Phát ngôn mới của Hương Giang khiến dân mạng nhắc lại chuyện cũ với Đình Tú

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Dù Đình Tú và Hương Giang đều đã có hạnh phúc riêng thì mới đây, nữ diễn viên có một bài đăng khiến netizen không khỏi suy đoán phải chăng cô đang ẩn ý về người cũ?

Hương Giang và Đình Tú từng có một chuyện tình đẹp kéo dài suốt 5 năm. Những tưởng cả hai sẽ "bên nhau trọn đời" thì lại đột ngột thông báo kết thúc chuyện tình cảm vào giữa năm 2022. Tuy không tiết lộ lý do tan vỡ, Hương Giang và Đình Tú được xem là “chia tay kiểu mẫu” khi không hề nói xấu đối phương.

dinh-tu-9.jpg
Hương Giang đã có bạn trai mới và sinh con.

Sau đó, Hương Giang đã có bạn trai, sinh một bé trai vào năm ngoái và tận hưởng cuộc sống viên mãn. Còn Đình Tú đang chuẩn bị làm đám cưới với Ngọc Huyền và thời gian này, cặp đôi liên tục chia sẻ video chuẩn bị cho hôn lễ như thử váy cưới, chọn áo dài, ăn thử các món trong tiệc đãi khách.

dinh-tu-6.jpg
dinh-tu-10.jpg
Đình Tú và Ngọc Huyền chuẩn bị làm đám cưới.

Mới đây, Hương Giang có bài đăng dài nói về chuyện hôn nhân. Cô cho rằng kết hôn hay không đều có những điều khiến mọi người phải hối hận. Nữ diễn viên quan niệm hạnh phúc không nằm ở tờ giấy hôn thú mà quan trọng là bạn có đang sống thật với trái tim mình hay không.

Hương Giang chưa làm đám cưới với bạn trai hiện tại, chính vì thế mà một số netizen đặt nghi vấn phải chăng cô đang ẩn ý nhắc đến người cũ? Trước suy đoán của cư dân mạng, nữ diễn viên phản hồi rằng nhiều người chỉ muốn thấy điều họ muốn thấy chứ không phải điều cô đang nói. Cùng một câu chuyện nhưng mỗi người lại soi bằng lăng kính khác nhau. Nữ diễn viên chỉ có một vài suy nghĩ và ghi lại, chia sẻ mà thôi.

dinh-tu-1.jpg
Hương Giang chỉ muốn chia sẻ về chuyện hôn nhân chứ không đề cập đến người cũ.

Lâu nay, Hương Giang vẫn thường xuyên đăng tải các triết lý, chiêm nghiệm cuộc sống lên trang cá nhân, chính vì vậy mà có thời gian cô từng bị hiểu nhầm là vẫn vương vấn người cũ. Hy vọng sau khi cả Hương Giang và Đình Tú đều có hạnh phúc riêng, hai người sẽ không còn bị netizen nhắc lại chuyện xưa.

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
