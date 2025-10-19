Gió Vẫn Thổi: Cảm ơn vì đã cho ta được sống, ngắm nhìn và tận hưởng thế giới này

HHTO - Bên cạnh những yếu tố về hình ảnh, âm nhạc mang tính thẩm mỹ cao vốn đã là đặc sản của Studio Ghibli, Gió Vẫn Thổi ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả bởi những câu thoại đầy xúc động về cuộc đời, về ước mơ và tình yêu.

Gió nổi lên rồi. Chúng ta phải cố sống.

Lấy cảm hứng từ bài thơ Le Cimetière marin của nhà thơ Pháp Paul Valéry, câu thơ được lặp đi lặp lại, trở thành chủ đề và triết lý của toàn bộ mạch phim. “Gió nổi lên” tượng trưng cho những biến động, khổ đau, hay bất cứ sóng gió nào trong cuộc đời. Nhưng “ta phải cố mà sống” - đó là lời nhắc về bản lĩnh con người: sống giữa nghịch cảnh, giữ lấy giấc mơ và tình yêu.

“Gió nổi lên” có thể là những sự đổi thay.

Thế nhưng không chỉ dừng ở đó, “gió nổi lên” có thể là những sự đổi thay: Khi cuộc sống trở nên bế tắc, chắc chắn sẽ có những cơn gió đến đưa mọi thứ đổi chiều, và đây là lúc ta tận dụng cơ hội đó, đứng dậy và sống tiếp. Với Jiro, câu nói này giống như triết lý đưa anh bước qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, nuôi dưỡng ước mơ được bay giữa thời chiến cũng như niềm tin vào cái đẹp dù thế giới xung quanh sụp đổ.

Ai đã từng thấy gió? Không phải anh, cũng chẳng phải em. Nhưng khi lá đung đưa trên cành, ấy là khi gió lướt qua.

Trong cuộc đời đầy rẫy những sự mơ hồ, sẽ thật khó để rạch ròi đúng sai. Có đôi khi, ta phải quan sát, phải trải nghiệm để nhận ra bản thân đang trải qua một điều gì đó, học được một bài học nào đó dẫu có muộn màng. Những điều tuyệt vời trong cuộc đời sẽ luôn đến mà chẳng hề báo trước, việc của ta là tiếp tục sống, tự mình kiếm tìm những hạnh phúc ấy.

Ai cũng sẽ có lúc đối diện với gió - điều quan trọng là ta có dám bay

Chạy trốn hay đối diện? Từ bỏ hay tiếp tục mơ?

Gió Vẫn Thổi không chỉ là câu chuyện của một chàng kỹ sư máy bay, mà là ẩn dụ cho mỗi con người đang sống giữa biến động của thời đại. Ai cũng sẽ có lúc đối diện với gió - điều quan trọng là ta có dám bay. Và câu nói cuối cùng trong phim: “Cảm ơn… vì cơn gió” dường như cũng chính là tinh thần mà Miyazaki Hayao gửi gắm, cảm ơn tất cả những tốt đẹp, khổ đau mà ta đã đi qua; cảm ơn vì đã cho ta cơ hội được sống, được ngắm nhìn và tận hưởng thế giới này.