Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ: Triệu Kim Mạch tiếp tục lộ “lỗ hổng” của phim ngôn tình

HHTO - Một lần nữa, Triệu Kim Mạch lại bị khán giả than phiền vì cô chưa thể cải thiện được nhược điểm của mình, mà đây lại là yếu tố rất quan trọng với dòng phim ngôn tình.

Đối với phim ngôn tình, độ ăn ý và chất xúc tác giữa hai diễn viên chính là quan trọng nhất. Ngoại hình có thể chưa quá lung linh, tạo hình cũng chỉ ở mức chấp nhận được, kịch bản không có gì mới mẻ nhưng chỉ cần hai nhân vật mang lại cảm giác cặp đôi ngọt ngào là khán giả vẫn sẵn sàng theo dõi câu chuyện.

Triệu Kim Mạch bị cho là thiếu ăn ý với bạn diễn

Nhưng ở Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ, netizen chưa thấy nữ chính Triệu Kim Mạch tạo được phản ứng hóa học với hai bạn diễn dù họ đều là mỹ nam. Dù cốt truyện mô tả nhân vật Nhiếp Hy Quang của Triệu Kim Mạch có thương thầm chàng sinh viên Trang Tự thì khi hai người chung khung hình, khán giả thấy họ đầy xa cách, không cảm nhận được tình cảm của Hy Quang. Vì thế, netizen lo rằng đến những tập tiếp theo của phim, khi Hy Quang thành đôi với bác sĩ Lâm Tự Sâm thì Triệu Kim Mạch tiếp tục phá hỏng không khí lãng mạn này.

Khán giả lo cô và Tống Uy Long khó tạo nên cảm giác cặp đôi

Và đây không phải lần đầu tiên Triệu Kim Mạch bị phàn nàn vì thiếu khả năng tương tác với bạn diễn. Cô có ngoại hình xinh xắn đáng yêu, diễn xuất thực lực, từng là thủ khoa đầu vào ngành Biểu diễn của Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc năm 2020 và bắt đầu đóng phim từ năm 10 tuổi. Chừng đó yếu tố đủ đảm bảo Triệu Kim Mạch có thể chinh phục nhiều vai diễn khó với tâm lý phức tạp.

Nữ diễn viên có diễn xuất tốt nhưng không hợp đóng phim ngôn tình

Nhưng cứ đến khi tham gia phim ngôn tình như Tình Đầu Ngây Ngô, Tình Yêu Là Niềm Vui đến Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy, Triệu Kim Mạch lại gây thất vọng vì tạo hình kém sắc, lúc nào cũng có vẻ rụt rè né tránh bạn diễn, như thể cô không thoải mái đóng cảnh ngọt ngào thân thiết với người khác.

Biết đâu lần này Triệu Kim Mạch sẽ bứt phá

Và khán giả nhanh chóng nhận ra sự gượng gạo ấy của Triệu Kim Mạch, khiến người xem không còn tin vào chuyện tình lãng mạn trên phim. Từ đó mà hàng loạt dự án ngôn tình của Triệu Kim Mạch đều không thành công, và hãy chờ xem Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ liệu có làm nên điều khác biệt.