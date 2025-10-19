Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Sưởi ấm trái tim

Google News

Gió Vẫn Thổi: Cảm ơn vì đã cho ta được sống, ngắm nhìn và tận hưởng thế giới này

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Bên cạnh những yếu tố về hình ảnh, âm nhạc mang tính thẩm mỹ cao vốn đã là đặc sản của Studio Ghibli, Gió Vẫn Thổi ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả bởi những câu thoại đầy xúc động về cuộc đời, về ước mơ và tình yêu.

Gió nổi lên rồi. Chúng ta phải cố sống.

Lấy cảm hứng từ bài thơ Le Cimetière marin của nhà thơ Pháp Paul Valéry, câu thơ được lặp đi lặp lại, trở thành chủ đề và triết lý của toàn bộ mạch phim. “Gió nổi lên” tượng trưng cho những biến động, khổ đau, hay bất cứ sóng gió nào trong cuộc đời. Nhưng “ta phải cố mà sống” - đó là lời nhắc về bản lĩnh con người: sống giữa nghịch cảnh, giữ lấy giấc mơ và tình yêu.

c10720066.jpg
“Gió nổi lên” có thể là những sự đổi thay.

Thế nhưng không chỉ dừng ở đó, “gió nổi lên” có thể là những sự đổi thay: Khi cuộc sống trở nên bế tắc, chắc chắn sẽ có những cơn gió đến đưa mọi thứ đổi chiều, và đây là lúc ta tận dụng cơ hội đó, đứng dậy và sống tiếp. Với Jiro, câu nói này giống như triết lý đưa anh bước qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, nuôi dưỡng ước mơ được bay giữa thời chiến cũng như niềm tin vào cái đẹp dù thế giới xung quanh sụp đổ.

copy-of-c0024a0043.jpg

Ai đã từng thấy gió? Không phải anh, cũng chẳng phải em. Nhưng khi lá đung đưa trên cành, ấy là khi gió lướt qua.

Trong cuộc đời đầy rẫy những sự mơ hồ, sẽ thật khó để rạch ròi đúng sai. Có đôi khi, ta phải quan sát, phải trải nghiệm để nhận ra bản thân đang trải qua một điều gì đó, học được một bài học nào đó dẫu có muộn màng. Những điều tuyệt vời trong cuộc đời sẽ luôn đến mà chẳng hề báo trước, việc của ta là tiếp tục sống, tự mình kiếm tìm những hạnh phúc ấy.

c09150202.jpg
Ai cũng sẽ có lúc đối diện với gió - điều quan trọng là ta có dám bay

Chạy trốn hay đối diện? Từ bỏ hay tiếp tục mơ?

Gió Vẫn Thổi không chỉ là câu chuyện của một chàng kỹ sư máy bay, mà là ẩn dụ cho mỗi con người đang sống giữa biến động của thời đại. Ai cũng sẽ có lúc đối diện với gió - điều quan trọng là ta có dám bay. Và câu nói cuối cùng trong phim: “Cảm ơn… vì cơn gió” dường như cũng chính là tinh thần mà Miyazaki Hayao gửi gắm, cảm ơn tất cả những tốt đẹp, khổ đau mà ta đã đi qua; cảm ơn vì đã cho ta cơ hội được sống, được ngắm nhìn và tận hưởng thế giới này.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Gió Vẫn Thổi #Hayao Miyazaki #phim hoạt hình Ghibli #Ghibli Studio

Xem thêm

Cùng chuyên mục