của Kid Super. Thiết kế gồm những chi tiết nghệ thuật đầy màu sắc, mang tới không khí trình diễn vui tươi giúp nam chính Ám Hà Truyện ghi điểm với khán giả.

Trương Vãn Ý liên tục gây thất vọng mỗi lần dự sự kiện thời trang. Ở Thịnh Điển VOGUE 2025, sao phim Tự Cẩm diện bộ tuxedo Love, Louis của NTK Kyle Ho đến từ Hong Kong. Tạo hình được cách điệu táo bạo với chiếc nơ to bản bất đối xứng, găng tay da.

Về lý thuyết, tổng thể được điểm xuyết nét tinh tế, tạo nên vẻ ngoài thời thượng. Tuy nhiên, trên thực tế, Trương Vãn Ý trông kém sắc, không cân được lối stylling phức tạp. Cộng đồng mạng xứ tỷ dân đồng loạt bình chọn Trương Vãn Ý là "sao nam mặc xấu nhất Thịnh Điển VOGUE 2025", ví outfit này trông như thợ đánh vẩy cá hay người rửa bát thuê.

Châu Thâm lần thứ hai "bắt tay" với thương hiệu Yuima Nakazato. Bộ cánh phối theo tinh thần phi giới tính unisex của "ông hoàng nhạc phim" thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Mika chiếm trọn spolight trên thảm đỏ Thịnh Điển VOGUE 2025 nhờ tạo hình độc lạ. Nam nghệ sĩ lựa chọn trang phục váy cưới cao cấp từ BST Thu Đông 2025 của Robert Wun. Thiết kế đặc biệt ở cấu trúc ghép nối độc đáo. Phía trước là tạo hình cô dâu lãng mạn, phía sau là vest chú rể may dài cách điệu thành hình đôi cánh bướm.

Lựa chọn táo bạo, mang tính tiên phong của Mika được khen ngợi vừa có yếu tố gần gũi với chủ đề "trăm hoa đua nở", vừa gửi gắm tinh thần "phá vỡ quy tắc truyền thống".

Loạt hashtag #Mika bước trên thảm đỏ trong chiếc váy cưới, #Mika đi dự đám cưới một mình, #Mika lại hạ gục đối thủ, #Mika lại làm mưa làm gió "càn quét" bảng Hot Search Weibo, ghi nhận hơn 20 triệu lượt xem giúp anh trở thành tâm điểm truyền thông.